Algunas escuelas en Minnesota y Wisconsin tendrán retrasos o estarán cerradas el martes 6 de enero (Foto: AFP)
Enzo Mori
La mañana de este martes 6 de enero comenzó con precaución máxima en Minnesota y Wisconsin, donde el clima invernal húmedo obligó a varias escuelas a modificar sus horarios. La lluvia temprana, combinada con carreteras resbaladizas y visibilidad reducida, encendió las alertas entre autoridades educativas y padres de familia, que desde muy temprano estuvieron atentos a los anuncios oficiales.

Distritos escolares en Minnesota, como Stillwater, St. Cloud y White Bear Lake, optaron por retrasar el inicio de clases dos horas, una medida que también se repite al otro lado de la frontera, en Wisconsin, donde Hudson y River Falls aplicaron retrasos similares.

En tanto, el Distrito Escolar de St. Croix Falls tomó una decisión más drástica y anunció el cierre total de sus escuelas, priorizando la seguridad de estudiantes y personal ante las condiciones adversas.

La lluvia se mantuvo durante las primeras horas de la mañana, con posibilidad de lluvia helada y densa niebla, lo que llevó a emitir alertas de conducción y un aviso de clima invernal vigente hasta el mediodía. Aunque se espera que el aumento de temperaturas mejore las condiciones más tarde, las autoridades recomiendan mantenerse informados. A continuación, te mostramos la lista completa de escuelas en Minnesota y Wisconsin que han anunciado retrasos y cierres por el clima invernal.

Varios distritos en Minnesota y el oeste de Wisconsin han anunciado inicios retrasados ​​o estarán cerrados el martes (Foto: AFP)
🏫 Escuelas y distritos con cierres, retrasos o modalidad virtual

  • Alma Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Amery School District (Wisconsin): escuela y guardería cerradas.
  • Annandale Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.
  • Art & Science Academy (Minnesota): cerrado hoy.
  • Baldwin-Woodville Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Barron Area Schools (Wisconsin): aprendizaje virtual.
  • Becker Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Guardería infantil abierta.
  • Belle Plaine Schools (Minnesota): cerrado hoy.
  • Big Lake Public Schools (Minnesota): aprendizaje electrónico. Sin Pre-K ni ECFE; cuidado infantil abierto.
  • Blooming Prairie Schools (Minnesota): cerrado hoy.
  • Braham Area Schools #314 (Minnesota): cerrado hoy.
  • Buffalo-Hanover-Montrose ISD 877 (Minnesota): cerrado hoy.
  • Cambridge-Isanti Schools (Minnesota): cerrado hoy. Centro de aventuras cerrado y actividades canceladas.
  • Cannon Falls ISD 252 (Minnesota): cerrado hoy.
  • Centennial Public Schools ISD 12 (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Central Public Schools – Norwood Young America #108 (Minnesota): cerrado hoy.
  • Chippewa Valley Technical College (Wisconsin): cierre administrativo y clases canceladas. Edificios cerrados.
  • Chisago Christian School (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Chisago Lakes Achievement Center (Minnesota): cerrado hoy.
  • Clayton School (Wisconsin): cerrado hoy. Guardería infantil abierta.
  • Clear Lake School District (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Cochrane-Fountain City School District (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Cologne Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Community Christian School – Pease (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Cumberland Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Dassel-Cokato Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.
  • Delano Public Schools ISD 879 (Minnesota): día virtual.
  • Discovery Montessori Academy – Princeton (Minnesota): cerrado hoy.
  • Durand-Arkansaw School District (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Elk River-Zimmerman-Otsego-Rogers Schools (Minnesota): día virtual.
  • Ellsworth Community School District (Wisconsin): PKC cerrado.
  • Emanuel Lutheran School – Hamburg (Minnesota): cerrado hoy.
  • Faith Christian School – Foreston (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Faribault ISD 656 (Minnesota): día virtual.
  • Faribault Lutheran School (Minnesota): cerrado hoy.
  • Foley Public Schools ISD 51 (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Forest Lake Area Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Frassati Catholic Academy (Minnesota): retraso de 2 horas. Apertura a las 9:10 a. m.
  • Frederic Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Glencoe-Silver Lake Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
  • Glenwood City Schools (Wisconsin): cerrado hoy. Sin actividades extracurriculares.
  • Goodhue Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.
  • Grantsburg School District (Wisconsin): cerrado hoy. Actividades nocturnas canceladas.
  • Hastings ISD 200 (Minnesota): cerrado hoy.
  • Hill-Murray School (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Holy Spirit Academy (Minnesota): cerrado hoy.
  • Holy Trinity Parish & School – Winsted (Minnesota): cerrado hoy.
  • Howard Lake-Waverly-Winsted Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Laker Care abre a las 8:15 a. m.; actividades por confirmar.
  • Hudson School District (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Jordan Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Actividades nocturnas se mantienen.
  • Kaleidoscope Charter School (Minnesota): cerrado hoy. Comet Kids también cerrado.
  • Kasson-Mantorville Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
  • Kimball Area Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Cubs Club abre a las 8:30 a. m.
  • Lake City ISD 813 (Minnesota): cerrado hoy.
  • Le Sueur-Henderson Public Schools (Minnesota): retraso de 1 hora.
  • Lester Prairie Schools (Minnesota): día virtual. Sin Kids Depot.
  • Level Up Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Luck Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Lutheran High School – Mayer (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Mahtomedi Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Mankato Area Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Maple Lake #881 & St. Tim’s Parish School (Minnesota): cerrado hoy.
  • Maranatha Christian Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Medford Public Schools (Minnesota): día virtual.
  • Meeker & Wright Special Education Cooperative (Minnesota): cerrado hoy.
  • Menomonie Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Milaca Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
  • Minnesota New Country School (Minnesota): cerrado hoy.
  • Minnesota Valley Lutheran High School – New Ulm (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Monticello Public Schools #882 (Minnesota): cerrado hoy. Aprendizaje digital en casa; Magic Adventures cerrado.
  • Mt. Olive Lutheran School – Delano (Minnesota): cerrado hoy.
  • N. I. Magnuson Christian School (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • N. R. H. E. G. School District (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
  • New Heights Charter School – Stillwater (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • New Prague Schools ISD 721 (Minnesota): cerrado hoy.
  • New Richmond Schools (Wisconsin): cerrado hoy. Guardería abierta.
  • North Branch Schools ISD 138 (Minnesota): cerrado hoy.
  • North Lakes Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Northfield ISD 659 (Minnesota): cerrado hoy. No es día de aprendizaje electrónico.
  • Osceola Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Owatonna Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.
  • Paladin Career & Technical High School (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Pepin Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Plum City School District (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Prairie Farm School District (Wisconsin): cerrado hoy. Sin actividades extracurriculares.
  • Princeton Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Guardería abierta; día de aprendizaje electrónico.
  • Red Wing ISD 256 (Minnesota): día virtual. Guardería abierta.
  • Redeemer Christian Academy – Wayzata (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • River Falls School District (Wisconsin): cerrado hoy.
  • River Grove Elementary (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Rush City Schools (Minnesota): cerrado hoy.
  • Saint Peter Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
  • Salem Lutheran – Greenfield (Minnesota): cerrado hoy. Actividades de la tarde canceladas.
  • Salem Lutheran – Stillwater (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Sartell-St. Stephen School District (Minnesota): cerrado hoy.
  • Sauk Rapids-Rice Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.
  • Sibley East Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
  • Siren School District (Wisconsin): cerrado hoy. Actividades nocturnas canceladas.
  • Somerset School District (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Spring Valley Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
  • St. Cloud Area School District 742 (Minnesota): cerrado hoy.
  • St. Croix Catholic School (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin CKC ni preescolar matutino.
  • St. Croix Central School District (Wisconsin): cerrado hoy.
  • St. Croix Falls School District (Wisconsin): cerrado hoy.
  • St. Croix Preparatory Academy – Stillwater (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • St. Croix River Education District (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • St. Elizabeth Ann Seton School – Hastings (Minnesota): cerrado hoy.
  • St. Francis Area Schools (Minnesota): cerrado hoy. Kids Connection cerrado.
  • St. Francis Xavier School – Buffalo (Minnesota): cerrado hoy. Preescolar inicia a las 9:30 a. m.
  • St. John the Baptist School – Vermillion (Minnesota): cerrado hoy. Clases canceladas.
  • St. John’s Lutheran School – Corcoran (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • St. Michael-Albertville Public & Parochial Schools (Minnesota): cerrado hoy.
  • Stillwater Area Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar ni programas de primera infancia.
  • Three Rivers Montessori School (Minnesota): cerrado hoy. Clases canceladas por clima.
  • Tri-City United Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Turtle Lake Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Unity School District – Balsam Lake (Wisconsin): cerrado hoy.
  • Wabasha-Kellogg Public Schools #811 (Minnesota): día virtual.
  • Waconia Public & Private Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Watertown-Mayer Public Schools (Minnesota): día virtual.
  • Westonka School District (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
  • White Bear Lake ISD 624 (Minnesota): retraso de 2 horas.
  • Wolf Creek Online High School – Chisago Campus (Minnesota): día virtual.
  • Wright Technical Center – Buffalo (Minnesota): cerrado hoy.
  • Zion Lutheran – Cologne (Minnesota): cerrado hoy.
  • Zion Lutheran School – Mayer (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
  • Zumbrota-Mazeppa Public Schools (Minnesota): Cougar Care abierto de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
