Imagina estar preso en un país donde nadie entienda lo que dices porque no hablan tu idioma. Ahora, imagina que no puedas hablar y tengas que hacerlo usando las manos. Ese es el calvario que vive un hombre sordo de Mongolia recluido desde hace más de cuatro meses en un centro de detención de inmigrantes del sur de California, Estados Unidos, sin la oportunidad de comunicarse con nadie que entienda la lengua de señas mongol.

“Básicamente ha estado en confinamiento solitario porque no ha tenido a una sola persona que le hable en lengua de señas mongol durante todo el tiempo que ha estado en proceso y detenido”, precisó su abogada, Alegría De La Cruz, directora de litigios del Centro Legal de Derechos de las Personas con Discapacidad, al portal CalMatters.org, una organización de noticias no partidista y sin fines de lucro.

El juez del Distrito Sur de California, Dana Sabraw, ordenó hace unos días a los funcionarios del Centro de Detención de Otay Mesa que le proporcionen un intérprete de lengua de señas mongol, mientras que conminó a las autoridades de inmigración que rehicieran dos evaluaciones que podrían afectar su solicitud de asilo: una que examinaría su salud mental y la otra, sobre si tiene un temor creíble por su seguridad si regresa a su país.

“¿Cómo puede participar de manera significativa si no sabe lo que se dice y no puede comunicarse?”, Sabraw le preguntó a la fiscal federal adjunta Erin Dimbleby en la audiencia del último miércoles sobre el caso de Avirmed –nombre con el que los familiares del detenido pidieron a CalMatters que lo identificaran –, a lo que ella respondió que muchas personas no entienden completamente los procedimientos legales en la corte de inmigración.

El motivo por el que la familia del mongol evitó difundir su verdadero nombre es debido a su temor de que pudiera ser perjudicado por el gobierno mongol si era devuelto a su país de origen. La detención de Avirmed después de solicitar asilo subraya el brusco cambio en las políticas fronterizas de la administración de Joe Biden a la de Donald Trump, quien impulsa una política radical contra los inmigrantes ilegales en el territorio estadounidense.

Bajo Biden, los solicitantes de asilo que no eran una amenaza para la seguridad pública a menudo eran liberados bajo fianza en lugar de ser detenidos mientras sus casos avanzaban en los tribunales de inmigración. El gobierno de Trump ha adoptado un enfoque mucho más estricto, con las cifras de detenciones alcanzando niveles récord, y desde que asumió el cargo, los cruces fronterizos no autorizados se han desplomado a mínimos históricos.

Pero la representación de Avirmed por el Centro Legal de Derechos de las Personas con Discapacidad también muestra cómo algunos defensores de los inmigrantes están cambiando de táctica en respuesta a la represión migratoria de la administración Trump. En este caso, se basan en las leyes federales de discapacidad que prohíben la discriminación contra las personas con discapacidades por parte de cualquier programa federal, incluido el sistema judicial de inmigración.

Detenidos en el Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego el 18 de mayo de 2018. | Crédito: Lucy Nicholson / Reuters

Entrevistas clave de ICE sin intérpretes

Avirmed salió de Mongolia a principios del presente año y entró a EE.UU. en febrero pasado en busca de asilo debido a la persecución debido a su discapacidad. Una agresión en 2020 en su país lo dejó con una lesión cerebral traumática que causa convulsiones y pérdida de memoria, la misma por la que fue atacado, según los registros judiciales. Sus parientes se han negado a decir cómo llegó a Estados Unidos.

Una denuncia legal presentada en su nombre dice que Avirmed entregó a los funcionarios fronterizos una carta escrita en mongol y traducida al inglés, notificándoles su discapacidad y su intención de solicitar asilo. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se negaron a leer o aceptar la carta, alegan sus abogados en la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los agentes del CBP transfirieron a Avirmed a sus pares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde fue detenido en el Centro de Detención de Otay Mesa, en el que todavía permanece recluido. Posteriormente, fue entrevistado sin un abogado o intérprete de lenguaje de señas e intentaron usar Google Translate para preguntarle si temía regresar a Mongolia, según la denuncia.

Fue malinterpretado gravemente, identificando a su patrocinadora como una hija llamada Virginia Washington cuando él no tiene descendencia y en realidad se refería a su hermana, que vive en Virginia. Avirmed también se sometió a una evaluación de salud mental sin ninguna interpretación, que el magistrado ordenó a ICE repetir, diciendo que “tiene derecho a participar donde entienda y pueda responder y comunicarse, y ser parte del proceso, no un espectador”.

Los funcionarios de California han criticado los recursos de salud mental en los centros de detención de ICE. Por ley, tienen acceso para inspeccionar los centros federales de detención de inmigrantes. Un informe de abril pasado de la oficina del Fiscal General de California documentó lo que describió como servicios de atención de salud mental gravemente inadecuados dentro de las instalaciones de ICE.

“Ningún centro ofrecía sistemáticamente servicios de psicoterapia adecuados para las condiciones de salud mental que se observan con mayor frecuencia en las poblaciones de detenidos en California”, afirma el informe, que nombra los centros de detención en los condados de Imperial y San Diego en el que descubrieron que tenían vacantes de personal de salud conductual. Estos hallazgos fueron impugnados por las empresas que operan dichos lugares, calificándolos como un ejemplo de una “campaña politizada” para interferir con los esfuerzos de deportación.

Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos está destacado en el muro fronterizo entre EE. UU. y México en Abram-Perezville, Texas, mientras los agentes detienen a migrantes en marzo de 2021. | Crédito: Julio Cortez / AP

“Eso es como hablarme en griego”

Avirmed no tiene antecedentes penales, según los datos de ICE, que muestran que menos del 10% o 125 de las 1,350 personas actualmente detenidas en Otay Mesa han sido condenadas por un delito grave o menor. El juez Sabraw, que estuvo de acuerdo con De La Cruz y los otros abogados del extranjero de 48 años que probablemente no pudo entender lo que estaba sucediendo durante los procedimientos anteriores, por lo que deben repetirse con un intérprete y en un idioma que entienda.

“Tiene derecho, ¿no? ¿Para poder participar plenamente en cualquier procedimiento importante?”, preguntó Sabraw a Dimbleby. “El MSL (lengua de señas mongol) no es un idioma muy común”, argumentó en un momento dado. Para futuros procedimientos, el gobierno federal había propuesto proporcionar a Avirmed un “equipo de relevo” que le permitiera testificar a través de un intérprete sordo certificado. Luego, el intérprete traduciría el testimonio a la lengua de señas estadounidense (ASL), y luego se traduciría al inglés hablado.

“Con esta propuesta de relevo, todo el mundo lo entendería, excepto el señor Avirmed”, señaló Sabraw. El magisrado dijo que el plan del gobierno no permite que Avirmed participe en los procedimientos judiciales porque no entiende inglés o ASL. “Eso es como hablarme en griego”, dijo Sabraw.