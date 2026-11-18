Las autoridades del sur de Florida declararon una emergencia el miércoles debido a una tormenta que derrumbó el techo de una sinagoga y dejó a carros varados en las carreteras.

Cifras preliminares mostraron que cayeron hasta 30,5 centímetros (un pie) de lluvia en un periodo de 24 horas que terminó la mañana del miércoles en partes del condado Broward, indicó Alejandra Garcia, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Miami.

La agencia vaticinó que la amenaza se prolongará hasta el viernes a lo largo de la costa atlántica de Florida, con posibles acumulados de hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia.

La División de Manejo de Emergencias de Florida indicó en un aviso la noche del martes que cantidades de lluvia “potencialmente catastróficas” podrían provocar inundaciones repentinas, peligrosas corrientes de resaca y una erosión menor en las playas debido al fuerte oleaje.

Además de todo eso, se prevé un sistema de baja presión cerca del norte de las Bahamas, que podría convertirse en una tormenta subtropical o tropical, generando inundaciones costeras, oleaje peligroso y vientos fuertes sobre partes de las costas del sureste y del Atlántico medio hasta comienzos de la próxima semana, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Garcia explicó que el ciclo natural de calentamiento llamado El Niño ha alterado la temporada seca típica de Florida, que va de octubre a mayo, y está “ayudando a traer estos sistemas de baja presión hacia el sureste de Estados Unidos, lo que a su vez está provocando estos episodios de precipitaciones intensas”.

La amenaza de inundaciones también continuaba el miércoles en el centro y el sur de California, mientras se pronosticaban acumulaciones de nieve de hasta 1,2 metros (4 pies) y fuertes ráfagas de viento hasta el viernes en las zonas más altas de las montañas de Sierra Nevada.

En Florida, la ciudad de Hollywood declaró el estado de emergencia el miércoles y el alcalde Josh Levy instó a los automovilistas a mantenerse fuera de las carreteras y evitar viajes innecesarios. Tramos de la autopista Florida Turnpike y de la Interestatal 95 en Hollywood fueron cerrados debido al nivel del agua y a vehículos varados.

La ciudad informó que recibió más de 300 llamadas solicitando servicios durante la noche.

“Es un episodio de lluvias históricamente significativo en la ciudad”, indicó Levy.

Algunos residentes se quejaron de que automovilistas que conducían demasiado rápido provocaron una estela que empujó agua hacia sus viviendas, comentó.

Las lluvias intensas hicieron que se derrumbara el techo del Temple Sinai en Hollywood. No se reportaron heridos.

En Fort Lauderdale, los 14,5 centímetros (5,72 pulgadas) de lluvia que cayeron en un aguacero rompieron el récord diario de 4,5 centímetros (1,8 pulgadas) establecido en 1959, señaló Garcia.

En el norte de Florida, se emitió una advertencia por inundaciones menores a lo largo del río St. Johns.