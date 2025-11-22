Se espera que millones enfrenten desafíos climáticos mientras se preparan para viajar durante Thanksgiving 2025. Una tormenta de alcance nacional amenaza con interrumpir los planes de viaje en varias regiones del país. Desde lluvias intensas hasta nieve en zonas altas, esta perturbación podría generar retrasos tanto en carreteras como en aeropuertos durante uno de los periodos de mayor tráfico del año.

Según la American Automobile Association (AAA), se estima que 82 millones de personas viajarán más de 50 millas de sus hogares durante las vacaciones de Thanksgiving, lo que hace que el seguimiento diario del clima sea crucial para planificar con seguridad.

Lunes: lluvias en Arizona y Colorado

A inicios de semana, la tormenta afectará partes de Arizona, Nuevo México y Colorado. Se pronostican lluvias intensas y nieve en terrenos elevados, siendo Albuquerque y Flagstaff las ciudades más afectadas por la lluvia, mientras que la acumulación de nieve se concentrará en las montañas.

En Denver, se espera que la lluvia llegue el domingo por la tarde o noche, pero la nieve en la ciudad es poco probable debido a que las temperaturas se mantendrán por encima del punto de congelación, advirtieron meteorólogos de AccuWeather.

La tormenta avanzará desde el suroeste hacia el centro y el este del país, extendiendo su impacto a lo largo de la semana de Thanksgiving. | Crédito: AccuWeather

Martes: aguaceros en Chicago y Houston

A medida que la tormenta se mueve hacia el este, se pronostican aguaceros y tormentas eléctricas en el Valle del Misisipi y el Medio Oeste. Las condiciones más severas podrían darse en los estados del sur central.

Ciudades con grandes aeropuertos como Chicago, Nashville, St. Louis, Houston y Minneapolis podrían experimentar retrasos o cancelaciones de vuelos, mientras que los viajeros por carretera deben prepararse para lluvia mezclada con nieve en las Llanuras del Norte, Dakota del Norte y Minnesota, creando condiciones resbaladizas.

Miércoles: nevadas en Nebraska y Colorado

Para mitad de semana, se espera que una masa de aire frío descienda desde las praderas canadienses, provocando nieve acumulativa en las Montañas Rocosas del noreste y las High Plains. Montana, Wyoming, el oeste de Nebraska y Colorado podrían experimentar nevadas que afecten la movilidad.

En la región de los Grandes Lagos, la mezcla de lluvia y nieve en ciudades como Chicago, Detroit y Cleveland, hasta Buffalo, podría coincidir con un alto volumen de tráfico terrestre y aéreo, aumentando el riesgo de interrupciones por el clima.

Hacia mitad de semana, Montana, Wyoming, el oeste de Nebraska y Colorado podrían enfrentar nevadas que afecten la movilidad. | Crédito: AFP

Día de Thanksgiving: lluvia intensa en Washington y Oregon

Un río atmosférico llevará humedad al Pacífico Noroeste, aumentando el riesgo de inundaciones y complicaciones en los desplazamientos en el oeste de Washington y noroeste de Oregon. Según la meteoróloga Reneé Duff, esta región podría enfrentar los impactos más severos en los días previos al Día de Acción de Gracias.

Mientras tanto, se espera nieve por efecto lago en zonas cercanas a los Grandes Lagos. Los viajeros en esta región deberán lidiar con visibilidad reducida, carreteras resbaladizas y temperaturas máximas entre los 20 y 30 °F, afectando tramos de las interestatales 81, 90 y 196.

