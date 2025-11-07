Un frente frío de origen ártico llega al sur de la Florida este fin de semana, trayendo consigo un marcado descenso de temperaturas desde el domingo 9 de noviembre y especialmente el lunes 10 . Los efectos serán significativos en Miami, Fort Lauderdale y otras ciudades principales, con mínimas históricas y un ambiente mucho más fresco de lo habitual para noviembre.​ Te explicamos las fechas clave del descenso y cuánto tiempo durará en las principales ciudades.

¿Cuándo llega el frente frío en Florida?

La masa de aire frío comenzará a sentirse en el sur de Florida a partir del domingo por la noche, intensificándose el lunes 10 de noviembre. Se espera que las temperaturas alcancen su punto más bajo durante la madrugada del martes, con valores mínimamente cercanos a los 10 °C (50 °F) en algunas zonas de Miami, y entre 1 y 5 °C (34–41 °F) en el norte del estado como Tallahassee y Gainesville . El descenso será rápido, por lo cual es importante preparar abrigos y ajustar actividades al aire libre.​

¿Cuánto durará el frío en Florida?

El efecto será breve pero intenso. Las temperaturas más frías se sentirán entre lunes y martes, regresando gradualmente a valores habituales hacia el miércoles y jueves. Para el final de la semana, el termómetro volverá a rondar los 21–26 °C (70–78 °F) en la mayor parte de Florida , marcando el inicio de la temporada de días frescos tras el largo verano tropical. Es esperable que los ciudadanos experimenten noches frescas y mañanas frías durante al menos 72 horas.​

¿A qué ciudades afectará más el frente frío?

El sur de la Florida, especialmente el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale, será uno de los puntos más afectados, pero también ciudades como Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee verán descensos marcados. En Tallahassee se esperan mínimas cercanas al punto de congelación y Gainesville podría registrar valores de apenas 2 °C (36 °F). También en Orlando y Tampa las mínimas oscilarán entre los 5 y 10 °C (41–50 °F).​

Consejos para protegerse de las bajas temperaturas

Usa varias capas de ropa, preferiblemente de algodón o lana para conservar mejor el calor corporal.​

Protege especialmente a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables al cambio brusco de temperatura.​

Evita actividades al aire libre durante la madrugada o muy temprano en la mañana, cuando se esperan las mínimas más bajas.​

Los dueños de mascotas deben asegurarse de que sus animales tengan abrigo suficiente, ya que el frío podría sorprender durante la noche.​

Pronóstico de temperatura para ciudades de Florida

Aquí te comparto una tabla orientativa con los pronósticos para las principales ciudades de Florida durante los próximos días, elaborada con datos de Weather.com y Accuweather:

Ciudad Sábado 8/11 Domingo 9/11 Lunes 10/11 Martes 11/11 Miércoles 12/11 Miami 24°C / 17°C 26°C / 18°C 21°C / 10°C 23°C / 16°C 26°C / 19°C Fort Lauderdale 25°C / 17°C 25°C / 17°C 22°C / 11°C 25°C / 17°C 27°C / 19°C Orlando 25°C / 17°C 26°C / 17°C 21°C / 6°C 24°C / 10°C 27°C / 16°C Tampa 26°C / 18°C 27°C / 19°C 23°C / 8°C 26°C / 16°C 28°C / 20°C Jacksonville 24°C / 14°C 25°C / 15°C 17°C / 2°C 20°C / 6°C 22°C / 10°C Tallahassee 21°C / 12°C 21°C / 13°C 15°C / 1°C 18°C / 6°C 20°C / 9°C

¿Por qué este frente frío es especial?

Este fenómeno se considera histórico por la intensidad y valores atípicos en el sur de la Florida para esta época del año. Meteorólogos advierten que podrían igualarse o superarse récords centenarios de bajas temperaturas en noviembre. Además, este frente frío marca el inicio de la temporada invernal, provocando entusiasmo entre residentes acostumbrados al calor persistente de la región.​

En Miami, el conocido fenómeno de la “lluvia de iguanas” suele aparecer durante los eventos fríos: las iguanas se inmovilizan por las bajas temperaturas y pueden caer de los árboles. Es una oportunidad para observar cómo la fauna local reacciona a cambios extremos en el clima.​