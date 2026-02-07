Después de varias semanas marcadas por un clima sorprendentemente tranquilo en el oeste de Estados Unidos, California empieza a ver señales claras de cambio. Mientras desde inicios de 2026 las tormentas invernales han golpeado con fuerza a otras regiones del país, gran parte del oeste se ha mantenido bajo un patrón seco y templado. Esta diferencia se nota incluso en las estaciones de esquí: en Nueva Inglaterra, la nieve alcanza cerca del 130% de lo normal, mientras que muchas zonas montañosas de California siguen por debajo del 40% del promedio. Sin embargo, ese largo paréntesis seco comienza a cerrarse justo este fin de semana, cuando lluvias y chubascos empiecen a modificar el panorama climático del estado entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero.

Un tramo seco que llega a su fin

Durante el último mes, una curvatura hacia el norte de la corriente en chorro permitió que aire más cálido y seco dominara California, Arizona, Nevada y estados vecinos. Bajo este escenario, la actividad de tormentas fue mínima. Ciudades como San Francisco, Redding, Fresno y Los Ángeles registraron temperaturas entre 2 y 4 grados Fahrenheit por encima de los promedios históricos desde comienzos del año. Al mismo tiempo, los acumulados de lluvia desde el 1 de enero quedaron rezagados en muchas localidades, con déficits que oscilan entre el 30 % y el 55 % de lo normal para esta época.

Según explicó Kai Kerkow, meteorólogo de AccuWeather, un sistema de alta presión se mantuvo estacionado sobre California durante gran parte de enero y los primeros días de febrero. Esta configuración desvió la lluvia y la nieve hacia el noroeste del Pacífico y la Columbia Británica, dejando al estado con condiciones cálidas y secas.

El cambio de patrón traerá chubascos al norte de California entre el sábado y el domingo. | Crédito: Damian Dovarganes / AP / Damian Dovarganes

Un cambio gradual en el patrón meteorológico

Los meteorólogos anticipan que, en las próximas semanas, el patrón a gran escala comenzará a modificarse. Esto abrirá la puerta a la llegada de aire más frío y a oleadas de lluvia y nieve en las montañas. Tras un periodo tan seco, cualquier precipitación será bienvenida en buena parte del estado, especialmente en las estaciones de esquí que necesitan con urgencia recuperar su base de nieve.

Kerkow señaló que este giro comenzará a sentirse a inicios de la próxima semana, cuando la alta presión empiece a debilitarse. A medida que avance febrero, el patrón se volverá más activo, con beneficios directos para la capa de nieve y los embalses de California, actualmente muy por debajo del promedio en numerosas zonas.

Lluvias y chubascos este fin de semana

El primer impacto de este cambio llegará entre la noche del sábado y el domingo. Durante ese periodo, la lluvia y los chubascos alcanzarán el noroeste de California y áreas cercanas, humedeciendo ciudades como Eureka y Redding.

Aunque podrían formarse bancos de niebla por las mañanas, la mayor parte de la humedad se mantendrá al norte del área metropolitana de San Francisco durante el fin de semana. Esto incluye Santa Clara, sede del Levi Stadium, donde se jugará el Super Bowl LX por la noche.

No se esperan precipitaciones intensas y generalizadas en toda la región, pero en el extremo noroeste del estado podrían acumularse entre 2,5 y 5 centímetros de lluvia entre el sábado por la noche y el domingo. Para el lunes, muchas zonas tendrán un breve respiro antes de que una nueva ronda de lluvias comience el lunes por la noche.

En las montañas de California se esperan nevadas y vientos que podrían afectar carreteras. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Vientos, nieve y precauciones en las montañas

Con el avance de la próxima tormenta tierra adentro a partir del lunes por la noche, períodos de lluvia y nieve en las montañas afectarán un área más amplia, incluyendo ciudades importantes y carreteras muy transitadas. En la Sierra Nevada, se espera acumulación de nieve a inicios de la semana debido al ingreso de aire más frío. Los niveles de nieve podrían descender rápidamente el martes por la noche, con temperaturas máximas apenas por encima del punto de congelación en el Paso Donner.

Alex DaSilva, meteorólogo de AccuWeather, advirtió que quienes circulen por la Interestatal 80 en zonas montañosas deberán extremar precauciones el martes y la noche del martes, ya que la acumulación de varios centímetros de nieve podría generar condiciones peligrosas para la conducción. Además, entre principios y mediados de semana, ráfagas de viento de entre 56 y 64 km/h en tramos de la I-80 podrían complicar el tránsito, especialmente para vehículos de gran tamaño, reduciendo la visibilidad cuando se combinen con nevadas.

Aunque este patrón podría debilitarse hacia finales de la semana en California, los expertos anticipan nuevas oportunidades de tormentas durante el próximo fin de semana y hasta fines de febrero, confirmando que el invierno aún tiene capítulos importantes por escribir en el estado.

