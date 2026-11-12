Llegar a Thanksgiving con una receta familiar para compartir requiere algo más que cocinar y cerrar bien el recipiente, especialmente si vas a tomar un avión. Quizá te tocó preparar el gravy del pavo, compraste una tarta de calabaza o quieres sorprender a tus seres queridos con ese acompañamiento que nunca falta en la mesa. Antes de acomodarlo en el carry-on, como se conoce al equipaje de mano en Estados Unidos, revisa su consistencia: la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) permite pasar muchos alimentos sólidos, pero aplica restricciones a las salsas, bebidas y preparaciones untables. Conocer esa diferencia puede evitar que debas dejar parte del menú en el control de seguridad.

La disposición no representa una prohibición general de los platillos de Acción de Gracias. El criterio depende de cómo se presenta cada producto y del tamaño de su envase. Por eso, una porción de carne recibe un tratamiento distinto al de un frasco con aderezo, aunque ambos estén destinados a la misma celebración.

La cena del Día de Acción de Gracias es la protagonista de una fecha muy especial en estados Unidos (Foto: Magnific)

¿QUÉ ALIMENTOS DE THANKSGIVING TIENEN RESTRICCIONES EN EL EQUIPAJE DE MANO?

La TSA utiliza una pauta sencilla: si un producto puede derramarse, untarse, rociarse, bombearse o verterse, está sujeto a las condiciones aplicables a líquidos y geles. Para transportarlo en cabina, cada recipiente debe tener una capacidad máxima de 3.4 onzas, equivalentes a 100 mililitros.

Además, esos envases deben caber en una sola bolsa transparente y resellable de un cuarto de galón, aproximadamente un litro, por pasajero. Es la conocida regla 3-1-1, que también abarca artículos de aseo como champú, cremas y pasta dental.

Si planeas llevar cantidades mayores para compartir durante la cena, estos productos conviene colocarlos en una maleta chequeada:

Alimento o bebida ¿Por qué tiene restricciones en cabina? Gravy o salsa para el pavo Su consistencia líquida está sujeta al límite por recipiente, independientemente de que sea casero o comercial. Salsa de arándanos (cranberry sauce) Se considera un producto untable, incluida la presentación enlatada. Mermeladas y conservas untables Deben cumplir las condiciones aplicables a líquidos y geles. Dips y preparaciones cremosas Las mezclas que pueden untarse o verterse están sujetas a la regla 3-1-1. Frutas y verduras enlatadas con líquido El contenido del envase puede impedir su paso si supera lo permitido. Vino y champaña Una botella convencional excede la capacidad autorizada para atravesar el control. Sidra de manzana Debe respetar las restricciones correspondientes a las bebidas.

El límite corresponde a la capacidad del recipiente, no únicamente a la cantidad que queda dentro. Un frasco de mayor tamaño no cumple la disposición por estar casi vacío; para transportar una pequeña porción, utiliza un envase de hasta 100 mililitros.

Si algún artículo incumple estas condiciones, no podrá pasar por el puesto de inspección. Esto no equivale a una confiscación automática de todos los acompañamientos: según las circunstancias, tendrás que entregarlo o buscar una alternativa antes de continuar hacia la puerta de embarque.

¿QUÉ ALIMENTOS DE THANKSGIVING SÍ PUEDES LLEVAR EN EL CARRY-ON?

El pavo, las tartas y diversos acompañamientos sólidos pueden viajar contigo en cabina. La orientación de la TSA incluye carnes, productos horneados, relleno y determinadas cazuelas entre las opciones admitidas, aunque podrían requerir una revisión adicional.

Estas son algunas alternativas para llevar parte del menú sin chequear una maleta exclusivamente por la comida:

Carnes: pavo, jamón, pollo y otros cortes, cocidos, crudos o congelados.

Postres horneados: tartas de calabaza, nuez pecana o manzana, además de pasteles, brownies y galletas.

Relleno o stuffing: cocinado o sin cocinar.

Cazuelas sólidas: como la preparación de ejotes o judías verdes conocida como green bean casserole.

Macarrones con queso: preparados y con consistencia sólida.

Frutas y verduras frescas: manzanas, peras, papas, camotes, zanahorias y brócoli.

La diferencia está en la presentación. Una cazuela sólida puede admitirse, mientras que sus componentes líquidos o semilíquidos deben cumplir la regla 3-1-1. Llevar el pavo en un recipiente no autoriza a pasar, por separado, un frasco grande de gravy.

Si en tu mesa las recetas tradicionales estadounidenses comparten espacio con preparaciones familiares latinas, aplica el mismo criterio al empacar. Más que el nombre del platillo, importa su consistencia; ante una mezcla difícil de clasificar, consulta con AskTSA antes de salir de casa.

Antes, durante y en los días después a Thanksgiving, los aeropuertos de Estados Unidos reciben una gran afluencia de pasajeros, por lo que la TSA intensifica sus labores (Foto: AP)

¿CÓMO EMPACAR LA COMIDA PARA EVITAR CONTRATIEMPOS EN EL AEROPUERTO?

La ubicación de los alimentos dentro del equipaje también merece atención. Procura mantenerlos accesibles, porque el personal de seguridad podría pedirte que los retires para examinarlos por separado.

Antes de dirigirte al aeropuerto, revisa estas recomendaciones:

Coloca la comida en un lugar accesible. Evita dejar los recipientes debajo de prendas u objetos que dificulten sacarlos durante la inspección. Comprueba la capacidad de los envases. Las salsas y cremas deben ir en presentaciones de hasta 3.4 onzas o 100 mililitros. Organiza la bolsa de líquidos. Los acompañamientos untables compartirán ese espacio con tus artículos de aseo sujetos a restricciones. Separa las preparaciones según su consistencia. Un alimento sólido y su aderezo pueden recibir tratamientos diferentes. Revisa las cazuelas. Las versiones con componentes líquidos o semilíquidos requieren especial atención. Asegura las tapas. Utiliza recipientes que no se abran fácilmente ni derramen su contenido durante el trayecto.

¿SE PUEDEN LLEVAR ICE PACKS PARA MANTENER FRÍA LA COMIDA?

Los paquetes refrigerantes o ice packs utilizados para conservar estos alimentos deben estar completamente congelados al pasar por el control de seguridad. No basta con sacarlos del congelador antes de salir: su estado en el momento de la revisión es lo que cuenta.

Si llegan parcialmente derretidos o contienen líquido en el fondo, estarán sujetos a las restricciones correspondientes. Ten presente esta condición cuando el trayecto desde tu vivienda hasta el aeropuerto sea largo.

¿DÓNDE CONSULTAR SI UN ALIMENTO PUEDE VIAJAR EN EL AVIÓN?

La herramienta oficial What Can I Bring? permite buscar productos y revisar las condiciones para transportarlos. Otra opción es enviar la palabra “Travel” por mensaje de texto al 275-872 para comunicarte con AskTSA.

Haz la consulta con anticipación si llevas una receta cuya consistencia genera dudas. La decisión final sobre el paso de un artículo corresponde al personal del puesto de inspección.

Estas indicaciones se refieren al control de seguridad y no sustituyen los requisitos aduaneros o sanitarios del destino. Si tu itinerario es internacional o incluye lugares con restricciones agrícolas especiales, comprueba también esas disposiciones antes de empacar.

Al preparar la cena para el viaje, recuerda esta diferencia: el pavo y la tarta generalmente pueden acompañarte en cabina; las botellas grandes y los frascos de salsa deben ir en una maleta chequeada, siempre que estén permitidos. Revisar el menú desde casa puede ahorrarte la decisión de qué dejar atrás cuando ya estás por abordar.