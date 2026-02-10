El fin de semana del Día de San Valentín podría venir con paraguas incluido para millones de personas en Estados Unidos. Una gran tormenta se está gestando hacia el final de la semana y se extenderá durante el fin de semana del 14 de febrero, con impactos distintos según la región. Mientras el flanco norte del sistema traerá nieve y hielo, la mayor preocupación está puesta en el sur y sureste del país, donde se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas que podrían complicar planes románticos, viajes y actividades al aire libre. Todo comenzará con un episodio preliminar de lluvia a mitad de semana en el sureste, asociado a una tormenta tipo clipper cerca de la frontera con Canadá. Luego, tras una nueva entrada de aire frío, el sistema principal se organizará sobre el centro-sur del país y avanzará hacia el este, dejando un escenario muy húmedo justo en fechas clave.

Zonas más afectadas y cuánta lluvia se espera

Según los pronósticos, estas son las regiones donde la lluvia será protagonista entre viernes y domingo:

Texas y Oklahoma : entre 1 y 4 pulgadas de lluvia, con posibilidad de acumulados mayores de forma localizada.

: entre de lluvia, con posibilidad de acumulados mayores de forma localizada. Georgia : entre 1 y 4 pulgadas , especialmente en áreas expuestas a tormentas eléctricas.

: entre , especialmente en áreas expuestas a tormentas eléctricas. Carolina del Norte y Carolina del Sur : entre 1 y 4 pulgadas ; al inicio podría haber una breve mezcla invernal en zonas puntuales del norte.

: entre ; al inicio podría haber una breve mezcla invernal en zonas puntuales del norte. Zona puntual con tormentas más intensas: acumulados locales que podrían alcanzar hasta 6 pulgadas si se desarrollan tormentas fuertes y persistentes.

En general, estas cantidades repartidas en 24 a 48 horas no deberían causar grandes problemas, más allá de retrasos en los viajes y inundaciones menores en zonas urbanas o con drenaje deficiente. De hecho, buena parte del área necesita lluvia, ya que va desde suelos con humedad adecuada hasta sequía excepcional, según los últimos monitoreos.

Varias regiones del sur y sureste de EE.UU. se preparan para lluvias torrenciales que podrían afectar viajes y planes. | Crédito: Apu GOMES / AFP

¿Cuándo llegará lo peor?

La tormenta comenzará el viernes en las Planicies y avanzará hacia el este durante el fin de semana, alcanzando los Apalaches del sur. El día con mayor riesgo de tormentas fuertes, ráfagas intensas y actividad eléctrica sería el sábado, especialmente desde el este de Texas y el sureste de Oklahoma hasta Luisiana, Arkansas y Misisipi. Aun así, algunas tormentas podrían adelantarse más al oeste o prolongarse hacia el este.

Un sistema con posibles cambios

Los meteorólogos advierten que existe la posibilidad de que la tormenta se reorganice y se desplace más al norte, rumbo a los Grandes Lagos. Si eso ocurre, podrían aumentar los riesgos de tiempo severo en los valles del Misisipi y Ohio, además de empujar nieve y hielo más al norte, incluso hacia el noreste. En ese escenario, algunas zonas del sureste podrían recibir menos lluvia de la prevista inicialmente.

El pronóstico advierte que EE.UU. enfrentará lluvias torrenciales asociadas a una potente tormenta invernal. | Crédito: Apu GOMES / AFP

San Valentín con paraguas

Aunque el tiempo severo en invierno es menos común, no es imposible, sobre todo en los estados del sur, donde la humedad del Golfo de México juega un papel clave. Así que, si estás planeando una caminata romántica o una cita al aire libre este 14 de febrero, más vale tener un plan B… y un paraguas a la mano.

Como dato adicional, el sistema también se da en un contexto complicado para la navegación en el río Misisipi: al norte, la navegación está cerrada por el hielo, y más al sur se mantiene limitada por niveles de agua muy bajos, lo que añade otra capa de impacto a este intenso patrón meteorológico.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!