Para millones de jubilados en Estados Unidos, el depósito del Seguro Social marca el ritmo del presupuesto familiar: permite pagar la renta, llenar el carrito del supermercado y recoger las medicinas en la farmacia. En 2027, esa ayuda tendrá un incremento del 3,6% gracias al ajuste por costo de vida, conocido como COLA. Aunque la medida comenzará a reflejarse en los pagos recibidos desde enero, no todos obtendrán la misma cantidad adicional. La diferencia dependerá del beneficio personal, una distinción importante para quienes buscan calcular cuánto dinero tendrán disponible después de cubrir sus gastos habituales.

Connecticut encabeza la comparación elaborada con los registros de trabajadores retirados correspondientes a diciembre de 2025. Sobre su promedio mensual de US$2,308.36, aplicar el porcentaje anunciado arroja US$83.10 adicionales. Esa operación es ilustrativa: no constituye una proyección oficial del depósito que llegará a cada residente durante 2027.

El Seguro Social de Estados Unidos aumentará sus pagos por el COLA (Foto: Getty Images)

LOS 10 ESTADOS CON MAYORES AUMENTOS ESTIMADOS DEL SEGURO SOCIAL

No existe un COLA exclusivo para Connecticut, Nueva Jersey o California. La Administración del Seguro Social (SSA) aplica el mismo porcentaje en todo el país; lo que cambia es la cantidad sobre la cual realiza el cálculo.

La clasificación toma como referencia la tabla 5.J6 del Annual Statistical Supplement 2026, que reúne los beneficios promedio de trabajadores jubilados hasta diciembre de 2025. A partir de esa base histórica, estos son los resultados de aplicar el 3,6%:

Puesto Estado Incremento mensual ilustrativo 1 Connecticut US$83.10 2 New Hampshire US$82.72 3 Nueva Jersey US$82.36 4 Delaware US$81.86 5 Maryland US$81.27 6 Massachusetts US$79.94 7 Washington US$79.17 8 Minnesota US$78.89 9 Utah US$78.06 10 Virginia US$78.05

Esta precisión resulta fundamental: las cifras no corresponden al cierre de 2026 ni equivalen a una promesa de pago. Su utilidad consiste en mostrar cómo una tasa uniforme produce diferencias en dólares cuando se parte de cantidades distintas.

¿QUÉ BENEFICIOS PROMEDIO SE UTILIZARON PARA LA COMPARACIÓN?

Connecticut, New Hampshire y Nueva Jersey ocupan los primeros lugares porque presentan las cantidades más elevadas dentro del grupo analizado. El mecanismo es sencillo: cuanto mayor sea la base, más dinero representa un porcentaje idéntico.

Estos son los valores empleados para obtener las estimaciones:

Estado Beneficio mensual promedio en diciembre de 2025 Resultado de aplicar el 3,6% Connecticut US$2,308.36 US$83.10 New Hampshire US$2,297.70 US$82.72 Nueva Jersey US$2,287.75 US$82.36 Delaware US$2,273.77 US$81.86 Maryland US$2,257.51 US$81.27 Massachusetts US$2,220.49 US$79.94 Washington US$2,199.17 US$79.17 Minnesota US$2,191.44 US$78.89 Utah US$2,168.28 US$78.06 Virginia US$2,168.06 US$78.05

Vivir en cualquiera de esas jurisdicciones no garantiza recibir el importe señalado. Cada expediente tiene un monto particular, mientras que las estadísticas estatales agrupan situaciones diferentes y sirven únicamente como referencia comparativa.

¿CUÁNDO LLEGARÁN LOS PAGOS CON EL COLA DE 2027?

El incremento se reflejará en los beneficios del Seguro Social recibidos desde enero de 2027. La fecha del depósito dependerá del calendario correspondiente a cada persona.

Para quienes cobran Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como SSI, los desembolsos ajustados comenzarán el 31 de diciembre de 2026. Aunque algunos beneficiarios reciben ambas prestaciones, se trata de programas distintos.

La SSA informó que los nuevos importes podrán consultarse mediante estas vías:

Aviso digital: estará disponible desde finales de noviembre en la cuenta personal de my Social Security.

Notificación impresa: llegará durante diciembre a quienes no hayan elegido la modalidad electrónica.

Información individual: incluirá el beneficio actualizado y las deducciones correspondientes.

Quienes necesiten crear su perfil y activar las comunicaciones electrónicas deberán completar el trámite antes del 18 de noviembre para consultar por esa vía el aviso del COLA.

¿EL INCREMENTO SERÁ IGUAL AL DINERO EXTRA QUE APARECERÁ EN LA CUENTA?

El aumento del beneficio no debe confundirse con la diferencia final del depósito bancario. Las deducciones también intervienen en el resultado, por lo que conviene revisar la notificación individual antes de reorganizar el presupuesto familiar.

Por ejemplo, aplicar el 3,6% a una prestación mensual de US$2,000 produce US$72 adicionales, antes de descuentos. Se trata de una operación orientativa, no de una confirmación sobre cuánto recibirá una persona en particular.

Los inscritos en Medicare también deberán considerar la prima correspondiente a 2027. Esa información estará disponible desde finales de noviembre mediante my Social Security y permitirá conocer mejor el importe neto.

Los incrementos serán de 3.6% a los pagos habituales (Foto: Getty Images)

¿POR QUÉ SE APLICA ESTE AJUSTE CADA AÑO?

El COLA está vinculado al Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Personal Administrativo, identificado en inglés como CPI-W. Para determinar el porcentaje de 2027 se comparó el tercer trimestre de 2026 con el mismo período del año anterior.

Esa referencia nacional no reproduce los gastos particulares de cada hogar. Una familia que destina buena parte de sus ingresos a vivienda o atención médica puede experimentar una presión distinta de otra con necesidades diferentes.

Por eso, la clasificación estatal ayuda a entender las variaciones entre promedios, pero el documento personalizado de la SSA será la referencia para conocer el próximo pago. Antes de comprometer ese dinero con la renta, los servicios o las compras del mes, conviene comprobar cuánto quedará después de las deducciones.