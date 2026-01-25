Si alguna vez has abierto tu app del clima y te has sentido confiado por un número grande de nieve o un icono brillante de sol o nieve, hay algo importante que debes saber: esas apps son útiles para el día a día, pero no son la mejor guía cuando una tormenta invernal masiva como Fern barre varios estados de EE.UU. La combinación de nieve intensa, hielo traicionero y temperaturas bajo cero puede cambiar drásticamente en cuestión de kilómetros, y solo un meteorólogo con experiencia local puede explicar las diferencias entre nieve, aguanieve o lluvia helada y cómo afectan tu zona. Por eso, para tormentas complejas como la que actualmente azota al país, es mejor confiar en la experiencia humana y no solo en tu teléfono: esto es exactamente lo que los meteorólogos revelan sobre las apps del clima.

Por qué las apps del clima pueden fallar en tormentas invernales

Simplificación excesiva: Según un informe de la agencia AP, las apps suelen mostrar números precisos y gráficos llamativos que sugieren más seguridad de la que realmente existe.

Falta de matices locales: La distancia de unos pocos kilómetros puede cambiar completamente el tipo de precipitación, algo que los algoritmos de las apps no siempre captan.

Dependencia de modelos: Muchas apps usan IA para interpolar datos de modelos grandes a tu ubicación, lo que puede generar errores significativos durante eventos extremos.

Un hombre cruza una calle cubierta de nieve con un paraguas en el Upper West Side de Manhattan, Nueva York, 25 de enero de 2026. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

La voz de los expertos

Marshall Shepherd , profesor de meteorología de la Universidad de Georgia: “Las apps realmente fallan cuando hay múltiples tipos de precipitación, y eso dificulta la comunicación correcta del riesgo”.

Jason Furtado, profesor de meteorología de la Universidad de Oklahoma: "Para eventos extremos, es crucial tener meteorólogos que interpreten los datos y hagan pronósticos localizados".

, profesor de meteorología de la Universidad de Oklahoma: “Para eventos extremos, que interpreten los datos y hagan pronósticos localizados”. Victor Gensini, profesor de meteorología de Northern Illinois University: “Las apps no captan las sutilezas de tormentas complejas como esta, aunque muestren números muy precisos”.

Apps útiles, pero con precaución

Algunas aplicaciones, como The Weather Channel, combinan datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) con la experiencia de meteorólogos y modelos internacionales. Esto permite:

Usar información de más de 100 modelos meteorológicos distintos.

Incorporar observaciones de ciudadanos para ajustar pronósticos.

Aplicar inteligencia artificial para identificar qué modelos son más confiables en cada situación.

Sin embargo, incluso en estas apps, los humanos tienen la última palabra: más de 100 meteorólogos revisan y ajustan cada pronóstico antes de publicarlo, asegurando que la información sea confiable para eventos extremos como la tormenta invernal que actualmente afecta EE.UU.

Una ambulancia avanza por una calle cubierta de nieve en Brooklyn, Nueva York, durante la tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU., 25 de enero de 2026. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Evita depender de redes sociales

Los meteorólogos advierten que las redes sociales pueden ser engañosas:

Difunden información rápidamente, pero a menudo carece de contexto.

La exageración y el dramatismo pueden hacer que pierdas confianza en pronósticos reales.

Exponerte solo a los peores escenarios puede generar ansiedad innecesaria y malinterpretación del riesgo.

En resumen, las apps del clima son útiles para planificar tu día, pero cuando una tormenta invernal golpea múltiples estados de EE.UU., solo la experiencia de meteorólogos capacitados puede darte la visión completa y confiable que necesitas para mantenerte seguro.

Imágenes de la tormenta invernal en Pennsylvania

Un trabajador limpia la nieve de una acera en Filadelfia, Pennsylvania, tras la tormenta invernal que afectó gran parte de EE. UU., 25 de enero de 2026. | Crédito: Matthew HATCHER / AFP

Nieve y caos en Filadelfia: un quitanieves despeja las calles tras la tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU., 25 de enero de 2026. | Crédito: Matthew HATCHER / AFP

Filadelfia paralizada por la nieve: residentes avanzan con dificultad tras la tormenta invernal que cerró calles y negocios en la ciudad, 25 de enero de 2026. | Crédito: Matthew HATCHER / AFP

Una persona camina con dificultad entre la intensa nieve que cerró calles y negocios en Filadelfia, Pennsylvania, 25 de enero de 2026. | Crédito: Matthew HATCHER / AFP

