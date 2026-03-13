Un testimonio poco común de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, también conocido como ICE, reveló detalles inéditos sobre cómo se realizan algunas operaciones migratorias en el país. Durante una audiencia en una corte federal, oficiales admitieron que utilizaban una aplicación diseñada para identificar zonas con mayor presencia de migrantes y que, además, intentaban cumplir con objetivos diarios de arrestos durante sus operativos. Las declaraciones surgieron en el marco de una demanda colectiva que cuestiona prácticas de detención sin orden judicial ni causa probable, y ofrecen una rara mirada a estrategias internas que normalmente permanecen fuera del escrutinio público.

La información salió a la luz durante un proceso judicial en Oregón impulsado por la organización Innovation Law Lab, que acusa a ICE de realizar arrestos inconstitucionales y de aplicar perfiles raciales en comunidades migrantes. En el caso, un juez federal ya emitió un fallo que detiene ampliamente las detenciones sin orden judicial en ese estado.

Durante la audiencia celebrada en diciembre, un agente identificado como “JB” declaró bajo juramento que su equipo recibió la orden verbal de realizar al menos ocho arrestos por día durante ciertas operaciones. El equipo estaba compuesto por entre nueve y doce oficiales y formaba parte de la llamada “Operation Black Rose”, una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se desplegó en la ciudad de Portland y otras zonas del estado el año pasado.

Testimonios mostraron que ICE utilizaba una aplicación para identificar zonas con migrantes en EE.UU. | Crédito: Kerem YUCEL / AFP

Según cifras oficiales del DHS, la operación produjo más de 1,200 arrestos hasta mediados de diciembre. Basándose en el objetivo de ocho detenciones diarias por equipo, la organización demandante estimó que el número total de arrestos diarios en Oregón podría haber alcanzado alrededor de 50 personas.

Cuando el abogado de los demandantes preguntó al agente si estaba cumpliendo una “cuota” de arrestos, el fiscal del gobierno objetó el término. Sin embargo, el juez rechazó la objeción. El agente respondió: “Hice tantos arrestos como pude, siempre que fueran legales”.

La app que ayudaba a elegir zonas para operativos

Otro elemento que llamó la atención durante el testimonio fue la revelación de una aplicación interna llamada Elite, utilizada por los agentes para identificar zonas donde podría haber personas con vínculos migratorios.

De acuerdo con el agente, la herramienta funciona de manera similar a un mapa digital, mostrando áreas con mayor probabilidad de encontrar individuos con lo que el gobierno denomina un “nexo migratorio”. Ese concepto puede incluir cualquier contacto previo con autoridades de inmigración, incluso en algunos casos a ciudadanos naturalizados.

La aplicación permitía a los oficiales ubicar zonas con una población “más densa”, es decir, lugares donde las probabilidades de encontrar personas para detener eran mayores. Sin embargo, el propio agente reconoció en la corte que la información no siempre era precisa.

“El sistema puede decir que es 100% seguro y estar equivocado. La persona puede no vivir allí”, explicó durante su declaración.

Un testimonio en una corte de EE.UU. reveló que agentes de ICE utilizaban tecnología y metas de arrestos en sus operativos. | Crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Un operativo que terminó en controversia

El testimonio se centró en un operativo realizado el 30 de octubre en Woodburn, una ciudad al sur de Portland donde vive un gran número de trabajadores agrícolas.

Ese día, los agentes siguieron una camioneta que transportaba trabajadores del campo rumbo a sus labores. Según la declaración del agente, el vehículo llamó la atención después de que una búsqueda en la base de datos sugiriera que el propietario podría ser un inmigrante sin autorización para permanecer en el país.

Los agentes detuvieron el vehículo y terminaron arrestando a los siete ocupantes. Durante el operativo, también utilizaron otra herramienta tecnológica del DHS llamada Mobile Fortify para analizar el rostro de una de las pasajeras mediante reconocimiento facial.

Sin embargo, posteriormente se reveló que esa mujer había ingresado al país con una visa temporal válida. Aun así, los registros de arresto elaborados por el equipo indicaron incorrectamente que había entrado ilegalmente a Estados Unidos.

La trabajadora fue trasladada a un centro de detención en el estado de Washington antes de ser liberada sin explicación, lo que la obligó a regresar por sus propios medios a Oregón.

Críticas del juez y de defensores de migrantes

El juez federal Mustafa Kasubhai criticó duramente las tácticas empleadas durante el operativo. En su decisión señaló que el uso de herramientas como Elite podría llevar a que se señale erróneamente a personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos.

También consideró “infundadas” las sospechas de tráfico humano mencionadas por el agente durante el testimonio y sugirió que la zona fue seleccionada principalmente porque allí vive una gran cantidad de trabajadores agrícolas.

El magistrado escribió que, para cumplir con el objetivo nacional de 3,000 arrestos diarios, funcionarios federales desplegaron agentes en comunidades de Oregón y realizaron un número “extraordinario” de detenciones en octubre de 2025, muchas de ellas con escasa base legal.

Qué se sabe de la aplicación Elite

Aún se desconocen muchos detalles sobre el funcionamiento de la aplicación Elite. El medio tecnológico 404 Media informó que la herramienta habría sido desarrollada por la empresa de análisis de datos Palantir Technologies, una firma que mantiene contratos con agencias federales como el DHS y el Departamento de Defensa.

Según ese reporte, el sistema podría generar perfiles de personas consideradas objetivos de deportación y asignarles una puntuación de “confianza” sobre su dirección o ubicación probable. La aplicación también permitiría visualizar en un mapa a posibles “objetivos de alto valor”.

El caso contra ICE en EE.UU. abrió un debate sobre vigilancia, detenciones y derechos constitucionales. | Crédito: Charly TRIBALLEAU / AFP

Preocupación por derechos constitucionales

Para los abogados que presentaron la demanda, el testimonio muestra cómo la presión por cumplir objetivos de arresto puede llevar a violaciones de derechos constitucionales.

Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab, afirmó que la revelación confirma que las metas de arrestos pueden empujar a los agentes a actuar al margen de las protecciones legales.

“La ley se convierte en un obstáculo para cumplir con las cuotas”, señaló.

Otros defensores de migrantes también advirtieron que el uso de herramientas de vigilancia como Elite podría permitir a las autoridades crear una especie de “red electrónica” para identificar y detener personas en comunidades consideradas vulnerables.

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