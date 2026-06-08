La seguridad vial se ha convertido en una prioridad urgente para legisladores y comunidades en California. En los últimos años, el aumento de choques graves —muchos vinculados a conductores ebrios, reincidentes y maniobras temerarias en autopistas como la I-5 o la 101— ha puesto en alerta a familias latinas, choferes de apps (Uber, Lyft), trabajadores agrícolas que dependen del coche para llegar al trabajo y a residentes de barrios como East Los Angeles, el Valle de San Fernando y el Área de la Bahía. Por eso, la Legislatura estatal revisó este año 17 propuestas relacionadas con conducción peligrosa; tras las primeras audiencias en Sacramento quedaron ocho iniciativas que ahora avanzan y que, de aprobarse, podrían cambiar las reglas para obtener, conservar o recuperar una licencia —con efectos directos en la movilidad, el empleo y la vida cotidiana de miles de hispanohablantes en California. Esta nota explica cada proyecto, quiénes se verían más afectados, y qué pasos prácticos pueden tomar las personas si su historial de conducción se complica.

Conducir en California es fundamental, pero no todos lo hacen de la manera adecuada, generando peligro y accidentes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LOS OCHO PROYECTOS QUE SIGUEN AVANZANDO

De acuerdo con Cal Matters, las propuestas buscan imponer sanciones más severas para conductores involucrados en delitos graves de tránsito, especialmente homicidios vehiculares, DUI (conducción bajo los efectos del alcohol) y conducción temeraria. A continuación, un resumen claro de cada iniciativa.

Proyecto Objetivo principal Posible impacto en las licencias AB 1662 Cerrar vacíos legales en programas de desvío judicial Mayor registro de infracciones graves ante el DMV SB 953 Evitar que casos graves desaparezcan del historial de conducción Posibles sanciones y suspensiones futuras AB 1830 Ampliar el uso de alcoholímetros instalados en vehículos Más restricciones para conductores con DUI AB 1546 Endurecer sanciones para reincidentes por DUI Suspensiones más largas y cargos más graves SB 1198 Aumentar castigos por conducción temeraria Suspensiones prolongadas e incautación de vehículos SB 907 Incrementar sanciones relacionadas con DUI Más consecuencias penales y administrativas AB 1685 Aumentar puntos por homicidio vehicular Mayor riesgo de suspensión de licencia AB 1687 Extender revocaciones para reincidentes Posibles períodos más largos sin licencia

AB 1662 Y SB 953: CERRAR UNA LAGUNA QUE GENERA POLÉMICA

Dos proyectos recibieron especial atención: AB 1662 y SB 953. Ambos buscan limitar el uso del programa de desvío judicial —un mecanismo que permite a ciertos infractores evitar una condena penal si cumplen condiciones— en casos graves, incluidos accidentes con muerte. Familias de víctimas y grupos de seguridad vial denuncian que, cuando un caso entra al desvío, a veces no llega información al DMV y el conductor queda con un historial casi limpio. Si prosperan estas medidas, los tribunales tendrían menos margen para aplicar el desvío en casos serios y el DMV recibiría datos más completos, aumentando la posibilidad de suspensiones o revocaciones.

AB 1830: MÁS ALCOHOLÍMETROS OBLIGATORIOS

La AB 1830 quiere ampliar el uso de los ignition interlock devices (alcoholímetros instalados en vehículos). Funcionan así:

Prueba de aliento antes de arrancar el auto.

Si detectan alcohol por encima del límite, el vehículo no enciende.

Registran intentos fallidos y ayudan a prevenir reincidencias.

Hoy en California se exigen sobre todo para reincidentes o choques con lesiones. La propuesta busca ampliar ese requisito, pero hay críticas: la instalación y el mantenimiento pueden ser costosos, afectando especialmente a trabajadores con bajos ingresos y a familias inmigrantes que dependen del automóvil.

AB 1546: ACTUAR ANTES DE LA CUARTA CONDENA

AB 1546 reduce el umbral para tratar una nueva condena por DUI como un delito mucho más grave. Actualmente, con frecuencia se requiere una cuarta condena en 10 años para ciertos cargos; el proyecto permitiría que la tercera condena tenga consecuencias más duras, ampliando suspensiones, penas y tiempo obligatorio con alcoholímetros. Los defensores dicen que esto ayuda a prevenir tragedias repetidas; los críticos lo ven como aumento de penas sin abordar causas estructurales.

SB 1198: SUSPENSIONES Y RETENCIÓN DE VEHÍCULOS

SB 1198 propone aumentar periodos de suspensión por conducción temeraria y facilitar la retención o incautación temporal de vehículos tras una condena. La conducción temeraria incluye excesos extremos de velocidad, carreras y maniobras que ponen en peligro a peatones y ciclistas —un punto sensible en ciudades con fuerte tránsito peatonal y ciclista como San Francisco o Long Beach.

SB 907: PAQUETE AMBICIOSO CONTRA DUI

SB 907 es una de las iniciativas más amplias. Aunque varias medidas fueron suavizadas para avanzar, todavía incluye:

Más tiempo de cárcel para reincidentes específicos.

Mayores penas por huir de la escena cuando hay historial de DUI.

Facilitar cargos más graves por muertes causadas por conductores ebrios reincidentes.

AB 1685: AUMENTAR PUNTOS POR HOMICIDIO VEHICULAR

Actualmente una condena por homicidio vehicular suma dos puntos en el registro del DMV; AB 1685 busca elevarlo a tres puntos en ciertos casos (p. ej., cuando hubo intoxicación y negligencia grave). En California la acumulación de puntos puede llevar a suspensiones administrativas, por lo que el cambio aumentaría el riesgo de perder la licencia temporalmente.

AB 1687: REVOCACIONES MÁS LARGAS CON EVALUACIÓN DEL DMV

AB 1687 otorga al DMV mayor capacidad para imponer revocaciones más extensas en casos de conductores con historial peligroso. La propuesta original pedía revocaciones obligatorias de hasta ocho años, pero luego se suavizó: ahora la decisión quedaría en manos del DMV caso por caso, lo que da más flexibilidad para sancionar conductas persistentes.

UN DEBATE QUE DIVIDE AL ESTADO

Las audiencias en Sacramento revelan dos grandes posturas:

A favor: familiares de víctimas, fiscales y grupos de seguridad vial que piden sanciones más duras para quienes causan daño.

En contra: organizaciones como la ACLU y defensores de derechos civiles que opinan que las soluciones deben incluir mejor diseño vial, reducción de velocidad mediante infraestructura, y políticas que no penalicen desproporcionadamente a comunidades marginadas.

La licencia de conducir en California es un documento clave para millones, incluyendo inmigrantes (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

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