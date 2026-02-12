Después de varias semanas marcadas por un tiempo seco en buena parte del oeste de Estados Unidos, el patrón meteorológico por fin dio un giro y ya se siente con fuerza en California, desde las zonas costeras hasta los valles interiores y las áreas montañosas donde muchas familias hispanas viven, trabajan y se trasladan a diario. Este cambio no es menor: los meteorólogos lo describen como el inicio de una racha más activa de tormentas que puede traer alivio a los embalses y a la Sierra Nevada, pero también riesgos de inundaciones repentinas, deslaves en zonas quemadas por incendios y condiciones peligrosas en carreteras clave que la gente usa para viajar los fines de semana o para ir y venir del trabajo.

Para que tengamos contexto: la Sierra Nevada se encontraba con apenas el 50% de su nivel de nieve habitual para esta época del año, un déficit preocupante no solo para las estaciones de esquí, sino también para el suministro de agua potable y para la agricultura durante el verano. Especialistas y centros de pronóstico han advertido que este invierno irregular podría transformarse rápidamente en una fase más húmeda para el oeste, lo que hace todavía más importante seguir de cerca cada sistema de tormentas que se acerque a la región.

¿CUÁNDO LLEGAN LAS LLUVIAS MÁS INTENSAS?

De acuerdo con los pronósticos, el sistema que ya está afectando al norte de California continuará avanzando y se intensificó entre miércoles y jueves.

Ciudades con mayores acumulados de lluvia:

Según FOX Weather, estas son algunas de las zonas donde se esperan los mayores registros:

Ciudad / Región Acumulado estimado Periodo principal San Francisco Hasta 1 pulgada Hasta el jueves Los Ángeles Hasta 1 pulgada Hasta el jueves Área de la Bahía Lluvia ligera a moderada, con picos más intensos Martes a jueves

En el Área de la Bahía, ya se han registrado episodios de llovizna intermitente combinados con bandas de lluvia más intensa, como ocurrió en sectores como Santa Rosa. Un punto importante: existe riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas con cicatrices de incendios forestales del año pasado. En estos terrenos, el suelo no absorbe bien el agua y las corrientes pueden formarse con rapidez.

NEVADA SIGNIFICATIVA EN CALIFORNIA

Si estás pendiente de la nieve, aquí es donde la historia se vuelve más contundente.

FOX Weather ha informado que:

Se esperó hasta 12 pulgadas de nieve (un pie) en partes de la Sierra Nevada hasta el miércoles.

En elevaciones superiores a los 7,000 pies, podrían acumularse hasta 18 pulgadas.

En algunas zonas altas, los meteorólogos hablan de 25 a 50 centímetros de nieve fresca.

ZONAS BAJO ALERTAS INVERNALES

Las alertas de clima invernal abarcan:

Pasos de montaña clave.

Laderas orientales de la Sierra.

Sectores como el Paso Donner, donde Caltrans ya ha activado controles de cadenas en la Interestatal 80 debido a la acumulación de nieve.

Este regreso de la nieve llega justo antes de un fin de semana largo, lo que supone un alivio para la industria del esquí, que ha estado bajo presión económica por la falta de tormentas constantes.

CAMBIO DE PATRÓN ATMOSFÉRICO: LO QUE VIENE DESPUÉS

Aquí es donde conviene mirar más allá de esta tormenta puntual.

Según FOX Weather, el sistema actual es la antesala de una profunda ondulación del jet stream (corriente en chorro) que se instalará sobre el oeste a partir del fin de semana. Esto provocará:

Más sistemas de tormentas originándose en el oeste.

Mayor transporte de humedad hacia California.

Posibilidad de que las tormentas se fortalezcan al avanzar hacia el centro y el este del país.

El NOAA Climate Prediction Center ha indicado en su perspectiva más reciente que gran parte del oeste de Estados Unidos verá precipitaciones por encima del promedio hasta finales de febrero.

IMPACTO EN EL SUMINISTRO DE AGUA Y EMBALSES

Aunque el inicio del año fue seco, hay una noticia alentadora. Los seis embalses más grandes de California están aproximadamente al 80% de su capacidad, por encima del promedio histórico para esta fecha.

Matt Keller, portavoz de Valley Water, explicó que ver los embalses en niveles relativamente altos reduce la presión inmediata que podría generar un año con baja acumulación de nieve, como ocurre actualmente.

Sin embargo, la acumulación en la Sierra sigue siendo clave, especialmente porque:

Alimenta ríos durante el deshielo.

Sostiene la agricultura del Valle Central.

Garantiza agua potable en meses de alta demanda.

MÁS NIEVE PARA EL OESTE EN GENERAL

El cambio de patrón no solo beneficia a California. El NOAA también proyecta que regiones montañosas como: La Sierra Nevada y las Montañas Rocosas podrían recibir entre 8 y 10 pies de nieve adicionales hacia finales de la próxima semana, lo que sería especialmente relevante para cuencas como el Upper Colorado Basin, que actualmente enfrenta niveles históricamente bajos de acumulación.

Este es el promedio de nieve en la temporada (Foto: Fox Weather)

EL RESUMEN DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Punto clave Detalle Lluvias en ciudades principales Hasta 1 pulgada de lluvia en grandes centros urbanos de California hasta el jueves. Riesgo de inundaciones Posibles inundaciones repentinas en zonas con cicatrices de incendios y terrenos de mala absorción. Nieve en la Sierra Nevada Entre 12 y 18 pulgadas de nieve en elevaciones altas, con acumulados mayores en zonas específicas. Controles de cadenas Controles activos o probables en pasos de montaña como Donner Pass, con impacto en el tráfico. Patrón más húmedo Pronóstico de precipitaciones por encima del promedio en el oeste hasta finales de febrero.

Y si tienes planes de viajar a zonas montañosas o conducir por pasos elevados, vale la pena revisar las condiciones antes de salir. El invierno, ahora sí, está haciendo notar su presencia.