Un agente de ICE en Los Ángeles, California, vivió un momento de máxima tensión después de ser confrontado por ciudadanos que exigían su identificación frente a un juzgado. Todo quedó grabado en un video difundido en TikTok, que rápidamente generó indignación y burlas en redes sociales.

Según las imágenes, los agentes de ICE obligaron a un hombre a subir al asiento trasero de un auto sin distintivos oficiales en pleno centro de Los Ángeles. Pese a las súplicas de ayuda de la víctima, los oficiales cerraron la puerta de golpe, mientras varios testigos registraban el hecho con sus teléfonos.

La mayoría de los agentes involucrados llevaba máscaras para ocultar su rostro. Solo uno permanecía descubierto, lo que lo convirtió en el centro de atención. Entre los presentes, una mujer alzó la voz y gritó: “¡Malditos cobardes, quítense las máscaras!”. La frase no obtuvo respuesta.

El video del incidente en Los Ángeles mostró a varios agentes de ICE forzando a un hombre a subir a un auto sin distintivos. | Crédito: TikTok jab_sparkss

Minutos después, el agente sin máscara recibió un chorro de agua en la cara de parte de uno de los espectadores, lo que lo enfureció. Al percatarse de que estaba siendo grabado, intentó alejarse, pero fue interceptado por un grupo de mujeres que lo rodearon y lo cuestionaron directamente:

“¿Cuál es su número de placa? ¿Cómo se llama, señor?” preguntaron varias de ellas.El agente, visiblemente incómodo, evitó responder. Solo afirmó ser “agente del orden”, mientras revisaba su teléfono, antes de marcharse apresuradamente.

Las reacciones en línea no tardaron en llegar. Algunos usuarios se burlaron del incidente: “Alguien intentó derretir hielo con agua”, escribió uno, haciendo un juego de palabras con “ICE”.

En redes sociales, el actuar de ICE en Los Ángeles generó indignación y burlas por la falta de transparencia de sus agentes. | Crédito: TikTok jab_sparkss

Pero también hubo indignación y preocupación. Varios internautas señalaron que este tipo de escenas son inhumanas, recordando los tratos crueles que han sufrido personas inocentes bajo operativos de ICE.

“Escuchar a ese pobre hombre pedir ayuda mientras hombres enmascarados lo metían en la parte trasera de un coche sin distintivos es aterrador y desgarrador”, escribió un usuario descorazonado.

