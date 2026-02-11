El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), realizó una advertencia a pocos día de celebrarse San Valentín, fecha que no solo reflejará el amor y la amistad, sino que viene con una nueva tormenta invernal, ¿de qué se trata? Pues para este jueves 12 de febrero se esperan precipitaciones, acumulaciones de nieve y variaciones de temperatura en varias regiones del país. Esta situación impacta especialmente a residentes y turistas que viajan o viven en regiones del Medio Oeste, el Norte y zonas elevadas del Oeste de EE.UU. Aquí te traio la información que necesitas saber así como las medidas que deberás tomar para no verte afectado con el clima.

Frío extremo y sensación térmica peligrosa este jueves

Las masas de aire ártico continúan generando frío extremo y sensaciones térmicas peligrosas en partes del norte y el interior del país y son estas mismas las que empujan temperaturas muy por debajo del promedio en sectores del Norte y Centro de Estados Unidos alrededor del 12 de febrero, creando condiciones propicias para congelamiento de tuberías y riesgo de hipotermia en minutos para personas sin abrigo.

Lluvias, nevadas y sistemas

De acuerdo con el NWS de Estados Unidos, un sistema proveniente del Pacífico se desplaza hacia la costa de California y continuará generando lluvias moderadas en zonas costeras y valles centrales, así como fuertes nevadas en la Sierra este jueves. Esto también aumentará las probabilidades de precipitaciones desde el centro de la Gran Cuenca hacia el este, atravesando el centro de las Montañas Rocosas.

En zonas de menor altitud se esperan lluvias ligeras, con posible mezcla de lluvia y nieve a medida que bajen las temperaturas tras el frente.

En cuanto a las nevadas, estas se prevén para las montañas Wasatch y las cordilleras del centro de las Montañas Rocosas. Además, una segunda oleada de energía atmosférica podría generar nuevas precipitaciones en el suroeste, el sur de las Montañas Rocosas y el sur de las Llanuras desde el jueves hasta el viernes 13 de febrero. También en zonas de los Apalaches centrales y el centro de Nueva Inglaterra.

El centro de Nueva Inglaterra será uno de los lugares más afectados por la lluvia, nieve y frío extremo este jueves 12 de febrero. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Las zonas que serán más impactadas este 12 de febrero

De acuerdo con la perspectiva de peligros de invierno de NOAA, las zonas más afectadas por nieve intensa se concentran desde las Montañas Rocosas interiores hasta el Norte y el Alto Medio Oeste, incluyendo estados como Colorado, Wyoming, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota y partes de Wisconsin.

En estos lugares, el NWS destaca riesgo alto de nieve pesada, posible ventisca localizada y cierres temporales de carreteras por acumulaciones rápidas.

Además, mientras el norte lidia con nieve, un sistema de tormenta de gran escala también favorece bandas de lluvia moderada a fuerte sobre partes de las Llanuras del Sur y el valle bajo del Misisipi, afectando a estados como Texas, Louisiana, Arkansas y Mississippi.

Bandas de lluvia moderada a fuerte caerán sobre partes de las Llanuras del Sur y el valle bajo del Misisipi, afectando a estados como Texas, Louisiana, Arkansas y Mississippi. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Medidas de precaución y cómo permanecer informado

El NWS, a través de sus centros nacionales como el Weather Prediction Center y el Climate Prediction Center de NOAA, resalta riesgo alto de nieve pesada y condiciones invernales peligrosas en parte del país alrededor del 12 de febrero. La probabilidad significativa de acumulaciones de nieve superiores a 10 centímetros, vientos fuertes y sensación térmica muy por debajo de cero crea carreteras resbalosas, visibilidad reducida y riesgo de hipotermia para quienes se expongan sin protección adecuada.

El NWS insiste en que la población limite el tiempo al aire libre, vista varias capas de ropa y proteja manos, rostro y cabeza, especialmente niños y adultos mayores.

Antes de salir revisar los avisos locales de cada oficina del NWS y llevar siempre ropa térmica, guantes, gorro y un kit de emergencia en el vehículo.

Puedes consultar el sitio oficial del National Weather Service y sus centros como el Weather Prediction Center y el Climate Prediction Center.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!