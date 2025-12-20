Pensar en el futuro laboral ya no es un ejercicio teórico ni algo que solo les preocupe a los estudiantes o a los más jóvenes en general. Cada vez que converso con profesionales latinos que viven en Estados Unidos, desde jóvenes recién llegados hasta personas con años de experiencia, aparece la misma pregunta: ¿qué carreras realmente valdrán la pena en los próximos años en este país para los hispanohablantes? Y no se trata solo de salarios altos, sino también de estabilidad, crecimiento y capacidad de adaptación en un mercado donde la comunidad latina tiene un peso cada vez mayor.

El mercado laboral estadounidense está atravesando una transformación profunda. La inteligencia artificial, la automatización y los nuevos modelos de negocio están cambiando la forma en la que trabajamos, como advierte Anu Madgavkar, socia del McKinsey Global Institute, al señalar que ninguna profesión quedará intacta por la tecnología. Esto no significa que el trabajo humano esté en peligro, sino que su valor dependerá de cómo combine herramientas digitales con habilidades humanas, algo especialmente relevante para la fuerza laboral latina que crece en sectores clave de la economía.

LOS TRABAJOS CON MEJOR FUTURO EN ESTADOS UNIDOS

Profesionales de la salud y servicios médicos

Médicos y cirujanos Enfermeros registrados y enfermeros practicantes Terapeutas físicos y ocupacionales

Si hay un sector que muestra una proyección sólida y sostenida en Estados Unidos, ese es el de la salud, donde la comunidad latina es fundamental tanto como paciente como fuerza laboral. El envejecimiento de la población y la creciente demanda de atención médica hacen que estas profesiones sigan entre las mejor pagadas, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), y además son trabajos difíciles de automatizar, donde la empatía, el criterio humano y la comunicación en español marcan una diferencia para millones de pacientes.

Los médicos seguirán siendo parte fundamental de la sociedad, así que sus trabajos se proyectan como los mejores posicionados en Estados Unidos (Foto: Istock) / PeopleImages

Gestión y administración en el sector salud

Administradores hospitalarios Gestores de centros médicos y residencias para adultos mayores Consultores de salud

Muchas veces se piensa solo en el personal clínico, pero detrás del sistema de salud hay una estructura enorme que necesita profesionales bien formados que entiendan tanto el inglés como el español. Estos roles combinan conocimientos administrativos, liderazgo y comprensión del entorno sanitario, una mezcla muy valorada en estados con alta población latina como California, Texas, Florida, Nueva York o Nevada.

Tecnología y oficios, conectados con la realidad latina

Especialistas en inteligencia artificial y machine learning Científicos de datos Arquitectos de sistemas y ciberseguridad

La tecnología no es solo para programadores. En Estados Unidos, los perfiles capaces de interpretar datos, diseñar sistemas seguros y trabajar junto a la inteligencia artificial están entre los mejor remunerados, y cada vez más latinos están entrando a bootcamps, colleges comunitarios y universidades para formarse en estas áreas. No se trata de competir contra la tecnología, sino de usarla para mejorar procesos y tomar mejores decisiones, algo que McKinsey señala como clave para el futuro del trabajo.

Educación y formación profesional

Formadores y educadores especializados Instructores en áreas técnicas y sanitarias

Puede que no siempre aparezcan en los primeros rankings salariales, pero su importancia es estratégica. Preparar a la próxima generación de profesionales en salud, tecnología y gestión será fundamental. Estos roles combinan experiencia práctica, comunicación y pensamiento crítico, habilidades humanas que siguen siendo altamente valoradas.

Los profesores serán quienes deben formar a las futuras generaciones de la sociedad (Foto: Freepik)

Oficios técnicos y trabajos especializados

Electricistas calificados Técnicos en infraestructura y mantenimiento

A veces se subestima este tipo de carreras, pero la expansión de infraestructura y el crecimiento económico en Estados Unidos están impulsando una fuerte demanda de oficios técnicos bien calificados. Para muchos latinos, estos trabajos representan una vía rápida de ingreso, con buenos salarios y posibilidad de emprender por cuenta propia, y siguen siendo difíciles de automatizar.

