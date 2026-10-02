A pocas semanas de las elecciones generales del 3 de noviembre, una pregunta inquieta a parte de la comunidad inmigrante de Nueva York: ¿podrían aparecer agentes de ICE en un centro de votación? La preocupación cobra fuerza en vecindarios donde el idioma, el estatus migratorio y la política local forman parte de la conversación diaria, desde Jackson Heights y Corona, en Queens, hasta Sunset Park, Washington Heights, el Bronx y sectores de Long Island. Para muchas familias hispanas, acudir a las urnas implica organizar el trabajo, buscar el lugar asignado, revisar documentos y ejercer un derecho cívico sin miedo ni presiones externas. Hasta ahora, no existe un anuncio de redadas generales en estos espacios durante los comicios de noviembre.

El Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que no planea operaciones migratorias dirigidas a los lugares de votación. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dejó abierta la posibilidad de que agentes federales se presenten ante una amenaza específica o para ejecutar una orden contra una persona buscada por las autoridades.

La distinción es importante. Una cosa es una redada masiva o un patrullaje rutinario cerca de las urnas; otra, una intervención vinculada con un caso particular, una emergencia de seguridad o una orden judicial válida.

Los agentes de ICE siguen haciendo cumplir la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿QUÉ SE SABE SOBRE ICE?

No hay una confirmación pública de que ICE vaya a desplegar personal para realizar operativos generalizados en los centros de votación de Nueva York durante las elecciones de medio mandato.

La preocupación aumentó después de las declaraciones de Mullin. El funcionario afirmó que ICE no estaría destinado a patrullar los lugares donde se emiten las papeletas, aunque indicó que los agentes podrían acudir si se reporta una amenaza concreta contra una instalación electoral o si necesitan ejecutar una orden contra una persona determinada.

El DHS también ha dicho que no está planificando operativos enfocados en las urnas. La agencia sostiene que una intervención solo podría ocurrir si una amenaza activa contra la seguridad pública pusiera en riesgo a los votantes, al personal electoral o a la instalación.

Situación Qué se sabe hasta ahora Redadas generales de ICE en centros de votación de Nueva York No están confirmadas Patrullaje rutinario en lugares de votación No ha sido anunciado por el DHS Presencia por una amenaza específica Es una posibilidad mencionada por funcionarios federales Ejecución de una orden contra una persona específica También fue planteada por el secretario de Seguridad Nacional Operaciones migratorias dirigidas a centros electorales DHS dice que no las está planificando Protección estatal de los lugares de votación Nueva York los incluyó entre los espacios sensibles protegidos

¿QUÉ CAMBIÓ EN NUEVA YORK?

Como informa Pix 11, Nueva York aprobó este año medidas para reforzar las protecciones de los llamados lugares sensibles frente a actuaciones de autoridades federales de inmigración. La lista incluye centros de votación, escuelas, bibliotecas, centros médicos, viviendas y espacios religiosos.

La iniciativa fue incorporada al presupuesto estatal 2026-2027. La normativa limita el acceso de las autoridades migratorias federales a áreas no públicas de instalaciones estatales y municipales si no presentan una orden judicial o un warrant válido. Los espacios habilitados para votar están contemplados en esas protecciones.

En términos prácticos, la medida busca limitar el uso de recursos, personal e instalaciones públicas para acciones de aplicación de leyes migratorias federales. Esto puede tener relevancia cuando un centro electoral funciona dentro de una escuela pública, biblioteca, iglesia, edificio municipal o centro comunitario.

La legislación estatal, sin embargo, no impide de manera absoluta que un funcionario federal actúe en cualquier circunstancia. La norma contempla excepciones relacionadas con órdenes emitidas por jueces federales y warrants judiciales válidos.

Por eso, la forma más precisa de explicarlo es esta: Nueva York estableció restricciones para proteger espacios considerados sensibles, pero no puede eliminar por completo las facultades federales cuando existe una orden judicial válida.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS VOTANTES?

Para los inmigrantes y votantes hispanos de Nueva York, es importante diferenciar tres escenarios que suelen confundirse en redes sociales, grupos de WhatsApp o mensajes compartidos sin una fuente identificable:

Una redada general de ICE: no ha sido anunciada para los centros de votación del estado.

no ha sido anunciada para los centros de votación del estado. La presencia de personal federal ante una amenaza específica: es una posibilidad mencionada por las autoridades nacionales.

es una posibilidad mencionada por las autoridades nacionales. La ejecución de una orden judicial válida: es otro escenario señalado por el secretario de Seguridad Nacional y previsto como excepción en la normativa estatal.

La diferencia entre estos supuestos evita presentar como un hecho una operación que no ha sido confirmada. También ayuda a entender por qué las declaraciones federales provocaron preocupación entre organizaciones de defensa de inmigrantes y del derecho al voto.

El debate ya llegó a los tribunales. La ciudad de Denver, grupos latinos de derechos civiles y organizaciones electorales presentaron una demanda contra el DHS y ICE para impedir que agentes armados sean enviados a lugares de votación durante los comicios de noviembre.

Los demandantes sostienen que la presencia de funcionarios federales armados puede intimidar a electores y afectar la confianza en el proceso. El caso plantea cuestionamientos sobre el alcance de una ley federal que prohíbe, en términos generales, llevar tropas o personas armadas a sitios donde se realizan elecciones.

FECHAS DE LAS ELECCIONES EN NUEVA YORK

La elección general de Nueva York se realizará el martes 3 de noviembre de 2026. En la ciudad de Nueva York, los centros de votación abrirán desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Fecha Qué ocurrirá 24 de octubre de 2026 Comienza la votación anticipada 1 de noviembre de 2026 Finaliza la votación anticipada 3 de noviembre de 2026 Se realiza la elección general 3 de noviembre, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Horario de los centros de votación en NYC

La votación anticipada estará disponible del 24 de octubre al 1 de noviembre. Los electores pueden consultar su registro, revisar la ubicación de su centro asignado y conocer las alternativas habilitadas a través de la Junta Electoral de Nueva York.

Esta modalidad puede ser especialmente útil para quienes trabajan turnos largos en restaurantes, construcción, limpieza, cuidado de niños, delivery, comercio, hospitales o servicios. También hay alternativas de voto por correo para las personas que cumplan los requisitos establecidos.

ICE no tendría permitido realizar redadas en los centros de votación, según una ley de Nueva York (Foto: AFP)

LO QUE DEBEN TENER CLARO

No existe una operación general de redadas de ICE confirmada en los centros de votación de Nueva York para las elecciones de noviembre.

Las autoridades federales han dicho que podrían intervenir ante una amenaza específica o para ejecutar una orden contra una persona determinada. Al mismo tiempo, Nueva York incorporó los lugares de votación dentro de sus protecciones para espacios sensibles y exige requisitos para el acceso de autoridades migratorias federales a áreas no públicas.

La recomendación para los votantes es confirmar con anticipación su centro asignado, revisar las fechas de votación anticipada y evitar compartir mensajes alarmistas que no incluyan una fuente verificable. En una elección donde la participación latina puede influir en resultados estatales y locales, contar con información precisa es una herramienta fundamental para acudir a las urnas con seguridad.