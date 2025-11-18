Cada año, cuando empieza el periodo de open enrollment de Medicare, pasa lo mismo: varias personas se preguntan si deberían cambiar su plan o quedarse con el que ya tienen. Si estás entre quienes están evaluando pasar de Medicare Original a un plan Medicare Advantage, es normal sentirse un poco abrumado con tanta información circulando.

Como el proceso de inscripción ya lleva más de un mes en marcha y quedan pocas semanas para hacer cambios de cara al 2026, vale la pena contarte con calma lo que he aprendido después de revisar las actualizaciones del Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) y escuchar a muchos jubilados que están pasando por lo mismo.

Una de las mayores desventajas de Medicare Advantage es que restringe el acceso a los médicos y especialistas dentro de una red específica (Foto: Freepik)

MÁS SERVICIOS CUBIERTOS

Cuando uno vive con ingresos fijos de retirement savings y los pagos mensuales del Social Security, cualquier gasto médico inesperado puede volverse un dolor de cabeza. Una de las mayores sorpresas para quienes usan Medicare Original es descubrir que servicios clave —como limpiezas dentales, exámenes de la vista o audífonos— no siempre están cubiertos.

Aquí es donde Medicare Advantage suele destacar. La gran mayoría de estos planes incluyen beneficios adicionales como cuidado dental, servicios de visión y audición. Incluso hay planes que ofrecen programas de bienestar, como membresías de fitness o asesoría nutricional. Para muchas personas, eso puede representar un ahorro considerable a lo largo del año.

UN LÍMITE ANUAL QUE TE DA UN POCO DE TRANQUILIDAD

Otra diferencia importante es el tope de gastos médicos. Con Medicare Original, no existe un máximo anual de lo que podrías pagar de tu bolsillo. Eso, siendo sinceros, puede generar angustia cuando dependes exclusivamente de tu IRA o de tu beneficio de Social Security.

Los planes de Medicare Advantage, por el contrario, sí establecen un límite anual de gastos out-of-pocket. Esto te permite saber hasta dónde podrías llegar económicamente si tuvieras un año complicado en términos de salud. Para muchos jubilados, ese límite es precisamente lo que les da paz mental.

NO SIEMPRE SIGNIFICA GASTAR MENOS

Aquí viene una parte que a veces se ignora. Mucha gente se entusiasma porque algunos planes de Medicare Advantage tienen prima mensual de US$0, lo cual suena genial. Pero eso no significa automáticamente que gastarás menos.

En Medicare Advantage es común ver copagos más altos, deducibles adicionales o distintos costos asociados a consultas y medicamentos. Por eso, antes de tomar la decisión, siempre es bueno sentarse con una hoja, un lápiz y tus facturas médicas del último año para hacer números y ver cuál plan se adapta realmente a tu situación.

LA RED DE PROVEEDORES

Una de las ventajas del Medicare Original es su flexibilidad. Puedes atenderte con cualquier proveedor del país que acepte Medicare, sin preocuparte por redes o zonas geográficas.

Con Medicare Advantage, esto cambia. Estás limitado a una provider network específica, normalmente ligada a la región donde vives. Y aquí pueden surgir dos problemas: no siempre podrás ver a tus médicos de confianza y, si viajas con frecuencia o pasas tiempo en otro estado, podrías tener dificultades para acceder a proveedores cubiertos.

LAS AUTORIZACIONES PREVIAS

Algo que debes tener muy claro es que muchos planes de Medicare Advantage requieren prior authorization para estudios, procedimientos y algunos tratamientos. En teoría, esto sirve para controlar costos, pero en la práctica puede retrasar el acceso a la atención.

Sé que para algunas personas este tipo de trámites puede ser estresante, sobre todo cuando se trata de un tema de salud que necesita resolución rápida. Si eres alguien que prefiere evitar pasos administrativos adicionales, Medicare Original podría resultarte más cómodo.

El Medicare puede significar un enorme respiro para millones de estadounidenses, pero hay que conocer a fondo todos sus detalles (Foto: Pixabay)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!