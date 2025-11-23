Con la llegada del feriado por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), millones de personas ya se preparan para viajar por todo el país. Este año, las autoridades advierten que el movimiento en los aeropuertos será más intenso que nunca, especialmente en los días previos al feriado.

Tanto la TSA como la FAA señalan que se trata de un periodo de alto tráfico aéreo que podría generar demoras, largas filas y más presión en los principales centros de conexión del país.

La demanda de vuelos ha crecido tanto que, según la TSA, casi 18 millones de pasajeros pasarán por los aeropuertos estadounidenses solo esta semana, cifra que representa uno de los picos más altos de los últimos años y confirma la recuperación total del tráfico aéreo en fechas festivas. A su vez, la FAA advirtió que se trata del Thanksgiving más concurrido en más de 15 años.

Las autoridades advierten que varios de los principales hubs enfrentarán alta congestión durante toda la semana. (Foto: AFP)

Este aumento en el flujo de viajeros no solo afectará a quienes vuelan desde ciudades grandes, sino también a quienes deben hacer conexiones. Las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias recomiendan llegar con anticipación, prepararse para posibles esperas y revisar el estado del clima, especialmente en zonas donde podrían registrarse tormentas.

Si bien la mayoría de aeropuertos estarán llenos en algún momento de la semana, hay algunos que enfrentarán un volumen de pasajeros particularmente alto. Estos sitios son los que concentrarán la mayor demanda y, por lo tanto, tendrán más probabilidad de registrar demoras o congestión en los controles de seguridad.

Hopper publicó la lista de los 10 aeropuertos más concurridos y recomendó estrategias para reducir las demoras. (Foto: AFP)

A continuación, según datos del portal Hopper, estos serán los 10 aeropuertos más concurridos de Estados Unidos durante Thanksgiving:

Hartsfield-Jackson Atlanta International (ATL) Chicago O’Hare International Airport (ORD) Dallas Fort Worth International Airport (DFW) Charlotte Douglas International Airport (CLT) Denver International Airport (DEN) Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) Los Angeles International Airport (LAX) Seattle-Tacoma International Airport (SEA) Harry Reid International Airport (LAS) LaGuardia Airport (LGA)

Hopper recomienda que los viajeros reserven el primer vuelo del día para adelantarse a posibles demoras.

“Los vuelos que salen después de las 9:00 a. m. tienen el doble de probabilidades de retrasarse que los programados entre las 5:00 y las 8:00 a. m. Para evitar interrupciones en el viaje, vuele lo más temprano posible por la mañana”, señala el portal.

Viajar temprano en la mañana puede marcar la diferencia para evitar interrupciones en el viaje. (Foto: AFP)

Lo que debes tomar en cuenta si tienes planeado viajar durante las fiestas de fin de año

Viajar en avión durante fechas festivas puede ser especialmente estresante debido a la gran afluencia de personas. Aquí tienes varios consejos clave para hacer tu experiencia lo más fluida posible:

Anticipación y horarios inteligentes: Reserva vuelos con meses de antelación. Elige volar en horarios de la mañana muy temprano o muy tarde y evita viajar los días inmediatamente anteriores o posteriores a la festividad.

Llegada extra-temprana: Llega al aeropuerto al menos una hora más de lo habitual. Las colas para seguridad y documentación serán largas debido al alto tráfico.

Viaja ligero (mano): Haz el check-in online y, si es posible, evita documentar equipaje. Esto elimina el riesgo de pérdida y te permite saltarte las largas filas en el mostrador.

Sé flexible y prepárate: Monitorea el estado de tu vuelo constantemente. Empaca cargadores portátiles, snacks y entretenimiento para mitigar el impacto de posibles retrasos o cancelaciones.

