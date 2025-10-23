Las historias de familias separadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos continúan acaparando titulares porque muchas de ellas llegan a ser desgarradoras. Y es que los inmigrantes latinos son llevados a centros de detención y, posteriormente, deportados del país, dejando atrás toda una vida de esfuerzo para salir adelante y, sobre todo, a sus hijos que presentan diversos problemas de salud. Hoy te traigo el caso de Ofelia, una joven de 16 años con un extraño cáncer en etapa 4 que suplica a ICE, mediante su madre, para que liberen a su padre Rubén Torres Maldonado luego que fuera capturado a la salida de un Home Depot en el suburbio de Niles, en Illinois, Chicago, durante un operativo migratorio. Aquí los detalles de su emotivo pedido.

Agentes de ICE lo apuntaron con armas

Este inmigrante ha vivido en EE.UU. desde 2003 y es padre de dos hijos. A la adolescente le diagnosticaron hace nueve meses un tipo de cáncer metastásico raro y agresivo y el apoyo de su padre es vital para su recuperación.

“Han sido momentos difíciles, y lo único que pido es que lo liberen. Él es un padre ejemplar, paga impuestos, ha estado aquí por más de 20 años y solo quiere sacar a su familia adelante (...) Ofelia lo necesita. Él siempre ha sido su fuerza”, expresó su esposa Sandibell Hidalgo entre lágrimas a Univision Chicago.

Vive en Estados Unidos desde 2003 y tiene dos hijos. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Según explicó su familiar, el hombre fue a comprar material para su trabajo el pasado sábado 18 de octubre y al salir del local fue interceptado por cuatro agentes de ICE que empezaron a llamarlo por su nombre. Él intentó resguardarse dentro de su vehículo, pero, lo apuntaron con armas y lo obligaron a salir del coche para detenerlo. Todo sucedió mientras su hija estaba hospitalizada por una recaída, tal como informan desde Noticias Telemundo.

“He estado pidiendo que lo liberen, que le permitan volver a casa (…) Necesito su apoyo. Ayer mi hija colapsó y lloró durante horas”, narró Hidalgo.

La familia denuncia que agentes de ICE usaron la fuerza y armas para bajarlo de su vehículo. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Familia espera que lo liberen

Por su parte, la abogada Naiara Testai confirmó que Rubén no cuenta con antecedentes criminales, solo con infracciones de tránsito menores y que su cliente enfrenta un obstáculo legal derivado de una reciente interpretación judicial. “La Corte de Apelaciones de Inmigración determinó en julio que personas como Rubén, que entraron sin inspección, no son elegibles para fianza. Esto es contra décadas de órdenes judiciales y de la ley, entonces le estamos pidiendo a un juez federal que determine que la interpretación de esta ley es incorrecta”, detalló.

El arresto de Rubén Torres ha generado indignación y llamados de acción por parte de líderes y funcionarios. La congresista Delia Ramírez indicó que “lo que estamos viendo en este momento es crueldad. Quieren infundir miedo en nuestras comunidades, y quiere que la comunidad le de tanto miedo al salir para que no le pase lo que está pasando”.

Por el momento, su esposa e hijos esperan su audiencia ante una corte de inmigración este jueves 23 de octubre y mantienen la esperanza de poder reunirse pronto y enfrentar juntos la gran prueba que Dios les puso frente al cáncer.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!