El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no solo está perjudicando a miles de viajeros, que enfrentan esperas más largas de lo previsto en los aeropuertos de Estados Unidos, sino también a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que están trabajando sin recibir su salario. Mientras algunos se reportan enfermos para no presentarse, otros han optado por renunciar. Ante la difícil situación de quienes siguen cumpliendo sus funciones pese a no cobrar, varios aeropuertos han comenzado a recibir donaciones para apoyar a estos trabajadores. ¿Cuáles son? Averígualo a continuación.

El cierre parcial del DHS comenzó el 14 de febrero de 2026, luego de que demócratas y republicanos no lograran ponerse de acuerdo sobre el proyecto de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional antes de la fecha límite. Los primeros exigían reformas y límites a las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de aprobar nuevos fondos, mientras que los segundos se negaban a condicionar así el financiamiento. Al no aprobarse la ley de gasto a tiempo, venció el presupuesto anual del organismo y se activó el cierre parcial.

El pulso político en Washington por el presupuesto del DHS ya tiene consecuencias concretas: agentes de la TSA sin paga, caos en los controles de seguridad y campañas de donaciones dentro de los aeropuertos. En la imagen, un agente de la TSA trabaja en un puesto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Arlington, Virginia, el 9 de marzo de 2026 (Foto: Aaron Schwartz / AFP)

¿QUÉ AEROPUERTOS RECIBEN DONACIONES PARA LOS EMPLEADOS DE LA TSA QUE TRABAJAN SIN COBRAN SALARIO?

A raíz de la crítica situación que viven los trabajadores de la TSA, varios aeropuertos estadounidenses están apoyando a los agentes que laboran sin sueldo por el cierre parcial del gobierno. ¿De qué manera? Mediante la recolección de donaciones de alimentos, productos de higiene y tarjetas de regalo. A continuación, algunas de ellas:

Aeropuerto de Boise, Idaho

El Aeropuerto de Boise, Idaho, colocó cajas de alimentos para que los viajeros puedan realizar sus donaciones a los trabajadores de la TSA. Fue así como se logró recaudar un promedio de US$2,500 en arroz, frijoles, pasta, papel higiénico y otros productos, que fueron entregados al agente de la TSA y vicepresidente en Idaho de la sección local 1127 de la AFGE, Cameron Cochems, para que lo distribuya entre sus colegas la segunda semana de marzo, publica CNN.

Aeropuerto Internacional de Denver

El Aeropuerto Internacional de Denver también empezó una cruzada para apoyar a los agentes de la TSA que laboran sin cobrar su sueldo. A través de una publicación en X solicitó a los viajeros que donen tarjetas de regalo de 10 y 20 dólares para supermercados y gasolina.

❗DONATIONS NEEDED❗ Support the dedicated TSA employees working without pay by donating $10 and $20 grocery store and gas gift cards. Visa gift cards cannot be accepted.



Drop off locations can be found at Final Approach cell phone lot and in the Jeppesen Terminal. pic.twitter.com/DZPs5gMuoV — Denver Int'l Airport (@DENAirport) March 11, 2026

Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas

El Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas ha solicitado donaciones de alimentos, productos de higiene y muchas cosas que puedan ser dejados en sus instalaciones con el fin de entregarlos a los agentes.

Aeropuerto Internacional Seattle‑Tacoma

El Aeropuerto Internacional Seattle‑Tacoma ha comenzado a pedir donaciones de alimentos no perecederos, productos de higiene y suministros para bebés con el fin de brindar una ayuda a los trabajadores de Administración de Seguridad en el Transporte que laboran sin cobrar.

SEA has opened a food pantry to support them. If you’d like to help, donations of non-perishable food, hygiene items, and diapers can be dropped off at the SEA Conference Center between 8 a.m. and 4 p.m. pic.twitter.com/ZMU56rgLIt — Seattle-Tacoma Intl. Airport (@flySEA) March 11, 2026

Aeropuerto Regional de Pocatello, Idaho

El Aeropuerto Regional de Pocatello, en Idaho, también está aceptando donaciones de alimentos, artículos para el hogar y tarjetas de regalo que destinará a los trabajadores de la TSA.

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