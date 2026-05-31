Si bien este primero de junio significa el inicio de la temporada de verano en Estados Unidos, paralelamente también comienza la alerta de posible presencia de huracanes ; por lo tanto, no se puede descartar alguna condición meteorológica adversa en el país. Los recientes pronósticos han emitido una advertencia de lluvias y fuertes vientos para esta nueva semana. ¿Qué zonas resultarán afectadas? Los siguientes párrafos te revelarán la respuesta.

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La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) precisó que la temporada de huracanes en EE. UU. iniciaba este 1 de junio y se podría extender hasta el 30 de noviembre; entonces, es posible que ciertas zonas costeras podrían registrar complicaciones climáticas en los próximos días.

Según el equipo meteorológico de FOX Weather , las autoridades mantendrán una estricta vigilancia en las regiones litorales desde este lunes y hasta mediados de la semana entrante , debido a que el choque entre una masa de aire de tormenta del sur y un frente frío que avanza por el Este pretende desestabilizar el clima.

Los fuertes vientos también se harán presente en la región suerte de EE. UU. para esta primera semana de junio. (Crédito: EFE)

Por lo tanto, la combinación de ambos fenómenos podría desencadenar la formación de un sistema de baja presión a lo largo de las costas del Atlántico y el Sureste de EE. UU.

Esto significaría que los estados que abarcan ambas regiones podrían presenciar lluvias y fuertes vientos en los días señalados. Es más, el medio citado puntualizó que este sistema en desarrollo también provocaría erosión costera, fuerte oleaje e inundaciones costeras , especialmente en la región sureste.

Qué estados del Sureste pueden resultar afectados con lluvias y fuertes vientos en este nuevo inicio de semana

FOX Weather prevé que las precipitaciones generarán consecuencias leves en la región Sureste, concentrándose los efectos en el sur de Georgia y sectores de Jacksonville. Eso sí, advierten que una parte del norte del territorio de Florida podría registrar un panorama meteorológico más adverso.

Los pronósticos no descartan la presencia de fuerte oleaje e inundaciones costeras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

De acuerdo con el informe entregado por este medio, se espera que las lluvias alcancen acumulaciones de entre 1 y 5 pulgadas durante los días indicados.

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