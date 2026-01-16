Inesperadamente, Florida está registrando un descenso drástico en sus termómetros y la situación ha conllevado a que sus residentes presencien el asombroso fenómeno de la “lluvia de iguanas” . Si bien este evento despierta curiosidad porque no suele registrarse todos los días, también genera preocupación. Una persona creerá que estos reptiles se encuentran en serios problemas al caer de los árboles e intentarán ayudarlos, pero no sería lo adecuado. Con el propósito de garantizar la seguridad de ambas partes y cumplir con las normativas locales, es importante que sepas qué acciones están estrictamente prohibidas. Presta atención a los siguientes párrafos.

Si resides en alguna ciudad del estado, habrás visualizado a estos animales “congelados” y te preguntarás por qué ocurre ello. La respuesta te la brinda la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

Cuando las temperaturas están cercanas a 0° o inferiores, ocasionan que las iguanas verdes no nativas o cualquier otro reptil entre en un estado de letargo, ocasionando que estos animales pierdan su control muscular, pero de manera temporal.

Entonces, dado que estos reptiles suelen desplazarse por las ramas de los árboles, quedan inmóviles y terminan cayendo repentinamente sobre el pavimento por su propio peso.

Las iguanas pueden caer desde los árboles cuando están en estado de letargo. (Crédito: Freepik)

Qué evitar si observas una iguana congelada en Florida

La FWC realizó una serie de recomendaciones para los residentes del estado, ya que se podrían topar con esta situación. Como primera medida, evita tocar a estos animales en dicho estado y, peor aún, trasladarlos hacia el hogar o auto.

Las iguanas verdes no nativas se recuperan del letargo entre una hora o un día. Por lo tanto, si descubren que no están en su hábitat o consideran que están en peligro, pueden reaccionar de manera violenta usando sus afilados dientes y uñas contra ti.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) señala que, al entrar en contacto con las iguanas, podrías contraer Salmonella. En ciertos casos, estos animales portan esta bacteria.

Como último punto, los organismos estatales de Florida prohíben totalmente que no se movilicen ni suelten iguanas congeladas, ya que al reubicarlas o liberarlas en otros sitios se considera como “manejo ilegal” de una especie no nativa. Para ello, se necesita un permiso.

Lo recomendable en esta situación es no tocarlas ni trasladarlas hacia tu hogar o auto como intento de ayuda.

Bajas temperaturas en Florida

En ciertas zonas del Estado de Sol están registrando bajas temperaturas en la presente semana. Por ejemplo, para este viernes 16 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de congelación en gran parte del norte y centro de Florida.

Para el presente día, el NWS señaló que los valores térmicos en esta región rondarían en los 20 °F, con una sensación térmica más fría; los condados más afectados serían Franklin, Glades y Hendry.

