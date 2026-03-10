Un dramático rescate movilizó a varios equipos de emergencia en el estado de Nueva York luego de que un perro quedara atrapado en una peligrosa repisa junto a una cascada. El animal, llamado Rudy, cayó por un acantilado y terminó varado en una diminuta roca a pocos centímetros de la fuerte corriente del arroyo Quaker Brook, en Patterson. La situación era extremadamente riesgosa debido al alto caudal de agua propio de la temporada y a las bajas temperaturas. Ante el peligro de que el perro fuera arrastrado por la corriente en cualquier momento, bomberos y rescatistas organizaron una compleja operación que duró varias horas y que finalmente terminó con un desenlace positivo.

El incidente ocurrió la mañana del domingo, cuando el Departamento de Bomberos de Patterson recibió el aviso sobre el perro atrapado. Rudy, de apenas 14 meses, había caído unos 15 pies por la pared de un acantilado hasta quedar detenido en una estrecha grieta rocosa, muy cerca del rugiente salto de agua.

Las condiciones complicaban aún más la misión. El flujo del agua estaba en su punto más alto de la temporada, y el acceso al lugar implicaba una caminata de aproximadamente una milla por un terreno helado y resbaloso. Para llegar al sitio con rapidez, los rescatistas utilizaron un vehículo utilitario todoterreno (UTV).

El operativo de bomberos en Nueva York duró más de dos horas debido a las difíciles condiciones del terreno. | Crédito: Patterson Fire Department

En el operativo también participó el equipo técnico de rescate del condado de Putnam, que aportó vehículos adicionales y equipos especializados de rescate con cuerdas. A la misión se sumaron además miembros del Putnam Lake Fire Department y del Brewster Fire Department.

Mientras algunos bomberos se posicionaban río abajo para prepararse ante la posibilidad de que el perro cayera al agua y fuera arrastrado por la corriente, otro grupo se enfocó en llegar directamente hasta donde estaba Rudy.

El capitán Greco, del Departamento de Bomberos de Patterson, fue cuidadosamente descendido por el acantilado utilizando cuerdas. Tras más de dos horas de tensión, frío y humedad en aquella pequeña repisa, el perro reaccionó al ver al rescatista y saltó con entusiasmo hacia sus brazos.

Una vez asegurado, ambos fueron izados lentamente de regreso hasta la parte superior del acantilado, donde el equipo esperaba atento.

Gracias a los bomberos de Nueva York, el perro Rudy fue rescatado sano y salvo de una peligrosa caída. | Crédito: Patterson Fire Department

Afortunadamente, el rescate terminó con buenas noticias: Rudy salió completamente ileso de la peligrosa experiencia, para alivio de los rescatistas y de quienes siguieron de cerca la operación.

El heroico trabajo de los bomberos permitió que la historia tuviera un final feliz, demostrando una vez más el compromiso de los equipos de emergencia para salvar vidas, incluso cuando se trata de las de nuestras mascotas.

