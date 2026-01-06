La mañana de este martes 6 de enero comenzó con precaución máxima en Minnesota y Wisconsin, donde el clima invernal húmedo obligó a varias escuelas a modificar sus horarios. La lluvia temprana, combinada con carreteras resbaladizas y visibilidad reducida, encendió las alertas entre autoridades educativas y padres de familia, que desde muy temprano estuvieron atentos a los anuncios oficiales.

Distritos escolares en Minnesota, como Stillwater, St. Cloud y White Bear Lake, optaron por retrasar el inicio de clases dos horas, una medida que también se repite al otro lado de la frontera, en Wisconsin, donde Hudson y River Falls aplicaron retrasos similares.

En tanto, el Distrito Escolar de St. Croix Falls tomó una decisión más drástica y anunció el cierre total de sus escuelas, priorizando la seguridad de estudiantes y personal ante las condiciones adversas.

La lluvia se mantuvo durante las primeras horas de la mañana, con posibilidad de lluvia helada y densa niebla, lo que llevó a emitir alertas de conducción y un aviso de clima invernal vigente hasta el mediodía. Aunque se espera que el aumento de temperaturas mejore las condiciones más tarde, las autoridades recomiendan mantenerse informados. A continuación, te mostramos la lista completa de escuelas en Minnesota y Wisconsin que han anunciado retrasos y cierres por el clima invernal.

Varios distritos en Minnesota y el oeste de Wisconsin han anunciado inicios retrasados ​​o estarán cerrados el martes (Foto: AFP)

🏫 Escuelas y distritos con cierres, retrasos o modalidad virtual

Alma Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.

Amery School District (Wisconsin): escuela y guardería cerradas.

Annandale Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.

Art & Science Academy (Minnesota): cerrado hoy.

Baldwin-Woodville Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.

Barron Area Schools (Wisconsin): aprendizaje virtual.

Becker Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Guardería infantil abierta.

Belle Plaine Schools (Minnesota): cerrado hoy.

Big Lake Public Schools (Minnesota): aprendizaje electrónico. Sin Pre-K ni ECFE; cuidado infantil abierto.

Blooming Prairie Schools (Minnesota): cerrado hoy.

Braham Area Schools #314 (Minnesota): cerrado hoy.

Buffalo-Hanover-Montrose ISD 877 (Minnesota): cerrado hoy.

Cambridge-Isanti Schools (Minnesota): cerrado hoy. Centro de aventuras cerrado y actividades canceladas.

Cannon Falls ISD 252 (Minnesota): cerrado hoy.

Centennial Public Schools ISD 12 (Minnesota): retraso de 2 horas.

Central Public Schools – Norwood Young America #108 (Minnesota): cerrado hoy.

Chippewa Valley Technical College (Wisconsin): cierre administrativo y clases canceladas. Edificios cerrados.

Chisago Christian School (Minnesota): retraso de 2 horas.

Chisago Lakes Achievement Center (Minnesota): cerrado hoy.

Clayton School (Wisconsin): cerrado hoy. Guardería infantil abierta.

Clear Lake School District (Wisconsin): cerrado hoy.

Cochrane-Fountain City School District (Wisconsin): cerrado hoy.

Cologne Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.

Community Christian School – Pease (Minnesota): retraso de 2 horas.

Cumberland Schools (Wisconsin): cerrado hoy.

Dassel-Cokato Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.

Delano Public Schools ISD 879 (Minnesota): día virtual.

Discovery Montessori Academy – Princeton (Minnesota): cerrado hoy.

Durand-Arkansaw School District (Wisconsin): cerrado hoy.

Elk River-Zimmerman-Otsego-Rogers Schools (Minnesota): día virtual.

Ellsworth Community School District (Wisconsin): PKC cerrado.

Emanuel Lutheran School – Hamburg (Minnesota): cerrado hoy.

Faith Christian School – Foreston (Minnesota): retraso de 2 horas.

Faribault ISD 656 (Minnesota): día virtual.

Faribault Lutheran School (Minnesota): cerrado hoy.

Foley Public Schools ISD 51 (Minnesota): retraso de 2 horas.

Forest Lake Area Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.

Frassati Catholic Academy (Minnesota): retraso de 2 horas. Apertura a las 9:10 a. m.

Frederic Schools (Wisconsin): cerrado hoy.

Glencoe-Silver Lake Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.

Glenwood City Schools (Wisconsin): cerrado hoy. Sin actividades extracurriculares.

Goodhue Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.

Grantsburg School District (Wisconsin): cerrado hoy. Actividades nocturnas canceladas.

Hastings ISD 200 (Minnesota): cerrado hoy.

Hill-Murray School (Minnesota): retraso de 2 horas.

Holy Spirit Academy (Minnesota): cerrado hoy.

Holy Trinity Parish & School – Winsted (Minnesota): cerrado hoy.

Howard Lake-Waverly-Winsted Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Laker Care abre a las 8:15 a. m.; actividades por confirmar.

Hudson School District (Wisconsin): cerrado hoy.

Jordan Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Actividades nocturnas se mantienen.

Kaleidoscope Charter School (Minnesota): cerrado hoy. Comet Kids también cerrado.

Kasson-Mantorville Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.

Kimball Area Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Cubs Club abre a las 8:30 a. m.

Lake City ISD 813 (Minnesota): cerrado hoy.

Le Sueur-Henderson Public Schools (Minnesota): retraso de 1 hora.

Lester Prairie Schools (Minnesota): día virtual. Sin Kids Depot.

Level Up Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.

Luck Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.

Lutheran High School – Mayer (Minnesota): retraso de 2 horas.

Mahtomedi Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.

Mankato Area Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.

Maple Lake #881 & St. Tim’s Parish School (Minnesota): cerrado hoy.

Maranatha Christian Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.

Medford Public Schools (Minnesota): día virtual.

Meeker & Wright Special Education Cooperative (Minnesota): cerrado hoy.

Menomonie Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.

Milaca Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.

Minnesota New Country School (Minnesota): cerrado hoy.

Minnesota Valley Lutheran High School – New Ulm (Minnesota): retraso de 2 horas.

Monticello Public Schools #882 (Minnesota): cerrado hoy. Aprendizaje digital en casa; Magic Adventures cerrado.

Mt. Olive Lutheran School – Delano (Minnesota): cerrado hoy.

N. I. Magnuson Christian School (Minnesota): retraso de 2 horas.

N. R. H. E. G. School District (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.

New Heights Charter School – Stillwater (Minnesota): retraso de 2 horas.

New Prague Schools ISD 721 (Minnesota): cerrado hoy.

New Richmond Schools (Wisconsin): cerrado hoy. Guardería abierta.

North Branch Schools ISD 138 (Minnesota): cerrado hoy.

North Lakes Academy (Minnesota): retraso de 2 horas.

Northfield ISD 659 (Minnesota): cerrado hoy. No es día de aprendizaje electrónico.

Osceola Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.

Owatonna Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.

Paladin Career & Technical High School (Minnesota): retraso de 2 horas.

Pepin Area Schools (Wisconsin): cerrado hoy.

Plum City School District (Wisconsin): cerrado hoy.

Prairie Farm School District (Wisconsin): cerrado hoy. Sin actividades extracurriculares.

Princeton Public Schools (Minnesota): cerrado hoy. Guardería abierta; día de aprendizaje electrónico.

Red Wing ISD 256 (Minnesota): día virtual. Guardería abierta.

Redeemer Christian Academy – Wayzata (Minnesota): retraso de 2 horas.

River Falls School District (Wisconsin): cerrado hoy.

River Grove Elementary (Minnesota): retraso de 2 horas.

Rush City Schools (Minnesota): cerrado hoy.

Saint Peter Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.

Salem Lutheran – Greenfield (Minnesota): cerrado hoy. Actividades de la tarde canceladas.

Salem Lutheran – Stillwater (Minnesota): retraso de 2 horas.

Sartell-St. Stephen School District (Minnesota): cerrado hoy.

Sauk Rapids-Rice Public Schools (Minnesota): cerrado hoy.

Sibley East Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.

Siren School District (Wisconsin): cerrado hoy. Actividades nocturnas canceladas.

Somerset School District (Wisconsin): cerrado hoy.

Spring Valley Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.

St. Cloud Area School District 742 (Minnesota): cerrado hoy.

St. Croix Catholic School (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin CKC ni preescolar matutino.

St. Croix Central School District (Wisconsin): cerrado hoy.

St. Croix Falls School District (Wisconsin): cerrado hoy.

St. Croix Preparatory Academy – Stillwater (Minnesota): retraso de 2 horas.

St. Croix River Education District (Minnesota): retraso de 2 horas.

St. Elizabeth Ann Seton School – Hastings (Minnesota): cerrado hoy.

St. Francis Area Schools (Minnesota): cerrado hoy. Kids Connection cerrado.

St. Francis Xavier School – Buffalo (Minnesota): cerrado hoy. Preescolar inicia a las 9:30 a. m.

St. John the Baptist School – Vermillion (Minnesota): cerrado hoy. Clases canceladas.

St. John’s Lutheran School – Corcoran (Minnesota): retraso de 2 horas.

St. Michael-Albertville Public & Parochial Schools (Minnesota): cerrado hoy.

Stillwater Area Public Schools (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar ni programas de primera infancia.

Three Rivers Montessori School (Minnesota): cerrado hoy. Clases canceladas por clima.

Tri-City United Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.

Turtle Lake Public Schools (Wisconsin): cerrado hoy.

Unity School District – Balsam Lake (Wisconsin): cerrado hoy.

Wabasha-Kellogg Public Schools #811 (Minnesota): día virtual.

Waconia Public & Private Schools (Minnesota): retraso de 2 horas.

Watertown-Mayer Public Schools (Minnesota): día virtual.

Westonka School District (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.

White Bear Lake ISD 624 (Minnesota): retraso de 2 horas.

Wolf Creek Online High School – Chisago Campus (Minnesota): día virtual.

Wright Technical Center – Buffalo (Minnesota): cerrado hoy.

Zion Lutheran – Cologne (Minnesota): cerrado hoy.

Zion Lutheran School – Mayer (Minnesota): retraso de 2 horas. Sin preescolar por la mañana.

Zumbrota-Mazeppa Public Schools (Minnesota): Cougar Care abierto de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.