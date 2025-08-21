Psalm Behpoor, un hombre de 42 años que llegó a Estados Unidos desde Irán cuando tenía apenas 3 años, vive hoy una de las situaciones más difíciles de su vida. A pesar de haber pasado casi cuatro décadas en el país, de estar casado, ser padre de un niño de tres años y haberse convertido en un miembro activo de su comunidad en Fresno, California, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 23 de junio.

Su arresto ocurrió justo después de haber iniciado formalmente el trámite para obtener la Green Card, un proceso que había comenzado en abril con la esperanza de regularizar su estatus migratorio. Sin embargo, una falta cometida hace casi 25 años, cuando recién había cumplido 18, fue suficiente para que ICE lo privara de su libertad.

La comunidad de Fresno critica a ICE por detenerlo, ya que Behpoor es considerado un trabajador ejemplar y padre dedicado. | Crédito: The Fresno Bee

Un error de juventud que lo persigue décadas después

En 2002, Behpoor fue arrestado por un caso de robo y posesión de propiedad robada. Firmó un acuerdo de culpabilidad y cumplió con lo estipulado: usó un grillete electrónico por dos años y regresó a la escuela para enderezar su camino.

Desde entonces, asegura no haber tenido problemas con la ley. Hoy es gerente en Pismo’s Coastal Grill, un restaurante de referencia en Fresno, y además desarrollaba dos negocios adicionales: instalación de sistemas de punto de venta y una pequeña empresa de administración de propiedades que quedó destruida tras su detención.

“No soy perfecto. No digo que lo sea. Pero no merezco ser deportado”, dijo Behpoor en una entrevista a The Fresno Bee desde el centro de detención en Bakersfield, donde aún espera una fecha de audiencia. “Me veo como un estadounidense. Este es mi país y estoy orgulloso de estar aquí”.

ICE mantiene a Behpoor en un centro de detención en Bakersfield, mientras espera una audiencia que definirá su futuro en el país. | Crédito: The Fresno Bee

Apoyo de la comunidad

Su jefe, Dave Fansler, propietario de Pismo’s, describió a Behpoor como “el mejor de los mejores” entre sus 350 empleados. “Ya pagó por sus errores. Tienen que dejarlo libre”, declaró, al señalar que clientes del restaurante llaman para preguntar cómo ayudar o dónde enviar cartas en su apoyo.

Su esposa, Lera Mirakyan, de 29 años, también ha alzado la voz. Explicó que su hijo pequeño no entiende la ausencia de su padre. “Siempre pregunta por él. Abraza sus juguetes y llora”, dijo conmovida. “Este es el momento en que un niño necesita a su papá. Para mi hijo, su héroe debería ser su padre”.

Riesgo de deportación y miedo a regresar a Irán

Además de haber vivido casi toda su vida en Estados Unidos, Behpoor sostiene que regresar a Irán pondría en riesgo su vida. Explicó que recibió en el pasado una protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y que además teme ser perseguido y ejecutado debido a su conversión al cristianismo.

“Me aterra que me manden a un país donde podrían ejecutarme por mis creencias”, declaró.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!