El Seguro Social aumentará un 3.6% en 2027, aunque el efecto sobre tu bolsillo dependerá de los beneficios que recibas, tus ingresos laborales y las deducciones de Medicare. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que los jubilados cobrarán unos US$75 adicionales al mes, en promedio, a partir de enero. También subirán los límites para quienes siguen trabajando mientras reciben su pensión y el máximo salarial sujeto al impuesto del programa. Al organizar el presupuesto entre la renta, las compras del supermercado y las medicinas, conviene revisar el aviso individual: ese documento permitirá conocer cuánto llegará a tu cuenta y planificar los gastos del hogar con mayor certeza.

Las modificaciones tendrán consecuencias distintas según cada caso. Algunas favorecerán a los retirados y destinatarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI); otras afectarán principalmente a empleados con remuneraciones elevadas. Estos son los cinco puntos que debes conocer antes del próximo año.

La SSA ya fijó algunos cambios para el 2027 (Foto: Getty Images)

1. LA JUBILACIÓN AUMENTARÁ UNOS US$75 MENSUALES, EN PROMEDIO

La SSA anunció el 14 de octubre de 2026 un ajuste por costo de vida del 3.6%, conocido como COLA. El incremento comenzará con los beneficios pagaderos en enero de 2027 y alcanzará a casi 72 millones de personas.

Según las estimaciones oficiales, la prestación mensual promedio de los trabajadores jubilados pasará de US$2,095 a US$2,170. Esa diferencia no será idéntica para todos: el aumento individual dependerá de la cantidad que corresponda a cada beneficiario.

Concepto Antes del ajuste Con el COLA de 2027 Beneficio mensual promedio de los trabajadores jubilados US$2,095 US$2,170 Pago federal mensual máximo de SSI para una persona elegible US$994 US$1,029 Pago federal mensual máximo de SSI para una pareja elegible US$1,491 US$1,544

Las cifras de jubilación son promedios estimados; las correspondientes a SSI representan los máximos federales establecidos por la agencia.

En este último programa, alrededor de 7.3 millones de personas recibirán el desembolso aumentado correspondiente a enero el 31 de diciembre de 2026. Hay beneficiarios que también cobran Seguro Social, por lo que ambas poblaciones no deben sumarse como si fueran grupos independientes.

No necesitas presentar una solicitud, inscribirte ni pagar para obtener el incremento: su aplicación es automática.

2. PODRÁS GANAR MÁS SI TRABAJAS MIENTRAS COBRAS LA JUBILACIÓN

Si recibes una pensión y mantienes un empleo, en 2027 podrás obtener mayores ingresos antes de que la SSA retenga parte de tus beneficios. La regla depende de si alcanzaste la edad plena de jubilación.

Situación del beneficiari Límite anual en 2026 Límite anual en 2027 Menor de la edad plena de jubilación durante todo el año US$24,480 US$25,560 Alcanza la edad plena de jubilación durante el año US$65,160 US$67,920 Desde el mes en que alcanza la edad plena de jubilación Sin límite Sin límite

Estas serán las condiciones:

Si permaneces por debajo de la edad plena durante todo 2027, la SSA retendrá US$1 por cada US$2 que ganes por encima de US$25,560.

Si llegas a ese umbral de jubilación durante el año, descontará US$1 por cada US$3 que excedan los US$67,920. Solo contará lo obtenido antes del mes en que cumplas la edad correspondiente.

Desde entonces, tus ingresos laborales dejarán de estar sujetos a esta restricción.

Conviene distinguir esa retención de un impuesto: son mecanismos diferentes. Además, la agencia recalcula la prestación al llegar a la edad plena para reconocer los meses en que redujo o suspendió pagos por exceso de ganancias; no devuelve necesariamente todo lo descontado mediante un único depósito.

3. SUBIRÁ EL MÁXIMO DE INGRESOS SUJETO AL IMPUESTO DEL SEGURO SOCIAL

El tercer cambio afectará principalmente a quienes tienen salarios elevados, independientemente de si ya cobran la jubilación. El máximo anual sujeto al impuesto del Seguro Social pasará de US$184,500 en 2026 a US$192,300 en 2027, una diferencia de US$7,800.

La tasa permanecerá igual: los empleados aportarán el 6.2% de sus ingresos sujetos a esta contribución y los empleadores cubrirán otro tanto. Para quienes trabajan por cuenta propia, la parte correspondiente al programa equivale al 12.4%.

Aplicados sobre los US$7,800 adicionales, esos porcentajes producen el siguiente incremento máximo potencial:

Tipo de trabajador Contribución anual adicional máxima Empleado US$483.60 Trabajador por cuenta propia US$967.20

Los cálculos comparan ambos topes. En el caso de los trabajadores independientes, se presentan antes de considerar los ajustes aplicables a la determinación de las ganancias netas sujetas al tributo.

Si tu remuneración no supera US$184,500, la subida del máximo, por sí sola, no elevará esta contribución. Cuando quede entre el límite anterior y el nuevo, únicamente la porción que exceda el primero estará alcanzada por la modificación.

4. QUIENES NACIERON EN 1960 LLEGARÁN, EN GENERAL, A LA EDAD PLENA DE JUBILACIÓN

Para las personas nacidas en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años. Por eso, quienes pertenecen a esa generación alcanzarán, en general, dicho umbral durante 2027.

Esto no supone una nueva regla para toda la población. Es la aplicación del calendario que utiliza la SSA para determinar cuándo corresponde recibir el beneficio completo calculado según el historial laboral.

Hay una excepción que merece atención: si naciste el 1 de enero, la agencia indica que debes consultar las disposiciones correspondientes al año anterior.

Llegar a esa etapa tiene dos consecuencias importantes:

Si comienzas a cobrar entonces, puedes recibir el 100% de la prestación calculada para ti, sin la reducción por solicitarla anticipadamente.

Desde ese mes, puedes continuar trabajando sin que tus ganancias provoquen retenciones por superar los límites laborales.

Sin embargo, cumplir 67 años no elimina automáticamente el recorte aplicado cuando alguien pidió la jubilación antes de tiempo. Ese supuesto es distinto del recálculo que puede corresponder por los meses en que la SSA retuvo beneficios debido al exceso de ingresos.

5. MEDICARE PUEDE CAMBIAR CUÁNTO DINERO TENDRÁS DISPONIBLE

El porcentaje del COLA no basta para calcular el presupuesto mensual. Si tienes Medicare, también debes revisar las primas y los gastos asociados con la atención médica o los medicamentos recetados.

La Parte B cubre consultas, pruebas y otros servicios ambulatorios. Cuando su prima se descuenta del Seguro Social, influye directamente en la cantidad depositada; por eso conviene comprobar el importe indicado en tu aviso individual, en lugar de hacer cuentas con una proyección.

Por otra parte, la documentación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) establece estos valores para la cobertura de medicamentos, conocida como Parte D:

Concepto de la Parte D Monto para 2027 Deducible anual máximo US$700 Límite anual de gastos de bolsillo por medicamentos cubiertos US$2,400

El deducible depende del plan contratado y algunos no lo aplican. Una vez alcanzado el límite anual de gastos de bolsillo, dejarás de pagar por los medicamentos cubiertos de la Parte D durante el resto del año; las primas mensuales no cuentan para llegar a ese tope.

También debes separar las deducciones del beneficio de los desembolsos en la farmacia. Ambos afectan tus finanzas, pero un copago no necesariamente aparece como descuento en el depósito de jubilación.

La Administración del Seguro Social (SSA) anticipó algunas modificaciones para el 2027, las cuales podrían afectar a los beneficiarios (Foto: Getty Images)

¿CÓMO CONSULTAR CUÁNTO RECIBIRÁS EN 2027?

La forma más directa de conocer tu monto es revisar el aviso del COLA en la cuenta personal de my Social Security. Según la SSA, esos documentos estarán disponibles por internet desde finales de noviembre de 2026.

Si todavía no tienes acceso y deseas utilizar esta modalidad, la agencia indica que debes crear tu cuenta e inscribirte para recibir notificaciones sin papel a más tardar el 18 de noviembre. Quienes no elijan esa opción obtendrán la comunicación por correo postal durante diciembre.

Antes de organizar el presupuesto de enero, revisa estos cinco puntos:

Tu beneficio individual: los US$75 representan un aumento promedio, no una cantidad fija para todos. Tus ingresos laborales: comprueba qué límite te corresponde si trabajas y aún no llegas a la edad plena. Tus contribuciones: verifica el efecto del nuevo máximo tributable cuando tus ganancias superen US$184,500. Tu fecha de jubilación: confirma cuándo puedes solicitar la prestación completa y qué ocurre si decides anticiparla. Tus gastos de Medicare: distingue las primas de los deducibles y copagos para medicamentos.

El aviso personalizado incluirá el nuevo monto y las deducciones correspondientes. Esa información permitirá saber cuánto llegará a tu cuenta y ajustar las cuentas del hogar con datos concretos.