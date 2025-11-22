Florida tiene su propio encanto en la temporada navideña. No importa si el clima no trae nieve ni bufandas gruesas, ya que la mezcla de luces, música y barcos brillantemente decorados hace que cada ciudad se vista de fiesta a su manera. Y como muchas personas preguntan cada año qué desfiles valen la pena, pensé que sería útil armar una guía sencilla y amigable con lo más importante.
Así que aquí te comparto un recorrido por los desfiles más destacados del estado para esta Navidad 2025. Esta es una oportunidad para hacer planes con los amigos y con tus niños, quienes son los que más disfrutan de estos eventos.
LOS DESFILES NAVIDEÑOS DE FLORIDA EN ESTE 2025
|Fecha
|Ciudad
|Evento
|Hora
|Tipo
|Lugar / Ruta
|28 nov
|Jacksonville
|Springfield Holiday Tree Lighting & Lantern Parade
|5 p.m.
|Desfile + encendido
|Sesquicentennial Park
|29 nov
|Jacksonville
|Jacksonville Light Boat Parade
|6 p.m.
|Boat parade
|St. Johns River, downtown
|2 dic
|Eagle Lake
|Christmas Parade
|6 p.m.
|Desfile
|De Eagle Lake Ball Park a Eagle Lake Elementary
|3 dic
|Melbourne
|Reverse Christmas Parade
|5–6 p.m.
|Desfile
|Downtown Melbourne
|4 dic
|Lakeland
|44ª Christmas Parade “Rocking Around Lakeland”
|7 p.m.
|Desfile
|RP Funding Center → Lake Mirror
|5 dic
|Winter Haven/Auburndale
|Havendale Christmas Parade
|7 p.m.
|Desfile
|Havendale Blvd.
|5 dic
|Plant City
|Christmas Parade
|7 p.m.
|Desfile
|Collins & Ball → Drane St.
|5 dic
|Stuart
|Stuart Christmas Parade
|7 p.m.
|Desfile
|Ocean Blvd.
|5 dic
|Wildwood
|Winter Fest Parade
|6 p.m.
|Desfile
|Cerca de Wildwood Middle High School
|6 dic
|Dunnellon
|Christmas Parade
|6 p.m.
|Desfile
|Dunnellon Middle School
|6 dic
|Bushnell
|Light Up Bushnell Parade
|5:30 p.m.
|Desfile
|Main Street
|6 dic
|Clermont
|Christmas of Champions Parade
|10 a.m.
|Desfile
|Downtown Clermont
|6 dic
|Clermont
|Lake Minneola Lighted Boat Parade
|6 p.m.
|Boat parade
|Waterfront Park
|6 dic
|Fernandina Beach
|Lighted Christmas Parade
|6 p.m.
|Desfile
|Downtown
|6 dic
|Frostproof
|Christmas in the Country Parade
|6 p.m.
|Desfile
|Scenic Highway
|6 dic
|Gainesville
|Very GNV Holiday Parade
|12 p.m.
|Desfile
|University Avenue
|6 dic
|Green Cove Springs
|Christmas on Walnut Street
|10 a.m.
|Desfile
|Spring Park
|6 dic
|Haines City
|Christmas Parade
|6 p.m.
|Desfile
|Hinson Ave.
|6 dic
|Hobe Sound
|Christmas Parade
|1 p.m.
|Desfile
|Dixie Highway
|6 dic
|Indiantown
|Christmas Parade
|5:45 p.m.
|Desfile
|Indian Mound Dr. y Warfield Blvd.
|6 dic
|Lady Lake
|Christmas Parade “Santa’s Toy Workshop”
|10 a.m.
|Desfile
|North Old Dixie Highway
|6 dic
|Leesburg
|Christmas Festival & Parade
|1 p.m. / 6 p.m.
|Desfile
|Downtown Leesburg
|6 dic
|Mascotte
|Holiday Lights Parade
|6:30 p.m.
|Desfile
|Sunset Ave.
|6 dic
|Merritt Island
|Holiday Parade
|10 a.m.
|Desfile
|Courtenay Parkway
|6 dic
|Mount Dora
|Christmas Parade
|10 a.m.
|Desfile
|Donnelly Street
|6 dic
|Mount Dora
|Lighted Boat Parade
|6:30 p.m.
|Boat parade
|Lake Dora
|6 dic
|North Port
|Poinsettia Parade
|5 p.m.
|Desfile
|Sumter Blvd.
|6 dic
|Palm Bay
|Light Parade
|6 p.m.
|Desfile
|San Filippo Dr. → Malabar Road
|6 dic
|Panama City
|Christmas Parade
|6 p.m.
|Desfile
|Harrison Ave.
|6 dic
|Port St. Lucie
|Parade of Lights
|6 p.m.
|Desfile
|MIDFLORIDA Event Center
|6 dic
|Sarasota
|Holiday Parade
|7 p.m.
|Desfile
|Main Street
|6 dic
|Sebastian
|Christmas Parade
|6:30 p.m.
|Desfile
|Indian River Drive
|6 dic
|St. Augustine
|Christmas Parade
|9 a.m.
|Desfile
|Mission of Nombre de Dios
|6 dic
|Stuart
|Martin County Christmas Boat Parade
|6 p.m.
|Boat parade
|St. Lucie River
|6 dic
|Venice
|Christmas Boat Parade
|6 p.m.
|Boat parade
|Intracoastal Waterway
|6 dic
|Vero Beach
|Christmas Parade
|6 p.m.
|Desfile
|Ocean Drive
|6 dic
|Winter Haven
|Holiday Boat Parade
|6:30 p.m.
|Boat parade
|Lake May, Howard, Shipp
|7 dic
|Belleview
|Christmas Parade
|2 p.m.
|Desfile
|Lake Lillian
|7 dic
|Fort Pierce
|Christmas Parade
|4 p.m.
|Desfile
|Second Street
|7 dic
|Leesburg
|Light Up Venetian Gardens Boat Parade
|5–9 p.m.
|Boat parade
|Venetian Gardens
|12 dic
|Bartow
|Magical Illumination Parade
|6 p.m.
|Desfile
|Broadway & Main
|12 dic
|Cocoa
|Holiday Boat Parade
|6–8 p.m.
|Boat parade
|Cocoa Riverfront Park
|12 dic
|Lake Hamilton
|Golf Cart Christmas Parade
|6 p.m.
|Desfile
|W. Smith Ave.
|13 dic
|Hastings
|Hometown Parade
|10 a.m.
|Desfile
|Main Street
|13 dic
|Alachua
|Charlie Brown Parade
|11 a.m.
|Desfile
|Main Street
|13 dic
|Anna Maria Island
|Privateers Parade
|10 a.m.
|Desfile
|Coquina Beach → City Pier Park
|13 dic
|Bradenton/Palmetto
|Manatee River Boat Parade
|6 p.m.
|Boat parade
|Manatee River
|13 dic
|Cocoa/Rockledge
|Holiday Parade
|10 a.m.
|Desfile
|Rockledge High → Lee Wenner Park
|13 dic
|Cocoa Beach
|Boat Parade
|6 p.m.
|Boat parade
|Banana River
|13 dic
|Davenport
|Christmas Parade & Winterfest
|6 p.m.
|Desfile
|Tom Fellows Comm. Center
|13 dic
|Fort Meade
|Christmas Parade
|6 p.m.
|Desfile
|Monument Park
|13 dic
|Groveland
|Christmas Parade
|10 a.m.
|Desfile
|Lake David Park
|13 dic
|Lake Wales
|Christmas Parade
|6 p.m.
|Desfile
|Polk Ave.
|13 dic
|Middleburg
|Christmas Parade
|6:30 p.m.
|Desfile
|Sgt. Bradley Crose Road
|13 dic
|Mulberry
|Christmas Parade
|6 p.m.
|Desfile
|NE 9th Street
|13 dic
|Ocala
|Christmas Parade
|5:30 p.m.
|Desfile
|Silver Springs Blvd.
|13 dic
|Panama City
|Boat Parade of Lights
|5:30 p.m.
|Boat parade
|St. Andrews Bay
|13 dic
|St. Augustine
|Regatta of Lights
|6 p.m.
|Boat parade
|Bayfront
|13 dic
|Sarasota
|Holiday Boat Parade
|6–8 p.m.
|Boat parade
|Marina Jack
|13 dic
|Fort Pierce
|Christmas Boat Parade
|6 p.m.
|Boat parade
|Fort Pierce Marina
|14 dic
|Vero Beach
|Christmas Boat Parade
|6 p.m.
|Boat parade
|Indian River Lagoon
|19 dic
|Cocoa
|Holiday Bike Parade
|5–8 p.m.
|Desfile temático
|Riverfront Park
|20 dic
|Newberry
|Christmas Parade
|5:30 p.m.
|Desfile
|Main Street
|20 dic
|Port St. John
|Christmas Parade
|11 a.m.
|Desfile
|Fay Blvd.
|25 dic
|Sarasota (Pinecraft)
|Christmas Day Parade
|—
|Desfile
|Pinecraft Neighborhood
LA NAVIDAD EMPIEZA A VIVIRSE EN FLORIDA
Ahora que tienes toda la información en un solo cuadro, planear tu recorrido navideño por Florida es mucho más sencillo. Desde los grandes desfiles en ciudades como Jacksonville y Sarasota, hasta los eventos más pequeños y familiares en comunidades locales, hay opciones para todos los gustos y edades. Solo hace falta decidir cuál quieres visitar primero y dejar que la magia de las luces y la música haga el resto.
Lo bonito de estos desfiles no es solo ver las carrozas o los barcos iluminados, sino compartir esos momentos con la familia y los amigos. Cada ciudad tiene su estilo y su encanto: algunos lugares sorprenden con música en vivo, otros con trajes típicos o exhibiciones de luces creativas. Así, cada salida se siente única y deja recuerdos que vale la pena atesorar.
Por último, aunque la lista sea larga, no es necesario asistir a todos los eventos para sentir el espíritu navideño. Escoger unos cuantos, disfrutar de cada detalle y dejar espacio para improvisar es la mejor forma de vivir la temporada sin estrés. Lo importante es disfrutar, reír y contagiarse del entusiasmo que Florida despliega cada año en estas fechas.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!