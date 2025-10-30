A partir de este 30 de octubre, Estados Unidos marca un antes y un después en materia migratoria. La extensión automática de los permisos de trabajo llega a su fin, y con ello, crece la incertidumbre entre miles de personas que dependen de este documento para mantener sus empleos y estabilidad económica. Aunque las autoridades justifican la decisión en nombre de la seguridad nacional, las repercusiones podrían sentirse directamente en las comunidades migrantes y en sectores clave de la economía.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el objetivo es reforzar los procesos de verificación de antecedentes e investigaciones de seguridad antes de otorgar la autorización para trabajar legalmente. Sin embargo, para muchos defensores de inmigrantes, la medida genera más obstáculos que beneficios.

Yanira Arias, representante de la organización Alianza América, calificó la decisión como una forma de “amedrentar” a los beneficiarios del TPS y del asilo. En declaraciones a Noticias Telemundo, Arias afirmó que “la administración busca todas las maneras de cerrarle a las personas beneficiarias de TPS las posibilidades de mantenerse en los Estados Unidos”.

El gobierno de EE.UU. recomienda solicitar la renovación del permiso de trabajo con al menos 180 días de anticipación. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Los abogados de inmigración, por su parte, ya están advirtiendo sobre la urgencia de renovar los permisos con anticipación. La abogada Rosaly Chaviano explicó al citado medio que lo recomendable es presentar la solicitud al menos 180 días antes del vencimiento. Ese es el máximo tiempo permitido por la ley y el margen necesario para que las autoridades procesen las solicitudes sin afectar la capacidad laboral del solicitante.

Chaviano enfatizó que si el nuevo documento no llega al menos un mes antes de que expire el actual, los inmigrantes deben actuar de inmediato: “Van a tener que hablar con sus congresistas, hacer solicitudes expeditas, quejas, todo lo que esté en sus manos para obtener estos permisos de trabajo, ya que la extensión automática no existiría”.

En EE.UU., los permisos de trabajo emitidos antes del 30 de octubre seguirán siendo válidos bajo las reglas anteriores. | Crédito: ETIENNE LAURENT / AFP

La medida también podría tener un impacto económico significativo, advierte Arias. “Industrias que dependen de la fuerza laboral inmigrante podrían quedarse sin empleados, lo que generará otra capa de problemas para personas que ejercen su derecho a la libre expresión”, señaló.

Es importante recordar que los permisos extendidos automáticamente antes del 30 de octubre no se verán afectados. No obstante, cualquier renovación presentada después de esa fecha deberá pasar por el nuevo proceso de revisión.

