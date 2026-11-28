Si alguna vez te quedaste mirando la pantalla de my Social Security sin entender qué significa “full retirement age”, no estás solo. Millones de hispanos que han pasado décadas en la construcción, la limpieza, los restaurantes, el campo o su propio negocio han tropezado con esa jerga anglosajona. Más de uno terminó llamando por teléfono o haciendo fila en una oficina para aclarar dudas. Para atacar el problema, el Congreso aprobó la Claiming Age Clarity Act, firmada por el presidente Donald Trump, que obliga a la Administración del Seguro Social (SSA) a sustituir tres expresiones sobre las edades para pedir la jubilación.

¿CUÁLES SON LOS 3 TÉRMINOS DEL SEGURO SOCIAL QUE CAMBIARÁN EN 2027?

La Claiming Age Clarity Act, identificada como H.R. 5284, quedó firmada el 20 de noviembre de 2026. Obliga a la agencia a modernizar el lenguaje de sus reglamentos, guías y demás materiales, sean digitales o impresos.

Estos son los tres cambios principales:

Término actual Nuevo término en inglés Qué significa Early eligibility age Minimum monthly benefit age Edad mínima para comenzar a cobrar beneficios de jubilación. Full retirement age y normal retirement age Standard monthly benefit age Edad a la que una persona puede recibir el beneficio completo que le corresponde. Delayed retirement credit y referencias a la edad máxima de 70 años Maximum monthly benefit age Edad máxima hasta la que esperar para solicitar la jubilación puede aumentar el beneficio mensual.

La Administración del Seguro Social deberá ajustar unos términos de sus reglamentos (Foto: Getty Images)

1. DE “EARLY ELIGIBILITY AGE” A “MINIMUM MONTHLY BENEFIT AGE”

El primer ajuste toca la expresión que señala el umbral inicial para cobrar. “Early eligibility age” se llamará “minimum monthly benefit age”, que equivale a “edad mínima para recibir el beneficio mensual”.

En la práctica, hablamos de los 62 años, el momento más temprano en que un trabajador puede tramitar su retiro bajo las reglas vigentes.

Aquí viene lo que muchos descubren tarde: empezar a los 62 significa recibir menos dinero cada mes, y ese recorte es permanente. No se corrige al llegar a los 66 o 67.

Imagina a alguien con el cuerpo cansado tras años de trabajo duro, tentado a retirarse en cuanto pueda. Si acepta esa opción, sus pagos serán más modestos durante toda la vejez, comparados con los de quien aguardó hasta su edad estándar. La nueva denominación pretende dejar clara esa brecha desde la primera consulta en el sitio web de la agencia.

2. DE “FULL RETIREMENT AGE” A “STANDARD MONTHLY BENEFIT AGE”

El segundo ajuste unifica “full retirement age” y “normal retirement age” bajo un solo nombre: “standard monthly benefit age”, o “edad estándar para recibir el beneficio mensual”.

Varía según la generación: para quienes hoy se aproximan al retiro, cae entre los 66 y los 67 años.

Ojo: llegar ahí no garantiza igual cantidad para todos. El monto responde, entre otros factores, al historial de ingresos y a los ciclos laborales que entran en la fórmula. Lo único que se modifica es la manera de nombrar el punto en que se obtiene el pago íntegro, sin recortes por adelantar el trámite.

Para tenerlo claro:

Si solicitas antes de tu edad estándar, el cheque mensual será menor.

Si aguardas hasta ese punto, obtienes el monto completo según tu historial.

Si postergas aún más, la cifra puede seguir creciendo hasta los 70 años.

Además, el nombre nuevo disipa una confusión frecuente: la antigua “edad plena” no es una orden de colgar el casco ni la única ventana para pedir el beneficio.

3. DE “DELAYED RETIREMENT CREDIT” A “MAXIMUM MONTHLY BENEFIT AGE”

El tercer ajuste gira en torno al incremento que se gana por esperar. La ley retira la expresión “delayed retirement credit” (“créditos por jubilación diferida”). Las menciones a los 70 años como tope se sustituirán por “maximum monthly benefit age”, o “edad máxima para recibir el beneficio mensual”.

¿En qué consiste?

Hoy, quien alcanza su edad plena puede aguardar hasta los 70 para empezar a cobrar, y mientras tanto su pago crece gracias a esos créditos. Resulta útil para quien aún tiene empleo u otras entradas y no necesita el dinero de inmediato.

Existe un techo: con las reglas actuales, seguir esperando pasados los 70 no suma nada extra. El nuevo lenguaje pretende exponer ese límite sin rodeos.

¿DESDE CUÁNDO SE APLICARÁN LOS CAMBIOS?

La ley se firmó el 20 de noviembre de 2026, pero la SSA dispone de un plazo para actualizar sus materiales. El trabajo debe terminar en el más tardío de dos momentos: el 1 de enero de 2027 o los 12 meses posteriores a la promulgación. Aquí, el límite es el 20 de noviembre de 2027.