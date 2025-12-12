Los días perfectos de diciembre con sol y clima fresco podrían llegar a su fin en California, y es que las lluvias y nieve volverán a esta parte de Estados Unidos, ¿por qué? Pues todo se debe a una oleada de tormentas que hará que el período seco de tres semanas en el norte del estado termine de forma estrepitosa. Si vives en esta parte del país o estás planeando un viaje en diciembre para tus compras de Navidad, es importante que conozcas los últimos reportes meteorológicos y así estés preparado para que el clima no te juegue una mala pasada.

La segunda quincena de diciembre llegará con una oleada de tormentas desde el Área de la Bahía hasta la Sierra Nevada. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuánta lluvia o nieve caerá, se estiman precipitaciones significativas hasta finales de 2025.

De esta manera, las temperaturas que han mantenido los valles frescos y las montañas cálidas quedarán atrás para variar considerablemente haciendo que regrese el clima húmedo, eso a causa del río atmosférico que está causando diversos estragos en todo Estados Unidos.

Las tormentas en California podrían incluir fuertes vientos y lluvias. (Foto: Amy Taxin / AP) / Amy Taxin

Río atmosférico llegará a California

El noroeste del Pacífico se ha visto afectado estos últimos días por este fenómeno que derivó en históricas lluvias en el estado de Washington que desencadenaron inundaciones récord que obligaron a las autoridades a emitir alertas de evacuación para al menos 100.000 personas. Si bien otro río atmosférico volverá a impactar en esta zona ya afectada, se espera que para el martes la columna de humedad se dirija hacia el norte de California.

Según reportan desde San Francisco Chronicle, “las zonas montañosas estarán mejor posicionadas para evacuar el agua, lo que significa que las precipitaciones totales probablemente se maximizarán en la cordillera Klamath, los Alpes Trinity y el norte de Sierra Nevada. Podrían caer más de 5 cm de lluvia en esas zonas. El clima será demasiado cálido para la nieve en la mayoría de las cuencas hidrográficas montañosas, especialmente en la zona de Tahoe”.

En cuanto a San Francisco, Oakland y San José, los pronósticos iniciales prevén menos de 6 mm (0,6 pulgadas).

La meteoróloga de KTLA, Olga Ospina, agregó que se avecinan cambios porque el sistema se desplazará hacia el este para el fin de semana, lo que permitirá la entrada de flujo terrestre y mayor nubosidad.

Se esperan temperaturas máximas de alrededor de 70 grados el sábado y el domingo, especialmente cerca de la costa, antes de que las temperaturas se recuperen a principios de la próxima semana; aún así, no hay precipitaciones en el pronóstico extendido.

Se prevé entre un 60 % y un 70 % de probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el Área de la Bahía, con mayores probabilidades más al norte. (Foto: Noah Berger / AP) / Noah Berger

Cómo será el clima las dos últimas semanas de diciembre en California

La tormenta del próximo martes será la primera de una serie que afectarán este estado de Estados Unidos. Para los últimos días de diciembre se esperan temperaturas por debajo de lo normal y precipitaciones cercanas a lo normal en California. El Centro de Predicciones Climáticas agregó que las tormentas podrían incluir fuertes vientos y fuertes lluvias y nieve así como un mayor riesgo de tormentas entre el 19 y el 22 de diciembre.

“Se espera que el patrón de La Niña con períodos de mayor flujo terrestre persista hasta el Año Nuevo”, dijo el centro en un boletín emitido el jueves 11.

