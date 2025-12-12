La lluvia de meteoros Gemínidas 2025 está lista para convertirse en el espectáculo astronómico más deslumbrante del año. Durante las noches del 13 y 14 de diciembre, el cielo se iluminará con hasta 150 meteoros por hora, creando un verdadero festival de luces celestes que parecerá una despedida cósmica para el cierre del año. Su intensidad y su belleza la convierten en una de las lluvias más esperadas por astrónomos, fotógrafos y cualquier amante del cielo nocturno.

Este año, las condiciones serán excepcionalmente favorables: el cielo estará casi completamente oscuro, con una luna mínima que no interferirá con el brillo de los meteoros. Gracias a ello, quienes se encuentren en el hemisferio norte podrán disfrutar de un lienzo celestial profundo y despejado, ideal para observar cada destello sin necesidad de equipo especializado. Solo bastará un espacio oscuro, un poco de paciencia y mirar hacia lo alto.

Lo que hace aún más fascinante a las Gemínidas es su origen. A diferencia de otras lluvias que nacen del paso de cometas, esta proviene del asteroide rocoso 3200 Faetón, una rareza dentro del sistema solar. Con su órbita cercana al Sol, este cuerpo de 5.8 kilómetros libera fragmentos que, al entrar en nuestra atmósfera, generan meteoros más brillantes, lentos e incluso cargados de tonalidades. Su singularidad científica y su belleza visual explican por qué esta lluvia se ha convertido en una de las favoritas del calendario astronómico.

La Lluvia de estrellas Gemínidas empezó desde el pasado jueves 4 de diciembre (Foto: Freepik)

CUÁNDO Y A QUÉ HORA INICIA LA LLUVIA DE METEOROS GEMÍNIDAS 2025 EN MÉXICO Y USA

Aunque las Gemínidas estarán activas del 4 al 17 de diciembre, su espectáculo más deslumbrante tendrá lugar en la madrugada del 13 al 14 , cuando la lluvia alcance su mayor intensidad. Desde las primeras horas de la noche ya será posible captar algunos destellos, pero será conforme avanza la madrugada cuando el cielo se transforme en un verdadero desfile de meteoros.

Durante las 00:00 horas y las 4:00 horas (horario en el Centro de México) del domingo 14 de diciembre podrás observar hasta 150 meteoros por hora, si las condiciones climáticas favorecen, para esta lluvia de estrellas Gemínidas.

Sin embargo, el momento del pico variará según la zona horaria donde te encuentres en México:

Zona Pacífico y Noroeste (por ejemplo, Baja California, Sonora, Ciudad Juárez): 01:00 a.m.

Zona Centro (incluye Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida): 02:00 a.m.

Zona Sureste (como Quintana Roo, Yucatán): 03:00 a.m.

En Estados Unidos los horarios del momento del pico serán los siguientes:

3:00 a.m. , EST

, EST 2:00 a.m. , CST

, CST 1:00 a.m. , MST

, MST 00:00 horas, PST

CÓMO VER ONLINE LA LLUVIA DE METEOROS GEMÍNIDAS 2025 EN VIVO DESDE MÉXICO Y USA

Si te encuentras en zonas urbanas o simplemente deseas disfrutar del evento desde casa, diversas instituciones astronómicas mexicanas ofrecerán transmisiones EN VIVO ONLINE a través de plataformas digitales. Estas transmisiones proporcionarán una vista privilegiada del pico de las Gemínidas y te guiarán en el reconocimiento de esta lluvia, considerada la más densa y espectacular del año. ¡Prepárate para mirar al cielo en la madrugada del 14 de diciembre!

ASÍ PODRÁS DISFRUTAR DE LA LLUVIA DE METEOROS GEMÍNIDAS 2025 EN PERSONA

Los destellos verdes, anaranjados o incluso azulados que suelen acompañar a cada meteoro no son un simple capricho visual: provienen de la combustión de minerales como el sodio, el magnesio o el calcio, presentes en los fragmentos del asteroide 3200 Faetón. Esa mezcla química convierte a las Gemínidas en una de las lluvias más fotogénicas del calendario astronómico, ideal para quienes disfrutan registrar la magia del cielo nocturno.

La buena noticia es que no necesitas telescopios ni cámaras profesionales para apreciarla en todo su esplendor. Solo basta con buscar un espacio oscuro, lejos de las luces de la ciudad, apagar cualquier pantalla y permitir que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 minutos. Aunque su radiante se ubica entre las estrellas Cástor y Pólux, los meteoros pueden aparecer en cualquier dirección, por lo que mirar al cielo con calma será la mejor manera de disfrutarlos.

La actividad de esta lluvia empezó el 4 de diciembre y se extenderá hasta el 17, pero su espectáculo más intenso ocurrirá en la madrugada del 13 al 14, cuando se espera el mayor flujo de meteoros. Según la American Meteor Society, incluso desde después de las 10 de la noche ya es posible comenzar a ver algunos destellos, aunque será ya entrada la madrugada cuando los cielos se llenen de estos viajeros luminosos que surcan la atmósfera a toda velocidad.