El domingo 2 de noviembre de 2025, la mayoría de Estados Unidos volverá al horario estándar, también conocido como horario de invierno, a las 2:00 a.m., momento en que los relojes se atrasarán una hora (“fall back”). Sin embargo, no todos los rincones del país participan en este ajuste: algunos estados y territorios mantienen la misma hora durante todo el año. Si tienes planes de viaje, reuniones con equipos en distintas zonas horarias o colaboradores en distintos husos, es clave conocer dónde no habrá cambio para evitar confusiones.

En esta nota repasamos qué lugares no cambian el horario, la excepción dentro de Arizona, cómo ajustar tus dispositivos y recomendaciones para planear llamadas, vuelos y eventos sin inconvenientes.

¿Cuándo y cómo ajustar los relojes?

Fecha exacta del cambio: domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m.

domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. Dispositivos automáticos: teléfonos, computadoras y la mayoría de relojes inteligentes suelen actualizarse solos si la opción de zona horaria automática está activada.

teléfonos, computadoras y la mayoría de relojes inteligentes suelen actualizarse solos si la opción de zona horaria automática está activada. Relojes manuales: relojes de pared y algunos electrodomésticos deben ajustarse manualmente a las 2:00 a.m. o antes de dormir la noche del sábado 1 de noviembre.

relojes de pared y algunos electrodomésticos deben ajustarse manualmente a las 2:00 a.m. o antes de dormir la noche del sábado 1 de noviembre. Sistemas empresariales: coordina con tu equipo de IT para verificar que tareas programadas, backups y sistemas críticos dependientes de la hora funcionen correctamente.

Estados y territorios que aplican o no el cambio de horario

La gran mayoría de los 48 estados que observan el horario de verano harán el ajuste. No cambian:

Estados: Arizona (excepto la Nación Navajo) y Hawái.

Arizona (excepto la Nación Navajo) y Hawái. Territorios: Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte.

Excepción importante en Arizona: dentro del estado, la Nación Navajo sí observa el cambio de horario y atrasará sus relojes junto al resto del país.

Es importante preparar tus dispositivos y agendas antes del cambio de horario en EE.UU. para evitar confusiones. | Crédito: Freepik

Impactos prácticos y qué tener en cuenta

Viajes y vuelos:

Las aerolíneas programan horarios según husos locales, pero verifica tu reserva y llega con margen extra.

En vuelos con conexiones entre zonas que cambian y no cambian, puede haber confusión en los horarios de conexión.

Reuniones y trabajo remoto:

Confirma horarios en formato UTC o con ciudad (ej.: “10:00 ET / 9:00 CT / 8:00 MT / 7:00 PT / Arizona: 7:00 MST”) para evitar errores.

Entre marzo y noviembre, Arizona coincide en hora con California; de noviembre a marzo coincide con Utah y Nuevo México.

Sistemas y agendas:

Actualiza calendarios compartidos, automatizaciones y recordatorios.

Para eventos de pago o tickets, revisa políticas de reembolso si el cambio de hora afecta cortes de venta.

Salud y sueño:

El “fall back” aporta una hora extra de descanso, pero los cambios pueden alterar los ritmos y afectar a personas sensibles.

Si trabajas por turnos, planifica descansos y comunicaciones claras.

Revisa vuelos, reuniones y turnos, ya que el cambio de horario en EE.UU. puede alterar horarios y conexiones. | Crédito: Freepik

Recomendaciones prácticas

Activa la zona horaria automática en tus dispositivos y confirma que la hora sea correcta antes y después del cambio.

Ajusta manualmente relojes que no se actualicen solos.

Verifica horarios de vuelos y transportes en la hora local del aeropuerto.

Usa referencias claras en invitaciones y reuniones (ej.: “10:00 AM ET / 9:00 AM CT / 8:00 AM MT / Arizona: 7:00 AM MST”).

Coordina con IT la revisión de tareas programadas que dependan del reloj del servidor.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!