Cualquiera que sube al subway sabe a la perfección que este transporte, puede ser como un laberinto sin salida por todas las líneas existentes, horarios y demás. Y esto se empeora cada vez que hay cambios programados, como ahora. Y es que, moverse por el sistema subterráneo neoyorquino durante el verano de 2026 exigirá más organización, sobre todo para quienes viven, trabajan o estudian en Manhattan, Brooklyn y El Bronx y dependen a diario de la llamada “línea roja” (trenes 1, 2 y 3) para llegar a oficinas, centros educativos, templos o negocios de confianza. Si utilizas con frecuencia esos servicios ferroviarios, conviene revisar con tiempo los anuncios de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), ya que se aplicarán interrupciones parciales, suspensiones temporales y desvíos en franjas horarias de fines de semana y noches, justo cuando muchos hispanos terminan turnos en restaurantes, bodegas, supermercados, plataformas de reparto o cuidados de adultos mayores.

Estas intervenciones generan molestias, pero forman parte del mantenimiento necesario para conservar en buen estado uno de los sistemas de transporte urbano más grandes del planeta. En esta nota encontrarás, de forma clara, qué se modificará, los motivos de las obras y cuáles son las alternativas más convenientes para moverte por tres condados clave, con énfasis en zonas donde se concentra población latina como Washington Heights, Alto Manhattan, barrios de El Bronx y sectores de Brooklyn que dependen de la red ferroviaria para conectar con otras rutas o servicios de superficie.

MOTIVOS DE LAS OBRAS EN LA RED

La MTA detalló que los trabajos se extenderán del 20 de julio al 24 de agosto de 2026 y se enfocarán en la renovación de vías al norte de Chambers St, punto clave para la circulación de los trenes 1, 2 y 3.

Los equipos reemplazarán switches, dispositivos que permiten mover unidades entre carriles locales y expresos. Además, aprovecharán las interrupciones para realizar labores complementarias:

Mantenimiento estructural.

Inspecciones de seguridad.

Trabajos eléctricos.

Reparaciones mecánicas.

Agrupar todas estas acciones en un mismo periodo busca evitar cierres adicionales en el futuro y mejorar la confiabilidad del servicio, algo fundamental para quienes necesitan llegar puntuales a sus compromisos diarios.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS CAMBIOS

El siguiente cuadro resume el calendario de los principales ajustes que afectarán a las líneas 1, 2 y 3 durante el verano:

Fechas Horario Cambios principales Del 24 de julio al 24 de agosto Todos los fines de semana Modificaciones relevantes en 1, 2 y suspensión total de la 3 20-24 y 27-31 de julio Noches (9:30 p.m. a 5:00 a.m.) Cortes parciales en 1, 2 y 3 3-7 y 10-14 de agosto Noches (11:30 p.m. a 5:00 a.m.) La 2 operará dividida en dos tramos 17-21 de agosto Noches (9:30 p.m. a 5:00 a.m.) Retorno de suspensiones en 1, 2 y 3

IMPACTO DURANTE LOS FINES DE SEMANA

Entre la noche de cada viernes y la madrugada de cada lunes, desde el 24 de julio hasta el 24 de agosto, se aplicarán las modificaciones más significativas del periodo estival.

Línea 1

No circulará entre 14 St y South Ferry.

Prestará servicio habitual entre Van Cortlandt Park–242 St y 14 St, con intervalos aproximados de ocho minutos durante el día.

Para residentes del norte de Manhattan y zonas como Washington Heights, esto implicará buscar conexiones con otras rutas ferroviarias si necesitan llegar al Downtown para trabajar cerca de Wall Street, Battery Park o la terminal de transbordadores.

La MTA ha confirmado una serie de modificaciones para la línea 1 (Foto: AP)

Línea 2

No ofrecerá servicio entre 34 St–Penn Station y Flatbush Av–Brooklyn College durante las jornadas de obra.

Operará entre 34 St–Penn Station y E 180 St.

En El Bronx, seguirá parte del trayecto habitual de la 5 hasta Eastchester–Dyre Av, sustituyendo a esa línea en ese segmento.

Este ajuste afecta directamente a pasajeros latinos que viven en El Bronx y usan la 2 para conectar con Brooklyn, quienes deberán cambiar de tren en diferentes estaciones según la hora del día.

Línea 3

Se mantendrá completamente suspendida en esos fines de semana, sin servicio entre Harlem–148 St y New Lots Av.

La pausa total impacta en vecindarios de Brooklyn con alta presencia hispana, donde muchas personas utilizan esa ruta para llegar a empleos nocturnos, congregaciones y comercios de la comunidad.

La línea 3 del Metro de Nueva York presentará una enorme suspensión durante todos estos fines de semana (Foto: TEK / Wikimedia)

Modificaciones en las líneas 4 y 5

Para compensar los cortes:

La 4 circulará entre Woodlawn y New Lots Av, con paradas locales en Brooklyn (excepto Hoyt St), cubriendo parte del trayecto habitualmente atendido por la 3 hacia el este del condado.

La 5 conectará E 180 St con Flatbush Av–Brooklyn College y además llegará hasta Wakefield–241 St utilizando parte del recorrido de la 2.

Estas variaciones resultan claves para residentes de El Bronx y Brooklyn que necesitan mantener sus desplazamientos diarios hacia trabajos, escuelas y actividades familiares.

CAMBIOS NOCTURNOS Y TRABAJADORES DE TURNO TARDE

Las modificaciones nocturnas tienen especial impacto en quienes cumplen horarios extendidos o regresan a casa después de cerrar negocios, atender clientes en restaurantes, bodegas, servicios de limpieza o cuidados personales.

Del 20 al 24 y del 27 al 31 de julio

Entre las 9:30 p.m. y las 5:00 a.m.:

La 1 dejará de operar entre 34 St–Penn Station y South Ferry.

La 2 no llegará a Brooklyn.

La 3 permanecerá sin servicio.

La 5 realizará recorridos adicionales para absorber parte de la demanda, especialmente en trayectos entre El Bronx y Brooklyn.

El 42 St Shuttle funcionará toda la noche, facilitando el desplazamiento entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St.

Del 3 al 7 y del 10 al 14 de agosto

En estas fechas, el esquema será diferente.

La 2 operará en dos secciones independientes:

Tramo Frecuencia aproximada Wakefield–241 St – South Ferry Intervalos habituales Chambers St – Flatbush Av–Brooklyn College Cada 24 minutos

Quienes requieran continuar el trayecto deberán hacer transbordo en Chambers St, algo a considerar si tu rutina incluye pasar por el sur de Manhattan rumbo a Brooklyn.

Del 17 al 21 de agosto

Durante esas noches se retomarán restricciones similares a las de julio:

La 1 se detendrá entre 14 St y South Ferry.

La 2 volverá a suspender su llegada a Brooklyn.

La 3 seguirá sin servicio.

La 4 y la 5 asumirán parte del flujo habitual, especialmente en conexiones entre El Bronx y Brooklyn cuando la línea roja no esté disponible.

RUTAS ALTERNATIVAS PARA LLEGAR A DESTINO

La MTA diseñó distintas opciones para reducir el impacto y evitar trayectos caóticos, en especial en áreas donde vive gran número de familias hispanas.

Si necesitas viajar entre... Alternativa recomendada Manhattan y Brooklyn N, Q, R, 4 o 5 Wakefield–241 St y E 180 St 5 Eastchester–Dyre Av y E 180 St 2 Harlem–148 St y 135 St Autobuses gratuitos lanzadera Chambers St y South Ferry R, 4 o 5 en estaciones cercanas Atlantic Av–Barclays Center y Franklin Av–Medgar Evers College 4 y 5 New Lots Av 4 Flatbush Av–Brooklyn College 5

En sectores de Manhattan, la agencia sugiere usar estaciones cercanas de las A, C y E, especialmente para desplazarse entre 14 St, Chambers St y 34 St–Penn Station, opción útil para quienes trabajan en Midtown o Downtown y buscan alternativas rápidas cuando la línea roja no está operando con normalidad.

ÁREAS MÁS AFECTADAS POR LAS OBRAS

Las interrupciones impactarán principalmente en usuarios que viajan por:

Manhattan.

Brooklyn.

El Bronx.

South Ferry.

34 St–Penn Station.

Chambers St.

Flatbush Av–Brooklyn College.

Harlem–148 St.

Wakefield–241 St.

Eastchester–Dyre Av.

En estos puntos se mueve una gran cantidad de dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, ecuatorianos y otras comunidades latinas que dependen del transporte subterráneo para llegar a empleos, centros de estudio, iglesias y actividades cotidianas. Por ello, muchos pasajeros deberán realizar uno o incluso dos transbordos adicionales para completar recorridos habituales.

RECOMENDACIONES ANTES DE SALIR DE CASA

Si utilizas diariamente las líneas 1, 2 o 3, resulta aconsejable:

Verificar el estado del servicio antes de salir, ya sea en la web oficial, la aplicación de la MTA, paneles en estaciones o medios locales.

Revisar con detalle qué fines de semana y noches habrá suspensiones parciales o totales.

Identificar alternativas con las 4, 5, A, C, E, N, Q y R, además de los autobuses gratuitos habilitados por la autoridad de transporte.

Estas medidas se mantendrán vigentes durante más de un mes y, según el punto de partida o llegada, pueden aumentar de forma notable la duración de los desplazamientos. Planificar con algunos minutos de anticipación ayuda a evitar contratiempos mientras concluyen proyectos de modernización que buscan mejorar la infraestructura del subway y reducir futuras interrupciones.

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