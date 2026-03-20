Con la llegada de la primavera a Illinois, la ciudad de Chicago ofrecerá un espectáculo visual que dejará impresionados a los residentes y visitantes de cualquier parte del mundo. Se trata ‘Chicagohenge’, un fenómeno astronómico que convierte las calles del centro en un túnel de luz dorada. En caso te encuentres en dicha localidad, tienes la oportunidad de presenciarlo por varias días, pero en horarios específicos. En esta nota, te brindaré los detalles completos para que no te pierdas esta experiencia que no ocurre en todo el año.

La primavera en la ‘Ciudad de los Vientos’ comenzó este viernes 20 de marzo, específicamente a las 9:46 a.m. (hora local). Entonces, es posible observar este fenómeno que solo ocurre dos veces en cada año: en el equinoccio de otoño y en el equinoccio de primavera.

El ‘Chicagohenge’ mezcla la astronomía con el diseño urbano cuando el sol se alinea con las calles situadas al este y oeste de la ciudad. Es así que los rayos solares ingresan directamente a los corredores formados por los rascacielos, creando un escenario esplendido.

Con la llegada de la primavera a Chicago, los habitantes podrán disfrutar más de temperaturas cálidas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Días y horarios para observar en el ‘Chicagohenge’ en Chicago

Según información de Alicia Roman, meteoróloga del equipo Storm Team de NBC 5, es posible visualizar este fenómeno astronómico en los próximos días; sin embargo, existe horarios específicos, los cuales te revelaré a continuación.

Viernes 20 de marzo del 2026

En el atardecer a las 7:02 p.m. (hora local)

Sábado 21 de marzo del 2026

En el amanecer a las 6:51 a.m. (hora local)

En el atardecer a las 7:03 p.m. (hora local)

Domingo 22 de marzo del 2026

En el amanecer a las 6:50 a.m. (hora local)

En el atardecer a las 7:05 p.m. (hora local)

Lunes 23 de marzo del 2026

En el amanecer a las 6:48 a.m. (hora local)

En el atardecer a las 7:06 p.m. (hora local)

Eso sí, los expertos en meteorología consideran que para presenciar el ‘Chicagohenge’ dependerá de una serie de factores climáticos, aunque no se espera un mal tiempo en los días señalados.

Debes considerar los horarios señalados para que no te pierdas el 'Chicagohenge'. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué calles de Chicago brindan un buen panorama para presenciar el ‘Chicagohenge’?

Kye Martin, especialista en tráfico de NBC 5, recomendó a los que desean observar este espectáculo visual deben ubicarse específicamente en las intersecciones Randolph y Dearborn o Washington y Dearborn, ya que así apreciarán en su totalidad el ‘Chicagohenge’.

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