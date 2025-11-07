Este fin de semana (8 y 9 de noviembre) y hasta mediados de la próxima, una masa de aire ártico proveniente del Polo Norte provocará un marcado descenso de temperaturas de entre 10°F y 15°F (5°C a 8°C) en gran parte de Estados Unidos. Ante las temperaturas gélidas y las condiciones peligrosas en las vías, es importante tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos y proteger tu coche si vas a manejar en carreteras congeladas. Y es que irrupción de este frente frío traerá un anticipo del invierno a millones de personas y es mejor estar preparados.

Temperaturas bajarán este fin de semana por ingreso de aire ártico

Desde el viernes 7 de noviembre ingresará el frente frío con temperaturas propias de diciembre y provenientes del Polo Norte. Comenzará a extenderse hacia el norte del país para luego avanzar hacia el sur y el este. Ante esto, las temperaturas podrían descender entre 10 y 15 grados Fahrenheit por debajo de lo normal en casi toda la zona al este de las Montañas Rocosas para la noche del domingo.

Según explican desde CNN, estas condiciones invernales, con las temperaturas más bajas de la temporada, podrían llegar hasta la costa del Golfo a principios de la próxima semana. Adicional a esto, se podría activar el efecto lago y provocar nevadas significativas en la zona de los Grandes Lagos.

Según explican desde Univision Noticias, los pronósticos del Centro de Predicción del Servicio Nacional del Clima indican que habrá precipitaciones, algunas de ellas invernales, que se concentrarán bajo la vaguada superior en el Medio Oeste, los Grandes Lagos y el noreste, mientras que el oeste y el centro sur de EEUU permanecerán secos. Dos sistemas de baja presión entre el noreste y el centro norte del país traerán posibilidades de precipitaciones a lo largo de la costa este desde la noche del viernes. Posteriormente, se esperan lluvias en el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el noreste y el centro/sur de los Apalaches.

También están en el pronóstico precipitaciones invernales, con posibilidad de acumulación de nieve, en el Alto Medio Oeste, los Grandes Lagos, Nueva Inglaterra y los Apalaches, los Grandes Lagos, el noreste y el centro y sur de los Apalaches este fin de semana. Es probable que el sistema de baja presión también traiga ráfagas de vientos al norte y centro de las grandes llanuras el sábado.

Recomendaciones si vas a manejar en carreteras congeladas

Ante las temperaturas gélidas y las condiciones peligrosas en las vías, lo primero es retirar la nieve y el hielo de sus vehículos antes de manejar, además de asegurarse de que el limpiaparabrisas y anticongelante de su coche funcionen adecuadamente, según recomiendan desde Univision Houston.

Lava tu coche con regularidad. Si bien lavar tu auto puede parecer una pérdida de tiempo y dinero, es aún más importante mantenerlo limpio en esta época del año. Conduce inteligentemente. La nieve y el hielo pueden aumentar significativamente las distancias de frenado. Lo último que quieres hacer es chocar con el coche que tienes delante. Además, mantén una velocidad segura: golpear una barrera de hormigón en la carretera o perder el control y terminar en una zanja puede causar daños importantes a tu automóvil y puede dañarlo. Instala neumáticos de invierno. Si bien los neumáticos de invierno son bastante costosos, valen la pena. Ofrecen un agarre excepcional que conduce a una mejor dirección y frenado. Evita conducir a través de grandes charcos. Nunca se sabe lo que se esconde debajo. No solo recogen la suciedad y la sal de la carretera, sino que también pueden ocultar objetos extraños y baches. Los daños causados a tu automóvil por golpear un bache pueden ser significativos. Evita conducir en nieve profunda. No solo te dejará varado, sino que también puede causar daños a tu automóvil. Al igual que los charcos, nunca sabes lo que acecha debajo. La nieve compactada que contiene sal para carreteras puede entrar en lugares debajo de su automóvil y causar oxidación. La nieve profunda también puede dañar su sistema de escape. Evita estacionarte en la calle. Si puedes evitar estacionarte en la calle, especialmente durante las tormentas de invierno, es lo mejor para ti y tu vehículo. Esto ayudará a evitar que tu vehículo quede enterrado y rociado directamente con sal.

