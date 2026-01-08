El calor que venía causando una grata sensación en los residentes de Texas tiene las horas contadas porque un frente frío está anunciando su llegada. Y es que en plena temporada invernal, las temperaturas inusualmente elevadas no solo se sintieron en esta zona de EE.UU., sino también en diversos estados; sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) ya alertó sobre un cambio marcado en las condiciones meteorológicas y hay que estar preparados. Aquí te comparto la información que necesitas saber por si tienes un viaje programado como turista o eres residente para conocer desde cuándo tendrás que abrigarte más de lo normal. Además, esto llega para acompañar la alerta por polen de cedro por lo que es común ver a muchas personas tosiendo o estornudando, ya sea en la calle, en el transporte público o en los lugares cerrados donde ingresas.

La segunda semana de enero ha sido algo atípica ya que gran parte del territorio texano ha registrado valores muy por encima del promedio llegando incluso a superar los 80 grados Fahrenheit (26 °C), un escenario más propio de la primavera que del invierno. Pero ahora todo se modificará por el ingreso del aire gélido y el retorno a las condiciones climáticas habituales para el arranque del año en el hemisferio norte.

Frente frío pondrá fin al calor inusual en Texas: desde cuándo

“Para el jueves 08 todavía vamos a sentir el calorcito, cielos que se van a mantener despejados; pero todos mis ojos están puestos para el frente frío que estaría llegando ya para el fin de semana y el cual promete descender la temperatura”, explicó Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas.

Este frente frío de mayor alcance avanzará sobre el estado este viernes 09 de enero cuando cruce de norte a sur y provocará un descenso térmico generalizado, lluvias en distintas regiones y la posibilidad de fenómenos invernales en el Panhandle.

El pronóstico de la NWS enfatiza que este sistema marcará el final de la racha cálida y dará paso a temperaturas más acordes al invierno, pero también provocará precipitaciones, tormentas, viento, ambiente más frío y un cambio en la humedad del aire.

Un frente frío cruzará el estado este viernes, trayendo viento, ambiente más frío y un fin de semana muy distinto. (Foto: (AP /Julio Cortez) / Julio Cortez

Pronóstico de fin de semana helado para Texas

Jueves 08 de enero: 82°F

Viernes 09 de enero: 76°F. llegada del frente frío

Sábado 10 de enero: 60°F. Frío + viento = sensación térmica más baja. Atención al polen de cedro

Domingo 11: 60°F posibles heladas en zonas aisladas

Lunes 12 de enero: 62°F posibles heladas en zonas aisladas

Se avecina frío para este fin de semana en gran parte de Texas.(Foto: @gabrieltorrestv / Instagram)

“Para el fin de semana condiciones heladas entre San Antonio, Austin y otros puntos del estado y por la tarde muy apenas estaremos llegando hasta los 55°F y para la lluvia por el momento solo marco jueves por la noche y viernes muy temprano 20%. Para el fin de semana muy apenas estaremos llegando a los 40°“, agregó Gabriel Torres.

