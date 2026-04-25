Emigrar a Estados Unidos es una oportunidad que muchos latinos quisieran aprovechar, pues se trataría de una gran posibilidad para mejorar sus ingresos económicos; sin embargo, el proceso suele ser más riguroso de lo que parece. Si bien algunos resaltan que es sumamente difícil adaptarse a la cultura estadounidense, la mayoría de inmigrantes aseguran que tres errores comprometieron su bienestar a largo plazo, pues los desconocían cuando pisaron territorio estadounidense. ¿De cuáles se trata? Para conocerlos, te invito a leer atentamente la siguiente nota.

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EE.UU. es el país destino preferido para miles de extranjeros, debido a los sueldos que ofrecen y los beneficios para familias de bajos recursos. Por esa razón, ciertos inmigrantes ahorran una cantidad considerable de dinero y toman la arriesgada decisión de partir hacia este territorio.

Como todo país, es necesario cumplir una serie de estrategias para no tener dificultades en el plano legal y migratorio. En ese caso, si estás planificado emigrar a EE.UU., quiero que tengas en cuenta los tres errores más frecuentes que cometen los latinos y suelen perjudicar su estadía.

Emigrar a EE.UU. suele ser un desafío para todo inmigrante, pues deben acostumbrarse a la cultura de este país. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué errores afectan a los inmigrantes latinos al iniciar una vida en EE.UU.

EVITAR EL HISTORIAL CREDITICIO

Una gran parte de los latinos no construyen un historial crediticio en este país. Debes saber que las agencias bancarias de EE.UU. no reconocen el perfil internacional ; entonces, no te permitirá a acceder a múltiples beneficios.

Entonces, si cuentas con un historial crediticio negativo o inexistente, enfrentarás complicaciones financieras, tales como mayores depósitos para alquilar viviendas, tasad de interés muy elevadas, rechazo en solicitudes de tarjetas de crédito, restricciones para acceder a planes telefónicos y costos más altos en seguros de vehículos.

NO DECLARAR IMPUESTOS POR TEMOR

Ante los constantes operativos migratorios que se están registrando en gran parte de Estados Unidos, los inmigrantes tomaron la radical decisión de evitar cualquier trámite o declaración ; esto significa un grave error, especialmente si no presentas tus impuestos ante el fisco.

Evitar este deber sería completamente ilegal. Es más, si estás planificado en acceder a un beneficio migratorio en EE.UU., la declaración de impuestos es un aspecto clave que evalúan las agencias migratorias.

Toda persona que genera ingresos en EE.UU. está obligado a declarar impuestos ante el IRS. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

NO REGISTRAR EL CAMBIO DE DOMICILIO ANTE USCIS

Es sumamente importante que reportes tu cambio de domicilio ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés); no bastará que envíes una notificación al Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés).

En este caso, necesitas enviar el formulario correspondiente en los primeros 10 días de la mudanza. En el hipotético caso de no realizarlo, enfrentarás multas de hasta 200 dólares o una condena.

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