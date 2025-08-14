Como era habitual, Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz salía cada mañana a pasear a su perro por los alrededores de su casa; sin embargo, el viernes 08 de agosto todo cambió. El joven de origen chileno y que acababa de cumplir 18 años fue interceptado por agentes encapuchados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el marco de la campaña iniciada por el presidente Donald Trump para retirar de Estados Unidos a los extranjeros sin documentación. Aquí su historia y las declaraciones de su familia que afirma “lo trataron como delincuente” y la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que asegura que abusó del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver).

Todo sucedió cuando el estudiante que cursaba su último año en la preparatoria Reseda caminaba por el boulevard Sepúlveda en Van Nuys, en Los Ángeles, California. Tras varias horas sin retornar a casa, su familia salió a buscarlo y solo encontraron a su perro vagando por el congestionado lugar y su collar atado a un árbol.

Tras la desesperación de no saber el paradero del joven al que calificaron como trabajador, de buen corazón y dedicado al cuidado de sus hermanos gemelos de cinco meses y otro de seis años, ellos descubrieron que en realidad había sido detenido por los agentes de ICE enmascarados.

Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz estaba paseando a su perro el 8 de agosto, apenas unos días después de su cumpleaños número 18. (Foto: GoFundMe)

Familia denuncia que ICE se burló de él

En una publicación en GoFundMe se solicitó apoyo urgente para cubrir gastos legales, de manutención y otras necesidades básicas. Además, se hizo una revelación: “lo trataron como a un delincuente, bromeando mientras lo arrestaban: ‘Gracias a él, pueden beber este fin de semana’, y riéndose de los $2.500 que acababan de conseguir”, aseguró la familia sobre una supuesta bonificación que recibirían los agentes de inmigración de ICE tras detener al joven.

La cadena de televisión local KTLA 5 , detalló que una actualización publicada horas más tarde daba cuenta de que Benjamín se encontraba “amontonado en una celda con otras 50 personas, sin acceso a servicios básicos de higiene, abrigo ni alimentación adecuada (...) Sólo tiene agua y, desde su detención, no ha tenido acceso adecuado a un baño. Sólo hay dos inodoros para compartir. Tiene frío, está asustado y es uno de los más jóvenes“.

Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz estaba en Estados Unidos con su madre, sus hermanos gemelos de cinco meses y otro de seis años. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Joven chileno abusó de Visa Waiver

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este miércoles 13 de agosto que el arresto en Los Ángeles de Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz fue por “abusar” del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver), que permite a los ciudadanos de ciertos países designados viajar a EE.UU. por turismo hasta por 90 días sin necesidad de visa.

Según información brindada a EFE por un funcionario, el joven está bajo su custodia a la espera de su deportación por quedarse más de dos años después de la fecha límite de su visa, ya que se le exigía salir del país el 15 de marzo de 2023.

