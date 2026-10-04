Un amplio sistema de baja presión de niveles superiores continúa estacionado sobre el sur del Golfo de México este domingo, impulsando humedad tropical abundante hacia varias regiones del sur y la costa del Golfo. Esta situación mantiene un riesgo elevado de inundaciones repentinas durante la jornada en estados como Louisiana, Alabama, Mississippi y el norte de Florida.

Según FOX Weather, se espera que las lluvias se extiendan luego hacia las Carolinas, y que parte de esa humedad llegue incluso hasta la región del Atlántico Medio y el Noreste. Para este domingo, una amplia y extensa amenaza de inundaciones de nivel 2 sobre 4 se extiende desde Mobile, Alabama, hasta las Carolinas.

Las lluvias se extenderán hacia las Carolinas y parte de esa humedad podría llegar al Atlántico Medio y el Noreste. (Foto por ANGELA WEISS / AFP)

Acumulados de lluvia y alivio parcial para la sequía

Los mayores totales de lluvia hasta el lunes se registrarán en el sur de Alabama, extendiéndose hacia Georgia y Carolina del Sur, donde se esperan acumulados generalizados de 2 a 3 pulgadas; sin embargo, las cantidades de 3 a 5 pulgadas o más son más probables a lo largo de las costas del sur de Louisiana, Alabama y Mississippi, extendiéndose hacia el Panhandle de Florida, según el Centro de Pronósticos de FOX.

No todas las noticias son negativas con estos altos pronósticos de lluvia. La mayor parte de la región está experimentando algún nivel de sequía. Louisiana ha visto un aumento del 5% en las condiciones de sequía desde esta misma fecha la semana pasada.

Las lluvias también ayudarán a Atlanta, que ha estado con un déficit de precipitaciones durante todo el verano, incluyendo uno de los septiembres más secos en la memoria reciente.

Ciudades como Shreveport están más de 3 pulgadas por debajo de su promedio de septiembre y se dirigen hacia octubre en el lado equivocado de la balanza.

A partir del lunes, Florida se prepara para más lluvia, posibles inundaciones y una eventual tormenta costera, con hasta 8 pulgadas adicionales para el jueves. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Florida se prepara para más lluvia y posible tormenta costera desde el lunes

De cara a la próxima semana, Florida se prepara para más lluvia, inundaciones repentinas y potencialmente una tormenta costera. Un frente frío atraerá humedad tropical, trayendo hasta un mes de lluvia y proporcionando un alivio muy necesario para la sequía. Algunas áreas del Estado del Sol podrían ver hasta 8 pulgadas de lluvia para el próximo jueves.

Mientras algunas zonas enfrentan el riesgo de inundaciones repentinas, otras reciben un alivio largamente esperado tras meses de sequía.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado sobre los pronósticos locales y tomar precauciones ante posibles crecidas en las áreas más afectadas durante los próximos días.