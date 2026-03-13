La United Airlines NYC Half 2026 se correrá este domingo 15 de marzo y volverá a convertir a Nueva York en una ciudad tomada por los runners, los voluntarios y las familias que salen a animar desde las aceras, desde los edificios o incluso desde los pequeños negocios latinos que se alinean a lo largo del recorrido, sobre todo en Brooklyn y Manhattan. Para muchos neoyorquinos hispanos ya es casi una tradición de primavera: algunos se levantan antes del amanecer para llegar al metro con su café en mano, otros aprovechan el día para combinar la carrera con una vuelta por Times Square o un paseo por Central Park con la familia. En paralelo, la ciudad ajusta toda su logística para que los más de 30,000 corredores puedan completar sin contratiempos las 13,1 millas oficiales de la media maratón, lo que implica cortes de calles, desvíos y cambios de tránsito desde la medianoche en Brooklyn hasta primeras horas de la tarde en Manhattan. Si ese domingo tienes que manejar, trabajas con servicios de delivery, usas apps de ride share o simplemente piensas moverte en carro por cualquiera de los boroughs que toca la carrera, conviene revisar con calma todas las calles que estarán cerradas y considerar desde ya rutas alternativas o el uso del transporte público.

Este domingo 15 de marzo de 2026, más de 30.000 corredores participarán en el recorrido de 13,1 millas organizado por New York Road Runners, conocido como una de las medias maratones más grandes y prestigiosas del país. La ruta comienza en Brooklyn, cruza el histórico Puente de Brooklyn, sigue por la panorámica FDR Drive, pasa por Times Square —una zona que se cierra al tráfico muy pocas veces al año— y termina dentro de Central Park. Como suele suceder con eventos de esta magnitud, el tránsito cambiará durante varias horas, así que es clave revisar en detalle todas las calles que estarán cerradas si vives, trabajas o te mueves habitualmente por esas zonas.

A continuación encontrarás todos los cambios de tránsito organizados en cuadros, para que puedas ubicar rápidamente horarios y áreas afectadas tanto en Brooklyn como en Manhattan.

La carrera está programada para iniciar a las 7:00 a. m. (Foto: NYRR)

CALLES CERRADAS EN BROOKLYN

Cierres desde las 12:00 a. m.

Horario Calle Tramo 12:00 a. m. – 11:30 a. m. Eastern Pkwy. (vía de servicio sur) Washington Ave. → Franklin Ave. 12:00 a. m. – 11:30 a. m. Eastern Pkwy. (vía de servicio norte) Underhill Ave. → Bedford Ave. 12:00 a. m. – 11:30 a. m. Eastern Pkwy. Grand Army Plaza → Bedford Ave. 12:00 a. m. – 12:30 p. m. Union St. Classon Ave. → Franklin Ave. 12:00 a. m. – 12:30 p. m. President St. Classon Ave. → Franklin Ave. 12:00 a. m. – 12:30 p. m. Carroll St. Washington Ave. → Franklin Ave. 12:00 a. m. – 12:30 p. m. Crown St. Washington Ave. → Franklin Ave. 12:00 a. m. – 12:30 p. m. Montgomery St. Washington Ave. → Franklin Ave. 12:00 a. m. – 12:30 p. m. Sullivan Pl. Washington Ave. → Franklin Ave. 12:00 a. m. – 2:00 p. m. Washington Ave. Eastern Pkwy. → Carroll St. 12:00 a. m. – 3:00 p. m. Classon Ave. Eastern Pkwy. → President St. 12:00 a. m. – 3:00 p. m. President St. Classon Ave. → Franklin Ave.

Cierres desde la madrugada

Horario Calle Tramo 4:00 a. m. – 10:30 a. m. Empire Blvd. Flatbush Ave. → Bedford Ave.

Cierres desde las 5:30 a. m.

Horario Calle Tramo 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Flatbush Ave. (lado sur) Eastern Pkwy. → Ocean Ave./Empire Blvd. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Flatbush Ave. (lado norte) Grand Army Plaza → Atlantic Ave. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Park Ave. (oeste) Navy St. → Tillary St. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Tillary St. Adams St./Brooklyn Bridge Blvd. → Gold St. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Tillary St. (este) Cadman Plaza → Adams St. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Adams St./Brooklyn Bridge Blvd. (norte) Fulton St. → Brooklyn Bridge 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Jay St. (norte) Willoughby St. → Tillary St. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Jay St. (sur) Sands St. → Tillary St. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Manhattan Bridge Extension / Flatbush Ave. (sur) Flatbush Ave. → Tillary St. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Pearl St. (sur) Prospect St. → Sands St. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. Jay St. y Sands St. (oeste) hacia Brooklyn Bridge 5:30 a. m. – 11:45 a. m. Flatbush Ave. Atlantic Ave. → Tillary St. 6:00 a. m. – 10:30 a. m. Washington Ave. Carroll St. → Empire Blvd. 6:00 a. m. – 10:30 a. m. Empire Blvd. Washington Ave. → Flatbush Ave. 6:00 a. m. – 10:30 a. m. Flatbush Ave. Empire Blvd. → Grand Army Plaza

Rampas y accesos cerrados en Brooklyn

Horario Vía Ubicación 5:30 a. m. – 11:30 a. m. BQE salida 29 (oeste) rampas de entrada y salida en Tillary St. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. BQE salida 29B (este) rampas de entrada y salida en Tillary St. 5:30 a. m. – 11:30 a. m. BQE salida 28A Cadman Plaza (ambos lados) 5:30 a. m. – 11:30 a. m. BQE salida 28B acceso al Puente de Brooklyn

Cierres en FDR Drive

Cuando los corredores crucen el Puente de Brooklyn hacia Manhattan, el recorrido continuará por la FDR Drive, uno de los puntos clave del tráfico en la orilla este de la ciudad.

Horario Vía Ubicación 5:40 a. m. – 1:30 p. m. FDR Drive (norte) salida del Puente de Brooklyn 5:40 a. m. – 1:30 p. m. FDR Drive (norte) salida 2 – Brooklyn Bridge / Civic Center 5:40 a. m. – 1:30 p. m. FDR Drive (norte) salida Montgomery St. 5:40 a. m. – 1:30 p. m. FDR Drive (norte) salida Houston St. 5:40 a. m. – 1:30 p. m. FDR Drive (norte) salida East 20th St. / 23rd St. (salida 7) 5:40 a. m. – 1:30 p. m. FDR Drive (norte) salida East 34th St. (salida 8) 5:40 a. m. – 1:30 p. m. FDR Drive (norte) salida East 42nd St. 5:40 a. m. – 1:30 p. m. Pearl St. rampas y caminos de servicio

CALLES CERRADAS EN MANHATTAN

Zona de Times Square

Horario Calle Tramo 3:00 a. m. – 1:00 p. m. 43rd St. 7th Ave. ↔ 6th Ave. 3:00 a. m. – 1:00 p. m. 44th St. 7th Ave. ↔ 6th Ave. 3:00 a. m. – 1:00 p. m. 45th St. 7th Ave. ↔ 6th Ave. 3:00 a. m. – 1:00 p. m. 46th St. 7th Ave. ↔ 6th Ave. 4:30 a. m. – 1:00 p. m. 7th Ave. 42nd St. → 56th St.

Tramo final hacia Central Park

Horario Calle Tramo 6:00 a. m. – 2:15 p. m. Central Park West 59th St. → 72nd St. 6:00 a. m. – 2:15 p. m. W 61st–64th St. Broadway → Central Park West 7:00 a. m. – 12:45 p. m. 42nd St. 1st Ave. → 7th Ave. 7:00 a. m. – 1:00 p. m. 7th Ave. 56th St. → Central Park South 7:15 a. m. – 1:15 p. m. Central Park South Columbus Circle → Grand Army Plaza

TOMA PRECAUCIONES

Si algo conviene tener claro este domingo en Nueva York es que los cambios en el tránsito empezarán desde la medianoche en Brooklyn y se extenderán hasta primeras horas de la tarde en Manhattan, afectando a residentes, trabajadores esenciales, repartidores y a cualquiera que tenga planes en carro en esas zonas. Para quienes participan en la carrera o planean verla, el ambiente suele ser increíble: mucha gente animando en inglés y en español, carteles hechos a mano, música latina que sale de las bocinas de algunos negocios y un recorrido que pasa por lugares tan icónicos como Times Square, la FDR Drive o el Puente de Brooklyn. Pero si necesitas conducir ese día —ya sea porque vas a un turno temprano, llevas a los niños a alguna actividad o simplemente haces diligencias de domingo— lo mejor es revisar con tiempo estas tablas, programar el GPS con rutas alternativas y considerar el uso del metro, los autobuses o incluso la bicicleta compartida para evitar contratiempos.

Para la realización de esta carrera, se ha coordinado el cierre de varias calles a lo largo de Nueva York (Foto: NYRR)

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