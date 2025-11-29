¿Te has dado cuenta de que tu salario no llega al mínimo legalmente establecido en Estados Unidos? Si eres uno de los miles de trabajadores que descubren que están siendo remunerados por debajo de lo que debería ser, es probable que te estés preguntando qué hacer a continuación. La buena noticia es que, en muchos casos, tienes derechos y recursos para reclamar el pago adecuado, ya sea a nivel federal o estatal. En este artículo, te guiaré por los pasos esenciales que debes seguir si te encuentras en esta situación.

El salario mínimo en Estados Unidos no es una cifra fija. Existe un salario mínimo federal, pero también cada estado tiene la libertad de fijar sus propios valores, y en muchos casos estos son más altos que el federal. Si bien puede parecer complicado, entender cómo funciona este sistema te permitirá saber cuál es el salario que realmente te corresponde y cómo reclamar si no te están pagando lo que debes recibir.

EL SALARIO MÍNIMO FEDERAL Y ESTATAL

En primer lugar, es importante entender la estructura que regula el salario mínimo en Estados Unidos. El salario mínimo federal es de US$7.25 por hora, establecido por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés) desde 2009. Sin embargo, muchos estados tienen un salario mínimo más alto, y la ley establece que siempre prevalece el monto más beneficioso para el trabajador. Es decir, si vives en un estado donde el salario mínimo es superior al federal, tu empleador debe pagarte el salario del estado, no el federal.

Por ejemplo:

En California, el salario mínimo es de US$16.50 por hora.

En Washington, es de US$16.66.

En Nueva York, en la Gran Manzana, el salario mínimo es de US$16.50, mientras que en otras áreas del estado es de US$15.50.

En lugares como Alabama, Mississippi o Carolina del Sur, no existe un salario mínimo estatal, por lo que se aplica el estándar federal de US$7.25. Si vives en un estado con un salario mínimo más alto, es crucial saber cómo defender tus derechos.

Cuando el salario por hora de un ciudad o condado supera al estatal o federal, ese es el que rige (Foto: Diseñado por Freepik)

¿QUÉ HACER SI TE PAGAN MENOS QUE EL SALARIO MÍNIMO FEDERAL?

Si descubres que te están pagando por debajo del salario mínimo, el primer paso es contactar con la autoridad competente. En el caso de violaciones al salario mínimo federal, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) tiene una División de Horas y Salarios (WHD), que es la encargada de hacer cumplir las leyes laborales federales, incluyendo el salario mínimo.

Aquí te dejo un paso a paso para presentar una queja formal:

Reúne la información necesaria: Debes contar con la mayor cantidad de datos posible sobre tu empleo, como el nombre de tu empleador, las horas trabajadas, los salarios pagados, recibos y cualquier otra evidencia que pueda respaldar tu reclamo. Presenta la queja: Puedes hacerlo a través de la línea telefónica del Departamento de Trabajo (1-866-487-9243) o mediante su sitio web. El DOL te guiará en el proceso de denuncia. Colabora con la investigación: Una vez que hayas presentado la queja, el DOL llevará a cabo una investigación. Esto incluye entrevistas con empleados, revisión de los registros de la empresa y una conferencia final donde te explicarán los resultados de la investigación. Protección contra represalias: El DOL asegura que el empleador no puede tomar represalias por haber denunciado una violación del salario mínimo, y la investigación será confidencial.

¿SI LA VIOLACIÓN ES A NIVEL ESTATAL?

En muchos casos, especialmente en estados como California, Nueva York o Washington, el salario mínimo estatal es más alto que el federal. Si te encuentras en esta situación, es importante saber que la queja debe ser presentada ante las autoridades laborales de tu estado, ya que ellas son las encargadas de hacer cumplir las leyes locales.

Por ejemplo, si trabajas en California y tu empleador no te está pagando el salario mínimo estatal de US$16.50 por hora, puedes iniciar un wage claim (reclamo salarial) ante la Oficina del Comisionado Laboral de California. Este es el procedimiento:

Presenta tu reclamación: Puedes hacerlo en línea, por correo, email o incluso de forma presencial. Asegúrate de aportar toda la documentación relevante para agilizar el proceso. Conciliación: Tras presentar el reclamo, la oficina laboral programará una conferencia para intentar resolver el conflicto de manera amistosa entre tú y tu empleador. Audiencia: Si no se llega a un acuerdo en la conciliación, se llevará a cabo una audiencia formal donde un funcionario revisará la evidencia y tomará una decisión. Determinación final: Si se confirma que no te están pagando lo que corresponde, se le ordenará al empleador que te pague los salarios adeudados, y en algunos casos, también podrían imponerse sanciones.

¿Y SI VIVES EN N ESTADO CON SALARIO MÍNIMO MÁS BAJO?

Si vives en un estado donde el salario mínimo estatal es el mismo o más bajo que el salario mínimo federal (como en Alabama o Mississippi), debes saber que el DOL sigue siendo el encargado de hacer cumplir el salario mínimo federal. En estos estados, si tu empleador no te paga el mínimo federal de US$7.25 por hora, puedes presentar una queja directamente al Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

CONSEJOS ADICIONALES

No tengas miedo de reclamar: Muchos trabajadores temen represalias o incluso perder su empleo si hacen una denuncia. Sin embargo, la ley te protege contra represalias, y es importante defender tus derechos. Consulta con un abogado laboralista: Si tienes dudas sobre cómo proceder o si crees que tu situación es más compleja, un abogado especializado en leyes laborales puede brindarte la orientación necesaria. Registros y documentación: Siempre guarda copias de tus recibos de pago, horarios y cualquier otra documentación relacionada con tu empleo. Cuantos más detalles puedas proporcionar, más fácil será para las autoridades resolver tu caso. Educación sobre derechos laborales: Tómate el tiempo para familiarizarte con las leyes laborales de tu estado y la legislación federal. Conocer tus derechos es fundamental para evitar futuras violaciones.

LA IMPORTANCIA DE DEFENDER LOS DERECHOS LABORALES

El salario mínimo existe para proteger a los trabajadores y garantizar que reciban una remuneración justa por su tiempo y esfuerzo. Si te descubres trabajando por debajo de este umbral, es crucial tomar acción lo antes posible. Además, las violaciones al salario mínimo no son algo aislado: según el Departamento de Trabajo, miles de trabajadores enfrentan este tipo de problemas cada año, por lo que no estás solo en esta lucha.

Recuerda que, en muchos casos, reclamar el pago correcto no solo es un derecho, sino también una forma de asegurar que otros trabajadores no enfrenten la misma injusticia. Al hacerlo, no solo estás defendiendo tus propios intereses, sino también ayudando a fortalecer los derechos laborales en general.

Muchos inmigrantes en Estados Unidos trabajan en el sector de construcción, manufacterías, agricultura, etc. (Foto: Ecleposs / iStock) / Ecleposs

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!