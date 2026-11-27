Si trabajas en Estados Unidos, si tus papás o abuelos reciben su cheque mensual, o si cuidas a un pariente con alguna discapacidad, este tema te concierne. Todos conocemos a alguien que depende o dependerá de la SSA. El Seguro Social regresa al centro de la discusión en el Capitolio. Para infinidad de hogares hispanos los ingresos de tal entidad federal es el sostén del presupuesto: de ahí salen la renta, las medicinas y el mercado de la semana. Sin embargo, hoy atraviesa un apuro económico que obliga a los legisladores a revisar pagos, tributos y fuentes de financiamiento.

Si bien aún no hay reforma aprobada, aunque sí varias ideas sobre la mesa, el tema ya está convirtiéndose en el tema de conversación en el médico, el transporte público y en la fila del supermercado. Unas de estas medidas favorecerían a ciertos beneficiarios, otras exigirían mayores contribuciones a quienes ganan más, y una pediría aceptar un recorte inicial a cambio de adelantar el cobro. Conviene entender qué se plantea, quién lo impulsa y a quién tocaría antes de que llegue a tu bolsillo.

Las proyecciones de la agencia explican la inquietud. El informe de los fideicomisarios de 2026 advierte que las reservas del fondo para jubilados y sobrevivientes podrían agotarse en el último trimestre de 2032, tres meses antes de lo calculado en la edición previa. Al sumar las arcas de retiro y discapacidad, el colchón alcanzaría hasta 2034. Pasada esa fecha, lo que siga entrando cubriría aproximadamente el 83% de los pagos programados.

Ante ese escenario, legisladores de ambos partidos presentaron iniciativas para robustecer las finanzas del sistema o modificar la forma de entregar ciertas prestaciones. Ante ello, ahora te presentaré cuáles son las cinco que vale la pena conocer, como lo informa Finance Buzz.

La Administración del Seguro Social podría afrontar algunos cambios si se aprueban las reformas del Congreso (Foto: Getty Images)

1. UNA COMISIÓN PARA MANTENER SOLVENTE EL SISTEMA

Una de las más recientes es la Ley Bipartidista de la Comisión del Seguro Social de 2026, presentada en la Cámara de Representantes como H.R. 9187. El republicano Tom Cole la introdujo el 8 de junio de 2026, con el apoyo del demócrata Tom Suozzi. Busca crear un panel de ambos bandos que recomiende medidas para mantener solventes los dos fideicomisos durante al menos 75 años.

El grupo podría recibir hasta 2 millones de dólares de erario. Ojo con esto: la propuesta no crea gravámenes nuevos ni altera lo que cobran los jubilados. Dicho de otro modo, si se aprueba, nadie empezaría a recibir más o menos plata. Todo dependería de lo que sugiera ese panel y de lo que resuelva después el Congreso.

El texto pasó a los comités de Medios y Arbitrios y de Reglas de la Cámara baja. Por ahora es solo un borrador legislativo.

2. SUBIR LAS PRESTACIONES DE JUBILADOS Y TRABAJADORES DE BAJOS INGRESOS

El senador Bernie Sanders presentó la Ley de Expansión del Seguro Social (S. 770) el 27 de febrero de 2025. Plantea ampliar las prestaciones con tres ajustes principales:

Subir los pagos de los beneficiarios.

Fortalecer la cuantía mínima para ciertos trabajadores de bajos ingresos.

Calcular el alza anual por costo de vida con un índice de inflación basado en los gastos de los consumidores mayores.

Este último punto pesa porque el ajuste por costo de vida es el aumento que intenta compensar el encarecimiento de la vida. La propuesta quiere emplear una medida que refleje mejor lo que gastan las personas mayores, en vez de depender solo del indicador vigente.

Para costearlo, el proyecto aplicaría el impuesto sobre la nómina a los salarios y a las ganancias por cuenta propia que superen los 250,000 dólares al año. Hoy existe un tope de ingresos gravados. En 2026 es de 184,500, frente a 176,100 en 2025. La iniciativa dejaría exento el tramo entre el límite actual y los 250,000, mientras el techo ordinario siga por debajo de esa cifra. Además, elevaría los gravámenes sobre ciertos rendimientos de inversiones y negocios.

En resumen, mejoraría las pensiones de jubilados y de trabajadores de bajos recursos, pero le pediría más a quienes ganan mucho. El proyecto fue enviado al Comité de Finanzas del Senado el día de su presentación y aún no es ley.

3. MÁS IMPUESTOS PARA QUIENES SUPERAN EL TOPE ACTUAL

La senadora Mazie Hirono presentó la Ley para Proteger y Preservar el Seguro Social (S. 2614) el 31 de julio de 2025. Propone extender de forma escalonada el gravamen de nómina a los ingresos que excedan el techo vigente.

En la práctica, los empleados con sueldos altos y sus patronos pagarían más a la agencia. Quienes resulten afectados podrían acumular créditos adicionales para su retiro mediante una fórmula aparte.

La propuesta también toca el ajuste anual por costo de vida: plantea usar el Índice de Precios al Consumidor para Personas Mayores, pensado para reflejar los gastos de los de más edad. Según los actuarios de la Administración del Seguro Social, ese indicador arrojaría, en promedio, alzas más generosas.

¿Dónde está la mala noticia? Quien gane por encima del límite actual podría desembolsar más sobre su paga. Aunque el texto ofrece ventajas a algunos trabajadores, el resultado final dependería de las remuneraciones de cada uno y de la fórmula que se apruebe.

4. QUITAR LAS TRABAS AL AHORRO DE QUIENES RECIBEN SSI

No todo gira en torno a impuestos o ajustes de retiro. La Ley para Eliminar las Penalizaciones por Ahorro del SSI (S. 1234) busca cambiar las reglas de la Seguridad de Ingreso Suplementario, una ayuda para adultos mayores y personas con discapacidades que tienen entradas y bienes limitados.

La presentó la senadora Catherine Cortez Masto el 1 de abril de 2025, junto con el senador Bill Cassidy y otros copatrocinadores. Hoy, para calificar, una persona no puede acumular más de 2,000 dólares, y un matrimonio, más de 3,000. El proyecto los subiría así:

Tipo de beneficiario Límite actual Límite propuesto Persona individual US$2,000 US$10,000 Pareja casada US$3,000 US$20,000

Además, esos topes se ajustarían cada año según la inflación.

El cambio permitiría que más personas elegibles conserven algo de efectivo sin perder la asistencia. Para quien depende de estos cheques, contar con un respaldo ante un imprevisto o una urgencia puede marcar la diferencia.

El SSI ayuda muchísimo a personas de bajos recursos en Estados Unidos (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

5. COBRAR ANTES POR DISCAPACIDAD, CON UN RECORTE INICIAL

La Ley No Podemos Esperar de 2026 (S. 3924) fue presentada por las senadoras Susan Collins y Maggie Hassan el 25 de febrero de 2026. Hoy, quienes califican para el Seguro de Discapacidad deben aguardar cinco meses antes de su primer cheque. La iniciativa permitiría que ciertos trabajadores recién elegibles reciban pagos durante esa espera.

Eso sí, hay una condición: quien opte por adelantarse aceptaría un recorte inicial del 5.75% en su mensualidad. Algunos parientes elegibles podrían recibir su ayuda antes, sin esa merma.

El plan se apoyaría en los mecanismos de financiamiento que ya existen para discapacidad y contemplaría revisiones periódicas del descuento, con el fin de mantener neutral el costo a largo plazo para el fondo. No establece nuevo impuesto de nómina. Aun así, la agencia federal proyecta que adelantar los desembolsos reduciría el flujo neto de efectivo en el corto plazo.

Para alguien que acaba de perder su capacidad de trabajar, recibir fondos antes puede ser un alivio enorme. Pero resignarse a una rebaja periódica tiene consecuencias, sobre todo si ese sustento será el único durante décadas.