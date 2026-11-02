Una importante alteración del vórtice polar comienza a desarrollarse sobre el Ártico y podría provocar cambios en los patrones de temperatura del hemisferio norte. El fenómeno ocurre justo cuando termina el fin de semana de Halloween y genera dudas sobre la posibilidad de que el invierno llegue antes de lo esperado. Según FOX Weather, este tipo de desarrollo atmosférico sería inusualmente temprano para esta época del año.

Sin embargo, esto no significa que el frío intenso vaya a llegar de inmediato a Estados Unidos. Los cambios que se producen en la estratosfera, una de las capas de la atmósfera, no provocan necesariamente un descenso inmediato de las temperaturas en la superficie.

Podrían pasar varias semanas antes de que sus efectos influyan en la corriente en chorro y modifiquen los patrones meteorológicos de mayor escala. Por ello, las condiciones más propias del invierno podrían comenzar a notarse hacia finales de noviembre o principios de diciembre.

¿Qué regiones podrían recibir el aire más frío?

El impacto de esta alteración dependerá también de hacia dónde se desplace el aire ártico. Las masas de aire frío no se distribuyen de manera uniforme por el hemisferio norte, ya que los sistemas de alta y baja presión influyen en las regiones donde se concentran las temperaturas más bajas.

De acuerdo con los modelos meteorológicos citados por FOX Weather, el frío más intenso se dirigiría principalmente hacia Siberia, el norte de Eurasia y algunas zonas de Europa oriental.

Este escenario limitaría, al menos por ahora, la llegada de episodios prolongados de frío ártico a Estados Unidos. Además, el desarrollo de un fenómeno de El Niño podría influir en el comportamiento del clima norteamericano durante noviembre. Una corriente en chorro del Pacífico más activa favorecería la llegada de aire relativamente templado y ayudaría a mantener temperaturas por encima del promedio en distintas partes del país.

Noviembre podría mantener temperaturas superiores al promedio

Los pronósticos apuntan a condiciones más cálidas de lo habitual en buena parte del norte de Estados Unidos. Entre las regiones que podrían experimentar este patrón se encuentran el noroeste del Pacífico, las Grandes Llanuras del norte, el Medio Oeste superior, la zona de los Grandes Lagos y el noreste.

Aunque podrían presentarse breves episodios de frío, los modelos meteorológicos anticipan que las temperaturas se mantendrían por encima de los valores promedio durante gran parte de noviembre.

A pesar de este panorama, los meteorólogos consideran importante seguir la evolución del vórtice polar durante la primera semana del mes, mientras se desarrolla la perturbación. Hacia finales de noviembre podría producirse otra modificación en el patrón atmosférico, con una nueva oportunidad para que cambien las temperaturas en las regiones del norte de Estados Unidos.

Por ahora, el posible avance del frío dependerá de cómo evolucione el fenómeno y de la ubicación que adopten las masas de aire ártico.