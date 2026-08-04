El regreso a clases en Estados Unidos suele venir acompañado de un gasto importante para millones de hogares, sobre todo en comunidades latinas donde con frecuencia hay varios niños en edad escolar y el presupuesto se organiza con tiempo entre rentas, comida, transporte y remesas. Entre mochilas, cuadernos, conjuntos de vestir, equipos electrónicos y otros artículos para el aula, el bolsillo se resiente rápido y el dinero se va como el agua, por lo que madres y padres que viven en suelo norteamericano suelen estar muy pendientes de los llamados sales tax holidays, es decir, periodos libres de impuestos sobre las ventas, para ahorrar algunos dólares en la adquisición de lo indispensable antes de que los chicos vuelvan a la escuela.

Para el ciclo 2026, 16 estados ofrecerán lapsos específicos en los que determinados bienes estarán exentos del gravamen estatal sobre las ventas, según la Tax Foundation. La medida busca aliviar el impacto económico del inicio del año escolar en los bolsillos de millones de ciudadanos, tanto inmigrantes como originarios, y facilitar la adquisición de útiles, prendas, calzado y dispositivos electrónicos antes del regreso a clases.

¿QUÉ ESTADOS TENDRÁN DÍAS LIBRES DE IMPUESTOS Y CUÁNDO SERÁN?

Si resides en Florida, Texas, Illinois, Maryland, Virginia, Tennessee, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Massachusetts, Connecticut, Arkansas, Iowa, Missouri, New Mexico o West Virginia, conviene revisar bien el calendario, porque en algunos casos la exención dura solo dos jornadas y en otros se extiende por varias semanas. Muchos padres latinos que viven en barrios con alta presencia hispana aprovechan estos periodos para hacer las compras grandes de regreso a clases y evitar sorpresas en el total de la cuenta.

Las fechas pueden cambiar si la legislatura estatal realiza ajustes de última hora, por lo que es recomendable consultar la información oficial antes de ir a cualquier establecimiento.

Padres y escolares en EE. UU. pueden aprovechar un periodo sin impuestos en algunos útiles para la escuela (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

CALENDARIO DE DÍAS SIN IMPUESTOS POR ESTADO

Estado Fechas de la exención Florida 20 de julio al 20 de agosto Tennessee 31 de julio al 2 de agosto West Virginia 31 de julio al 3 de agosto New Mexico 31 de julio al 2 de agosto Arkansas 1 al 2 de agosto Iowa 7 al 8 de agosto Missouri 7 al 9 de agosto Ohio 7 al 9 de agosto Oklahoma 7 al 9 de agosto South Carolina 7 al 9 de agosto Texas 7 al 9 de agosto Virginia 7 al 9 de agosto Illinois 7 al 16 de agosto Massachusetts 8 al 9 de agosto Maryland 9 al 15 de agosto Connecticut 16 al 22 de agosto

¿QUÉ PRODUCTOS SE PODRÁN COMPRAR SIN PAGAR IMPUESTOS?

La mayoría de estos programas incluye prendas, calzado y artículos básicos para el salón, aunque en algunos estados el beneficio se extiende también a computadoras, tabletas, impresoras, software y materiales didácticos. Los topes de precio cambian según la jurisdicción, por lo que es clave revisar bien las reglas antes de ir a la tienda o realizar compras en línea.

Florida

Florida cuenta con uno de los esquemas más amplios para la temporada de regreso a clases, algo especialmente relevante para familias latinas que viven en Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville, donde el costo de vida ha subido en los últimos años.

Durante el periodo libre de impuestos se podrán adquirir:

Computadoras y accesorios relacionados de hasta US$1,500 por artículo.

Prendas de vestir, calzado y complementos de hasta US$100 por pieza.

Artículos escolares de hasta US$50 por unidad.

Material didáctico y rompecabezas de hasta US$30 por elemento.

Tennessee

En Tennessee, donde la comunidad hispana crece en ciudades como Nashville, estarán exentos del impuesto estatal sobre las ventas:

Computadoras, laptops y tabletas de hasta US$1,500 por equipo.

Material escolar y artístico de hasta US$100 por artículo.

Prendas de hasta US$100 por pieza.

West Virginia

En West Virginia podrán adquirirse sin el gravamen:

Computadoras portátiles y tabletas de hasta US$500 por unidad.

Ropa y calzado de hasta US$125 por artículo.

Artículos escolares de hasta US$50 por elemento.

Material didáctico de hasta US$20 por pieza.

Equipamiento deportivo de hasta US$150 por producto.

New Mexico

En New Mexico, donde muchas familias hispanas mantienen tradiciones bilingües en casa y en la escuela, la exención contempla:

Mochilas, mapas y globos terráqueos de menos de US$100 por unidad.

Prendas y calzado de menos de US$100 por pieza.

Computadoras y tabletas de hasta US$1,000 por equipo.

Accesorios informáticos de hasta US$500 por artículo.

Artículos escolares de menos de US$30 por elemento.

Calculadoras de menos de US$200 por unidad.

ESTADOS CON BENEFICIOS MÁS LIMITADOS

En otros casos, la exención se concentra en prendas y útiles básicos, lo que aun así puede representar un alivio cuando hay varios niños y se necesitan varias mudas para el año escolar.

Estado Productos exentos Arkansas Ropa, accesorios, cosméticos, útiles, artículos de arte escolar y electrónicos sin límite Iowa Prendas y calzado hasta US$100 Ohio Ropa hasta US$75 y útiles hasta US$20 Oklahoma Prendas y calzado hasta US$100 Virginia Ropa hasta US$100 y artículos escolares hasta US$20 Maryland Prendas hasta US$100 y mochilas con exención en los primeros US$40 Connecticut Ropa y calzado hasta US$300

LOS ESTADOS DONDE CONVIENE APROVECHAR MÁS LA EXENCIÓN

Si el objetivo es comprar una computadora, una impresora o un conjunto amplio de artículos para el inicio del ciclo escolar, South Carolina, Florida, Missouri y New Mexico destacan por ofrecer coberturas más generosas y límites de precio más altos. Esto favorece a familias que quieren equipar a los hijos con dispositivos para estudiar, hacer tareas y conectarse a actividades en línea.

En South Carolina, por ejemplo, la exención abarca:

Artículos escolares, prendas, accesorios y calzado.

Computadoras, impresoras, consumibles para impresoras y software.

Algunos productos para cama y baño.

Todo ello sin límite de precio en varias categorías, lo que puede marcar la diferencia cuando se compra para varios estudiantes en la misma casa.

Massachusetts también ofrece un beneficio particular: durante su fin de semana libre de impuestos, las compras minoristas de bienes muebles tangibles de hasta US$2,500 por artículo quedan exentas para consumidores particulares. Esto abre la puerta a adquirir equipos más costosos, como computadoras de alto rendimiento o mobiliario para acondicionar un espacio de estudio en casa.

Una serie de útiles escolares, vestimenta y dispositivos electrónicos estarán libres de impuestos en algunas partes de Estados Unidos (Foto: Freepik) / eli ramos

¿POR QUÉ ESTOS DÍAS PUEDEN REPRESENTAR UN AHORRO IMPORTANTE?

Aunque el porcentaje del impuesto sobre las ventas cambia según el estado, aprovechar estos periodos puede representar un ahorro considerable cuando se adquieren varios elementos al mismo tiempo. Un hogar que necesita prendas, mochilas, artículos escolares y una computadora para el nuevo ciclo puede reducir de manera significativa el costo total, algo clave para familias hispanas que ajustan el presupuesto entre salarios, horas extra y otros gastos fijos.

Recomendaciones prácticas:

Revisar con anticipación los límites de precio de cada jurisdicción, porque un producto que supere el monto permitido puede perder la exención.

Consultar las listas oficiales publicadas por los departamentos de ingresos estatales, ya que algunos artículos específicos tienen condiciones adicionales.

Comparar precios entre establecimientos físicos y comercios en línea, considerando que muchas cadenas conocidas entre la comunidad latina —como Walmart, Target o tiendas regionales— suelen promocionar estos días sin impuestos en sus catálogos digitales.

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