La mañana de este martes 6 de enero comenzó con precaución máxima en Minnesota y Wisconsin, donde el clima invernal húmedo obligó a varias escuelas a modificar sus horarios. La lluvia temprana, combinada con carreteras resbaladizas y visibilidad reducida, encendió las alertas entre autoridades educativas y padres de familia, que desde muy temprano estuvieron atentos a los anuncios oficiales.
Distritos escolares en Minnesota, como Stillwater, St. Cloud y White Bear Lake, optaron por retrasar el inicio de clases dos horas, una medida que también se repite al otro lado de la frontera, en Wisconsin, donde Hudson y River Falls aplicaron retrasos similares.
En tanto, el Distrito Escolar de St. Croix Falls tomó una decisión más drástica y anunció el cierre total de sus escuelas, priorizando la seguridad de estudiantes y personal ante las condiciones adversas.
La lluvia se mantuvo durante las primeras horas de la mañana, con posibilidad de lluvia helada y densa niebla, lo que llevó a emitir alertas de conducción y un aviso de clima invernal vigente hasta el mediodía. Aunque se espera que el aumento de temperaturas mejore las condiciones más tarde, las autoridades recomiendan mantenerse informados. A continuación, te mostramos la lista completa de escuelas en Minnesota y Wisconsin que han anunciado retrasos y cierres por el clima invernal.
🏫 Escuelas y distritos con cierres, retrasos o modalidad virtual
- Alma Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
- Amery School District (Wisconsin): escuela y guardería cerradas.
- Annandale Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.
- Art & Science Academy (Minnesota): cerrado hoy.
- Baldwin-Woodville Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
- Barron Area Schools (Wisconsin): aprendizaje virtual.
- Becker Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Guardería infantil abierta.
- Belle Plaine Schools (Minnesota): cerrado hoy.
- Big Lake Public Schools (Minnesota): aprendizaje electrónico. Sin Pre-K ni ECFE; cuidado infantil abierto.
- Blooming Prairie Schools (Minnesota): cerrado hoy.
- Braham Area Schools #314 (Minnesota): cerrado hoy.
- Buffalo-Hanover-Montrose ISD 877 (Minnesota): cerrado hoy.
- Cambridge-Isanti Schools (Minnesota): cerrado hoy. Centro de aventuras cerrado y actividades canceladas.
- Cannon Falls ISD 252 (Minnesota): cerrado hoy.
- Centennial Public Schools ISD 12 (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Central Public Schools – Norwood Young America #108 (Minnesota): cerrado hoy.
- Chippewa Valley Technical College (Wisconsin): cierre administrativo y clases canceladas. Edificios cerrados.
- Chisago Christian School (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Chisago Lakes Achievement Center (Minnesota): cerrado hoy.
- Clayton School (Wisconsin): cerrado hoy. Guardería infantil abierta.
- Clear Lake School District (Wisconsin): cerrado hoy.
- Cochrane-Fountain City School District (Wisconsin): cerrado hoy.
- Cologne Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Community Christian School – Pease (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Cumberland Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
- Dassel-Cokato Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.
- Delano Public Schools ISD 879 (Minnesota): día virtual.
- Discovery Montessori Academy – Princeton (Minnesota): cerrado hoy.
- Durand-Arkansaw School District (Wisconsin): cerrado hoy.
- Elk River-Zimmerman-Otsego-Rogers Schools (Minnesota): día virtual.
- Ellsworth Community School District (Wisconsin): PKC cerrado.
- Emanuel Lutheran School – Hamburg (Minnesota): cerrado hoy.
- Faith Christian School – Foreston (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Faribault ISD 656 (Minnesota): día virtual.
- Faribault Lutheran School (Minnesota): cerrado hoy.
- Foley Public Schools ISD 51 (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Forest Lake Area Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Frassati Catholic Academy (Minnesota): retraso de 2 horas. Apertura a las 9:10 a. m.
- Frederic Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
- Glencoe-Silver Lake Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
- Glenwood City Schools (Wisconsin): cerrado hoy. Sin actividades extracurriculares.
- Goodhue Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.
- Grantsburg School District (Wisconsin): cerrado hoy. Actividades nocturnas canceladas.
- Hastings ISD 200 (Minnesota): cerrado hoy.
- Hill-Murray School (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Holy Spirit Academy (Minnesota): cerrado hoy.
- Holy Trinity Parish & School – Winsted (Minnesota): cerrado hoy.
- Howard Lake-Waverly-Winsted Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Laker Care abre a las 8:15 a. m.; actividades por confirmar.
- Hudson School District (Wisconsin): cerrado hoy.
- Jordan Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Actividades nocturnas se mantienen.
- Kaleidoscope Charter School (Minnesota): cerrado hoy. Comet Kids también cerrado.
- Kasson-Mantorville Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
- Kimball Area Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Cubs Club abre a las 8:30 a. m.
- Lake City ISD 813 (Minnesota): cerrado hoy.
- Le Sueur-Henderson Public Schools (Minnesota): retraso de 1 hora.
- Lester Prairie Schools (Minnesota): día virtual. Sin Kids Depot.
- Level Up Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Luck Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
- Lutheran High School – Mayer (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Mahtomedi Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Mankato Area Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Maple Lake #881 & St. Tim’s Parish School (Minnesota): cerrado hoy.
- Maranatha Christian Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Medford Public Schools (Minnesota): día virtual.
- Meeker & Wright Special Education Cooperative (Minnesota): cerrado hoy.
- Menomonie Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
- Milaca Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
- Minnesota New Country School (Minnesota): cerrado hoy.
- Minnesota Valley Lutheran High School – New Ulm (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Monticello Public Schools #882 (Minnesota): cerrado hoy. Aprendizaje digital en casa; Magic Adventures cerrado.
- Mt. Olive Lutheran School – Delano (Minnesota): cerrado hoy.
- N. I. Magnuson Christian School (Minnesota): retraso de 2 horas.
- N. R. H. E. G. School District (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
- New Heights Charter School – Stillwater (Minnesota): retraso de 2 horas.
- New Prague Schools ISD 721 (Minnesota): cerrado hoy.
- New Richmond Schools (Wisconsin): cerrado hoy. Guardería abierta.
- North Branch Schools ISD 138 (Minnesota): cerrado hoy.
- North Lakes Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Northfield ISD 659 (Minnesota): cerrado hoy. No es día de aprendizaje electrónico.
- Osceola Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
- Owatonna Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.
- Paladin Career & Technical High School (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Pepin Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
- Plum City School District (Wisconsin): cerrado hoy.
- Prairie Farm School District (Wisconsin): cerrado hoy. Sin actividades extracurriculares.
- Princeton Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Guardería abierta; día de aprendizaje electrónico.
- Red Wing ISD 256 (Minnesota): día virtual. Guardería abierta.
- Redeemer Christian Academy – Wayzata (Minnesota): retraso de 2 horas.
- River Falls School District (Wisconsin): cerrado hoy.
- River Grove Elementary (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Rush City Schools (Minnesota): cerrado hoy.
- Saint Peter Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
- Salem Lutheran – Greenfield (Minnesota): cerrado hoy. Actividades de la tarde canceladas.
- Salem Lutheran – Stillwater (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Sartell-St. Stephen School District (Minnesota): cerrado hoy.
- Sauk Rapids-Rice Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.
- Sibley East Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
- Siren School District (Wisconsin): cerrado hoy. Actividades nocturnas canceladas.
- Somerset School District (Wisconsin): cerrado hoy.
- Spring Valley Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
- St. Cloud Area School District 742 (Minnesota): cerrado hoy.
- St. Croix Catholic School (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin CKC ni preescolar matutino.
- St. Croix Central School District (Wisconsin): cerrado hoy.
- St. Croix Falls School District (Wisconsin): cerrado hoy.
- St. Croix Preparatory Academy – Stillwater (Minnesota): retraso de 2 horas.
- St. Croix River Education District (Minnesota): retraso de 2 horas.
- St. Elizabeth Ann Seton School – Hastings (Minnesota): cerrado hoy.
- St. Francis Area Schools (Minnesota): cerrado hoy. Kids Connection cerrado.
- St. Francis Xavier School – Buffalo (Minnesota): cerrado hoy. Preescolar inicia a las 9:30 a. m.
- St. John the Baptist School – Vermillion (Minnesota): cerrado hoy. Clases canceladas.
- St. John’s Lutheran School – Corcoran (Minnesota): retraso de 2 horas.
- St. Michael-Albertville Public & Parochial Schools (Minnesota): cerrado hoy.
- Stillwater Area Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar ni programas de primera infancia.
- Three Rivers Montessori School (Minnesota): cerrado hoy. Clases canceladas por clima.
- Tri-City United Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Turtle Lake Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.
- Unity School District – Balsam Lake (Wisconsin): cerrado hoy.
- Wabasha-Kellogg Public Schools #811 (Minnesota): día virtual.
- Waconia Public & Private Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Watertown-Mayer Public Schools (Minnesota): día virtual.
- Westonka School District (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
- White Bear Lake ISD 624 (Minnesota): retraso de 2 horas.
- Wolf Creek Online High School – Chisago Campus (Minnesota): día virtual.
- Wright Technical Center – Buffalo (Minnesota): cerrado hoy.
- Zion Lutheran – Cologne (Minnesota): cerrado hoy.
- Zion Lutheran School – Mayer (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.
- Zumbrota-Mazeppa Public Schools (Minnesota): Cougar Care abierto de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.