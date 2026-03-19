La primavera 2026 llega oficialmente a Estados Unidos, y para más de 120 millones de personas en el Medio Oeste y el noreste, la sensación de calor primaveral comenzará a sentirse después de semanas de temperaturas inestables. La típica montaña rusa climática de la temporada continuará con cambios constantes entre aire frío y cálido, mientras una ola de calor proveniente del suroeste empieza a expandirse hacia estas regiones, prometiendo un incremento notable en las temperaturas para muchas ciudades. Desde Minneapolis y Chicago hasta Detroit, Cincinnati y Nashville, los pronósticos indican un ascenso significativo que podría desafiar récords históricos, aunque en algunas zonas del noreste, el frío persistente, la nubosidad y la proximidad de aguas frías limitarán temporalmente la sensación de calor.

Temperaturas en el Medio Oeste

Tras la reciente tormenta de nieve que dejó entre 1 y 3 pies de acumulación en partes del Medio Oeste, Minneapolis registró máximas apenas en los teens, mientras Chicago y Detroit alcanzaron los 20 grados.

Sin embargo, se espera que el fin de semana las temperaturas repunten: Minneapolis y Chicago podrían llegar a los 70°F y Detroit cerca de los 60°F.

Incluso, la máxima en Minneapolis del sábado podría acercarse al récord de 1938. Un par de tormentas menores afectarán algunas zonas, pero no detendrán el aumento general de temperaturas.

La primavera traerá máximas récord en varias ciudades del Medio Oeste y sur. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity

Clima en el sur: Cincinnati y Nashville

Más al sur, Cincinnati tuvo máximas de solo 26°F, casi 20 grados bajo el promedio, y Nashville no superó los 40°F, comparado con los 63°F históricos.

De cara al fin de semana, los termómetros en Cincinnati se acercarán a los 70°F y en Nashville podrían superar los 80°F, lo que podría desafiar récords establecidos en 1907.

Este aumento será notable, ofreciendo un clima mucho más primaveral e incluso cercano al verano.

El noreste: obstáculos para el calor

En el noreste, el calentamiento se enfrentará a aire frío persistente sobre el este de Canadá, junto con nubes, lluvias y las frías aguas del Atlántico Norte.

Aun así, cambios favorables en la dirección del viento permitirán que aire más cálido llegue temporalmente a la costa del Atlántico medio y Nueva Inglaterra.

En Washington, D.C., se espera un ascenso de temperaturas desde los 40°F hasta los 70°F, posiblemente rozando los 80°F.

Nueva York podría pasar de máximas en los 30s a superar los 60°F para el domingo, mientras Boston alcanzará solo los 50°F debido al aire frío y la influencia del océano.

Las temperaturas seguirán fluctuando debido a la llegada de aire frío canadiense. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Próxima ronda de aire frío

A partir del fin de semana y hacia inicios de la próxima semana, otra incursión de aire frío canadiense llegará al Medio Oeste y noreste, reduciendo ligeramente la ola de calor en el suroeste.

Aunque no será tan intenso como intrusiones anteriores, marcará el fin del calentamiento temporal y continuará el patrón de subidas y bajadas de temperatura que caracterizan la primavera, especialmente en el noreste, el Medio Oeste y el sureste interior.

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