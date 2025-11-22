Florida tiene su propio encanto en la temporada navideña. No importa si el clima no trae nieve ni bufandas gruesas, ya que la mezcla de luces, música y barcos brillantemente decorados hace que cada ciudad se vista de fiesta a su manera. Y como muchas personas preguntan cada año qué desfiles valen la pena, pensé que sería útil armar una guía sencilla y amigable con lo más importante.

Así que aquí te comparto un recorrido por los desfiles más destacados del estado para esta Navidad 2025. Esta es una oportunidad para hacer planes con los amigos y con tus niños, quienes son los que más disfrutan de estos eventos.

Los desfiles de navidad son muy tradicionales en todo Estados Unidos (Foto: EFE)

LOS DESFILES NAVIDEÑOS DE FLORIDA EN ESTE 2025

Fecha Ciudad Evento Hora Tipo Lugar / Ruta 28 nov Jacksonville Springfield Holiday Tree Lighting & Lantern Parade 5 p.m. Desfile + encendido Sesquicentennial Park 29 nov Jacksonville Jacksonville Light Boat Parade 6 p.m. Boat parade St. Johns River, downtown 2 dic Eagle Lake Christmas Parade 6 p.m. Desfile De Eagle Lake Ball Park a Eagle Lake Elementary 3 dic Melbourne Reverse Christmas Parade 5–6 p.m. Desfile Downtown Melbourne 4 dic Lakeland 44ª Christmas Parade “Rocking Around Lakeland” 7 p.m. Desfile RP Funding Center → Lake Mirror 5 dic Winter Haven/Auburndale Havendale Christmas Parade 7 p.m. Desfile Havendale Blvd. 5 dic Plant City Christmas Parade 7 p.m. Desfile Collins & Ball → Drane St. 5 dic Stuart Stuart Christmas Parade 7 p.m. Desfile Ocean Blvd. 5 dic Wildwood Winter Fest Parade 6 p.m. Desfile Cerca de Wildwood Middle High School 6 dic Dunnellon Christmas Parade 6 p.m. Desfile Dunnellon Middle School 6 dic Bushnell Light Up Bushnell Parade 5:30 p.m. Desfile Main Street 6 dic Clermont Christmas of Champions Parade 10 a.m. Desfile Downtown Clermont 6 dic Clermont Lake Minneola Lighted Boat Parade 6 p.m. Boat parade Waterfront Park 6 dic Fernandina Beach Lighted Christmas Parade 6 p.m. Desfile Downtown 6 dic Frostproof Christmas in the Country Parade 6 p.m. Desfile Scenic Highway 6 dic Gainesville Very GNV Holiday Parade 12 p.m. Desfile University Avenue 6 dic Green Cove Springs Christmas on Walnut Street 10 a.m. Desfile Spring Park 6 dic Haines City Christmas Parade 6 p.m. Desfile Hinson Ave. 6 dic Hobe Sound Christmas Parade 1 p.m. Desfile Dixie Highway 6 dic Indiantown Christmas Parade 5:45 p.m. Desfile Indian Mound Dr. y Warfield Blvd. 6 dic Lady Lake Christmas Parade “Santa’s Toy Workshop” 10 a.m. Desfile North Old Dixie Highway 6 dic Leesburg Christmas Festival & Parade 1 p.m. / 6 p.m. Desfile Downtown Leesburg 6 dic Mascotte Holiday Lights Parade 6:30 p.m. Desfile Sunset Ave. 6 dic Merritt Island Holiday Parade 10 a.m. Desfile Courtenay Parkway 6 dic Mount Dora Christmas Parade 10 a.m. Desfile Donnelly Street 6 dic Mount Dora Lighted Boat Parade 6:30 p.m. Boat parade Lake Dora 6 dic North Port Poinsettia Parade 5 p.m. Desfile Sumter Blvd. 6 dic Palm Bay Light Parade 6 p.m. Desfile San Filippo Dr. → Malabar Road 6 dic Panama City Christmas Parade 6 p.m. Desfile Harrison Ave. 6 dic Port St. Lucie Parade of Lights 6 p.m. Desfile MIDFLORIDA Event Center 6 dic Sarasota Holiday Parade 7 p.m. Desfile Main Street 6 dic Sebastian Christmas Parade 6:30 p.m. Desfile Indian River Drive 6 dic St. Augustine Christmas Parade 9 a.m. Desfile Mission of Nombre de Dios 6 dic Stuart Martin County Christmas Boat Parade 6 p.m. Boat parade St. Lucie River 6 dic Venice Christmas Boat Parade 6 p.m. Boat parade Intracoastal Waterway 6 dic Vero Beach Christmas Parade 6 p.m. Desfile Ocean Drive 6 dic Winter Haven Holiday Boat Parade 6:30 p.m. Boat parade Lake May, Howard, Shipp 7 dic Belleview Christmas Parade 2 p.m. Desfile Lake Lillian 7 dic Fort Pierce Christmas Parade 4 p.m. Desfile Second Street 7 dic Leesburg Light Up Venetian Gardens Boat Parade 5–9 p.m. Boat parade Venetian Gardens 12 dic Bartow Magical Illumination Parade 6 p.m. Desfile Broadway & Main 12 dic Cocoa Holiday Boat Parade 6–8 p.m. Boat parade Cocoa Riverfront Park 12 dic Lake Hamilton Golf Cart Christmas Parade 6 p.m. Desfile W. Smith Ave. 13 dic Hastings Hometown Parade 10 a.m. Desfile Main Street 13 dic Alachua Charlie Brown Parade 11 a.m. Desfile Main Street 13 dic Anna Maria Island Privateers Parade 10 a.m. Desfile Coquina Beach → City Pier Park 13 dic Bradenton/Palmetto Manatee River Boat Parade 6 p.m. Boat parade Manatee River 13 dic Cocoa/Rockledge Holiday Parade 10 a.m. Desfile Rockledge High → Lee Wenner Park 13 dic Cocoa Beach Boat Parade 6 p.m. Boat parade Banana River 13 dic Davenport Christmas Parade & Winterfest 6 p.m. Desfile Tom Fellows Comm. Center 13 dic Fort Meade Christmas Parade 6 p.m. Desfile Monument Park 13 dic Groveland Christmas Parade 10 a.m. Desfile Lake David Park 13 dic Lake Wales Christmas Parade 6 p.m. Desfile Polk Ave. 13 dic Middleburg Christmas Parade 6:30 p.m. Desfile Sgt. Bradley Crose Road 13 dic Mulberry Christmas Parade 6 p.m. Desfile NE 9th Street 13 dic Ocala Christmas Parade 5:30 p.m. Desfile Silver Springs Blvd. 13 dic Panama City Boat Parade of Lights 5:30 p.m. Boat parade St. Andrews Bay 13 dic St. Augustine Regatta of Lights 6 p.m. Boat parade Bayfront 13 dic Sarasota Holiday Boat Parade 6–8 p.m. Boat parade Marina Jack 13 dic Fort Pierce Christmas Boat Parade 6 p.m. Boat parade Fort Pierce Marina 14 dic Vero Beach Christmas Boat Parade 6 p.m. Boat parade Indian River Lagoon 19 dic Cocoa Holiday Bike Parade 5–8 p.m. Desfile temático Riverfront Park 20 dic Newberry Christmas Parade 5:30 p.m. Desfile Main Street 20 dic Port St. John Christmas Parade 11 a.m. Desfile Fay Blvd. 25 dic Sarasota (Pinecraft) Christmas Day Parade — Desfile Pinecraft Neighborhood

LA NAVIDAD EMPIEZA A VIVIRSE EN FLORIDA

Ahora que tienes toda la información en un solo cuadro, planear tu recorrido navideño por Florida es mucho más sencillo. Desde los grandes desfiles en ciudades como Jacksonville y Sarasota, hasta los eventos más pequeños y familiares en comunidades locales, hay opciones para todos los gustos y edades. Solo hace falta decidir cuál quieres visitar primero y dejar que la magia de las luces y la música haga el resto.

Lo bonito de estos desfiles no es solo ver las carrozas o los barcos iluminados, sino compartir esos momentos con la familia y los amigos. Cada ciudad tiene su estilo y su encanto: algunos lugares sorprenden con música en vivo, otros con trajes típicos o exhibiciones de luces creativas. Así, cada salida se siente única y deja recuerdos que vale la pena atesorar.

Por último, aunque la lista sea larga, no es necesario asistir a todos los eventos para sentir el espíritu navideño. Escoger unos cuantos, disfrutar de cada detalle y dejar espacio para improvisar es la mejor forma de vivir la temporada sin estrés. Lo importante es disfrutar, reír y contagiarse del entusiasmo que Florida despliega cada año en estas fechas.

