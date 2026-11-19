Con la llegada de las fiestas navideñas, muchas personas preparan sus maletas para viajar. Si planeas hacerlo en avión dentro de Estados Unidos, conviene revisar qué puedes llevar en el equipaje de mano para evitar contratiempos en el control de seguridad. A continuación, te explicamos qué alimentos y regalos permite la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y cuáles tienen restricciones.

La regla de la TSA que debes revisar antes de empacar tu comida navideña (Foto: Imagen creada por El Comercio MA usando Gemini)

¿QUÉ PUEDES LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO?

La TSA dio a conocer qué puedes pasar por el control de seguridad en tu equipaje de mano.

Alimentos sólidos: chocolates, bastones de caramelo y pasteles de frutas.

chocolates, bastones de caramelo y pasteles de frutas. Líquidos, geles y productos untables en envases pequeños: cada recipiente debe tener una capacidad máxima de 3,4 onzas (100 mililitros) y todos deben caber en una sola bolsa transparente, resellable, de un cuarto de galón por pasajero.

cada recipiente debe tener una capacidad máxima de 3,4 onzas (100 mililitros) y todos deben caber en una sola bolsa transparente, resellable, de un cuarto de galón por pasajero. Globos de nieve pequeños: son permitidos si contienen como máximo 100 mililitros de líquido y el objeto completo, incluida la base, cabe dentro de esa misma bolsa para líquidos. Por lo tanto, no basta con que el globo sea pequeño: también debe cumplir la condición de la bolsa.

son permitidos si contienen como máximo 100 mililitros de líquido y el objeto completo, incluida la base, cabe dentro de esa misma bolsa para líquidos. Por lo tanto, no basta con que el globo sea pequeño: también debe cumplir la condición de la bolsa. Regalos cuyo contenido esté autorizado: si bien, envolverlos no está prohibido, la TSA recomienda utilizar bolsas de regalo o cajas con tapas removibles para facilitar una eventual inspección.

¿QUÉ NO PUEDES PASAR POR EL CONTROL EN ENVASES DE MÁS DE 100 MILILITROS?

“Los viajeros deben saber qué pueden y qué no pueden llevar en su equipaje de mano, desde armas de fuego hasta líquidos de gran tamaño. Los pasajeros pasarán más tiempo en el control de seguridad si sus pertenencias activan la alarma, ya que esto obliga a la TSA a abrir la maleta para determinar qué la provocó”, se lee en su sitio web.

Si deseas hacer pasar por el control de seguridad ponche de huevo, vino, champaña, salsas, mermeladas y jarabe de arce, solo puedes hacerlo en envases de hasta 100 mililitros, dentro de la bolsa permitida para líquidos. Si los recipientes superan esa capacidad, la TSA indica que deben ir en el equipaje facturado, no en el de mano.

Su regla práctica es que si un producto puede derramarse, untarse, rociarse, bombearse o verterse, debe tratarse como líquido o gel. Los globos de nieve que excedan el límite también deben viajar en la maleta facturada.

¿QUÉ PASA CON LOS REGALOS ENVUELTOS?

La TSA no prohíbe llevar regalos envueltos. Sin embargo, si uno activa una alarma durante la revisión, los agentes pueden tener que retirar el papel para examinar su contenido. Por eso recomienda envolverlos al llegar al destino o utilizar un empaque que pueda abrirse fácilmente.

EN RESUMEN

La TSA señala que puedes pasar por el control de seguridad con alimentos sólidos, como chocolates, bastones de caramelo y pasteles navideños. En cambio, las bebidas, salsas, mermeladas y otros productos líquidos o untables están sujetos al límite de 100 mililitros por envase en el equipaje de mano. Los regalos también pueden pasar, siempre que su contenido esté permitido, pero los agentes podrían necesitar abrirlos para inspeccionarlos.

Los agentes de la TSA están entrenados para identificar artículos prohibidos dentro de los equipajes de los pasajeros (Foto: AP)

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