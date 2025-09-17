En Estados Unidos, las tasas hipotecarias se mantienen altas y algunos alimentos básicos alcanzan precios récord; sin embargo, mudarse a ciertos estados puede aliviar el presupuesto familiar.

Un nuevo ranking que comparó la asequibilidad de los 50 estados de EE. UU. encontró que el Sur y el Medio Oeste son los que más favorecen el bolsillo de los estadounidenses, según US News and World Report.

Arkansas ocupa el primer lugar gracias a su bajo costo de vida y a su alta asequibilidad de vivienda. En su capital, Little Rock, el precio medio de venta en julio fue de apenas 250 000 dólares, casi 200 000 menos que la mediana nacional, de acuerdo con datos de Redfin.

Arkansas lidera el listado gracias a su bajo costo de vida y precios de vivienda cercanos a 250 000 dólares, seguido por Mississippi, que también ofrece casas asequibles pero con ingresos medios más bajos. (Foto referencial: Freepik)

El segundo puesto lo tiene Mississippi, que destaca por el costo de vida y la vivienda más accesibles del país; no obstante, es importante destacar que la asequibilidad en limitada debido a los bajos salarios.

De hecho, la mediana de ingreso familiar en Mississippi se mantiene por debajo de los 60 000 dólares anuales en 2024, la más baja del país según la American Community Survey de la Oficina del Censo.

En la tercera posición aparece West Virginia, reconocida por su vivienda altamente asequible. Le sigue Oklahoma en el cuarto lugar y South Dakota en el quinto, completando así los primeros puestos dominados por el Medio Oeste.

West Virginia, Oklahoma y South Dakota completan el top cinco de lugares más baratos para mudarse. (Foto referencial: Freepik)

Cabe agregar que la vida más barata suele traer otro tipo de desafíos: Arkansas, por ejemplo, registra las tasas de criminalidad más altas del país, y tanto allí como en Mississippi persisten problemas de acceso a la atención médica.

En el extremo opuesto, California resultó ser el estado menos asequible, superando a Nueva Jersey y Hawái.

Ocho de las diez áreas metropolitanas más caras del país en el primer trimestre de 2025 se concentran en California, donde ciudades como San José y San Francisco venden casas en menos de 30 días.

California, Nueva Jersey y Hawái figuran entre los más caros, con ciudades donde las viviendas se venden en menos de 30 días. (Foto referencial: Freepik)

¿Por qué aumenta el costo de vida en EE. UU.?

El costo de vida en Estados Unidos aumenta debido principalmente a la inflación, impulsada por factores como los precios de la energía y los alimentos, que se ven afectados por la oferta y la demanda y, en parte, por políticas comerciales.

La crisis de la vivienda, causada por la alta demanda y la escasez de oferta, junto con la interrupción de las cadenas de suministro y los altos intereses de las hipotecas, también eleva significativamente los gastos.

