Muchos trabajadores de comida rápida en Estados Unidos enfrentan turnos cambiantes, recortes inesperados de horas y dificultades para conocer y ejercer sus derechos laborales. Para abordar estos problemas, el Concejo Municipal de Los Ángeles impulsa una propuesta que extendería a ese sector las protecciones de la Fair Work Week Ordinance, una norma que ya regula los horarios de determinados empleados de grandes comercios minoristas. Conoce qué cambios plantea y quiénes podrían beneficiarse.

Cabe precisar que la iniciativa aún debe pasar por una votación final. Antes de que eso ocurra, los abogados municipales deberán redactar la ordenanza y las agencias correspondientes tendrán que desarrollar el marco de capacitación.

Los Ángeles avanza con una propuesta para ampliar las protecciones laborales en restaurantes de comida rápida; sin embargo, el texto legal y el plan de implementación aún deben ser aprobados de forma definitiva (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CAMBIOS PROPONE LOS ÁNGELES PARA LOS TRABAJADORES DE COMIDA RÁPIDA?

La propuesta de Los Ángeles busca extender a los trabajadores de comida rápida las protecciones de horarios previsibles que ya existen para ciertos empleados de grandes comercios minoristas. El Concejo Municipal aprobó avanzar con la medida y pidió redactar la ordenanza final; aún necesita pasar por una última votación antes de convertirse en ley.

Entre los cambios que propone la iniciativa están:

Horarios más predecibles: para dar mayor estabilidad a los trabajadores d comida rápida, los empleadores tendrían que dar mayor estabilidad y aviso en la programación de turnos, reduciendo cambios de último minuto.

para dar mayor estabilidad a los trabajadores d comida rápida, los empleadores tendrían que dar mayor estabilidad y aviso en la programación de turnos, reduciendo cambios de último minuto. Descanso entre turnos: se propuso un mínimo de 10 horas entre un turno y otro. Si el empleador programa a alguien con menos descanso, tendría que otorgar un pago adicional.

se propuso un mínimo de 10 horas entre un turno y otro. Si el empleador programa a alguien con menos descanso, tendría que otorgar un pago adicional. Capacitación laboral pagada: los trabajadores tendrían derecho a hasta seis horas anuales de formación “Know Your Rights” (“Conozca sus derechos”), presencial o virtual, sobre temas como salario mínimo, horas y salarios, descansos, clasificación errónea como contratista y otras protecciones laborales.

los trabajadores tendrían derecho a hasta seis horas anuales de formación “Know Your Rights” (“Conozca sus derechos”), presencial o virtual, sobre temas como salario mínimo, horas y salarios, descansos, clasificación errónea como contratista y otras protecciones laborales. Tiempo pagado para capacitarse: la iniciativa busca que asistir a esa formación no implique perder ingresos.

¿QUIÉNES PODRÍAN BENEFICIARSE?

La medida apunta a los empleados de restaurantes de comida rápida ubicados en la ciudad de Los Ángeles, California. De acuerdo con estimaciones citadas ante el Concejo, podría alcanzar a más de 50,000 trabajadores y a más de 2,500 restaurantes de cadenas grandes, publicó N+ Univision.

La implementación planteada sería gradual, de acuerdo con el tipo de negocio. Así tenemos:

Tipo de negocio Fecha prevista de aplicación Empresas que operan dos o más franquicias Abril de 2027 Operadores de una sola ubicación Octubre de 2027

OJO: estas fechas siguen siendo previstas porque la ordenanza aún debe aprobarse definitivamente y completarse su reglamentación.

¿CUÁNDO VOTARÁ EL CONCEJO MUNICIPAL LA ORDENANZA FINAL DE COMIDA RÁPIDA?

Por ahora, no hay una fecha pública confirmada para que el Concejo Municipal de Los Ángeles vote la ordenanza final sobre protecciones para trabajadores de comida rápida. Tras aprobar el avance de la propuesta el 8 de septiembre de 2026, el borrador de ordenanza y el marco de capacitación deben regresar al Concejo para una votación final antes de entrar en vigor.

Hasta el momento, el proceso siguió de esta forma:

La votación inicial permitió avanzar con la extensión de protecciones de horarios previsibles y capacitación sobre derechos laborales para empleados de comida rápida.

El siguiente paso es que se complete el texto de la ordenanza y vuelva al pleno del Concejo Municipal.

La propuesta aún debe volver al Concejo Municipal de Los Ángeles para una votación final. No se ha anunciado públicamente la fecha de esa sesión.