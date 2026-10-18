¿Recibiste un llamado a revisión de seguridad de tu automóvil y, además, te recomendaron estacionarlo al aire libre, lejos de tu casa o garaje, por riesgo de incendio? No eres el único: millones de propietarios de vehículos también han recibido este tipo de alerta. Te explicamos qué son estos retiros de seguridad, cuál es la advertencia para los conductores y cómo verificar si tu auto tiene un recall pendiente.

¡Alerta para conductores! Varios autos podrían incendiarse por lo que deben quedar lejos de estructuras (Foto: Magnific)

¿QUÉ SON LOS RECALLS?

Las llamadas a revisión de seguridad —o recalls— son avisos oficiales por fallas de fabricación de los vehículos que pueden poner en riesgo a los ocupantes, otros conductores o peatones.

Un fabricante o la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) emite un retiro cuando detecta que un vehículo, una pieza, un asiento infantil o una llanta presenta un riesgo razonable de seguridad o incumple las normas federales mínimas. La solución puede consistir en una reparación, reemplazo, reembolso o, en casos excepcionales, la recompra del vehículo.

Los defectos pueden involucrar elementos como airbags, frenos, neumáticos, dirección, sistema de combustible, luces o software del vehículo. No implica necesariamente que todos los vehículos de un modelo tengan la falla: el retiro afecta a unidades específicas identificadas por su VIN, publica SaferCar.gov, un sitio web oficial integrado directamente en NHTSA.

EL LLAMADO DE LOS FABRICANTES A MILES DE CONDUCTORES EN EE.UU.

A diferencia de otros retiros de seguridad, estas alertas advierten que algunos vehículos podrían incendiarse incluso cuando están apagados y estacionados, por lo que se recomienda dejarlos al aire libre y lejos de viviendas o estructuras. Millones de autos con este tipo de defecto todavía no han sido reparados, lo que puede poner en riesgo a conductores, pasajeros y propiedades cercanas.

Según Carfax, más de 3.2 millones de vehículos en Estados Unidos tienen fallas de fábrica pendientes que incluyen la recomendación de estacionarlos afuera. Texas concentra la mayor cantidad de unidades afectadas aún en circulación, con más de 300,000 vehículos, publica NBC DFW.

“Los retiros del mercado por estacionar en el exterior son, en primer lugar, uno de los tipos más graves de retiros de seguridad vehicular. Básicamente, lo que sucede es que el vehículo podría incendiarse incluso cuando está apagado y sin vigilancia”, dijo Em Nguyen de Carfax.

Se recomienda dejar el vehículo fuera del garaje ante riesgo de incendio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ADVERTENCIA A CONDUCTORES

La advertencia es sencilla: no ignores una carta o alerta de recall, aunque el vehículo parezca funcionar correctamente. El problema puede no ser visible de inmediato y, en algunos casos, el fabricante puede recomendar medidas temporales —por ejemplo, estacionar al aire libre si existe riesgo de incendio— hasta que se realice la reparación.

Las reparaciones por un retiro de seguridad deben ser gratuitas. El dueño debe comunicarse con un concesionario autorizado de la marca para confirmar la campaña y agendar el servicio.

¿CÓMO CONSULTARLO?

En Estados Unidos, puedes verificar retiros pendientes en la herramienta oficial de la NHTSA, en nhtsa.gov/recalls, ingresando el VIN de 17 dígitos. La agencia también permite buscar por placa o por marca y modelo en algunos casos, aunque el VIN ofrece el resultado más preciso.

Otra opción es consultar el sitio web del fabricante o descargar la aplicación SaferCar de la NHTSA, registrar el VIN y recibir alertas sobre futuros retiros. Si aparece un recall abierto, contacta al concesionario de la marca para programar la reparación sin costo.