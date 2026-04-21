En Los Ángeles, donde manejar suele ser parte de la rutina diaria y el tráfico puede sentirse eterno desde la autopista hasta las calles del barrio, cualquier cambio en la movilidad llama la atención de inmediato. Esta semana, sin embargo, varios sectores de la ciudad vivirán algo distinto: por unas horas, una importante vía quedará libre de autos para dar paso a peatones, ciclistas, familias, patinadores y vecinos que quieren ver la ciudad desde otra perspectiva. Para muchos hispanohablantes que viven en zonas como Westwood, Santa Monica, Pico-Union, Koreatown o incluso al otro lado del 110 y el 405, este tipo de eventos no solo representa una pausa del tráfico, sino también una oportunidad para disfrutar de la calle como espacio comunitario, algo que en ciudades latinas como LA cada vez gana más fuerza.

Esta semana vuelve precisamente ese escenario. No es algo improvisado, sino parte de una iniciativa que lleva años transformando la dinámica urbana en distintas zonas de la ciudad. Y sí, ya está confirmado: habrá un cierre importante de calles que cambiará por completo la rutina de miles de personas, aunque sea por unas horas.

FECHA, HORARIO Y CALLES AFECTADAS

El evento se realizará el domingo 26 de abril, con un horario bastante amplio para que cualquiera pueda sumarse:

Detalle Información Fecha Domingo 26 de abril Horario 9:00 a.m. – 4:00 p.m. Extensión 3 millas Calles principales Santa Monica Boulevard y Westwood Boulevard

Durante ese tiempo, este corredor quedará completamente cerrado al tráfico vehicular.

La ruta de las calles que estarán cerradas el domingo 26 de abril (Foto: CicLAvia)

¿POR QUÉ CERRARÁN LAS CALLES?

El motivo es la celebración de CicLAvia, una iniciativa que transforma temporalmente las calles en espacios públicos libres de autos.

Desde 2010, esta propuesta —impulsada por la organización sin fines de lucro CicLAvia en colaboración con la ciudad— busca algo bastante claro: devolverle las calles a las personas.

No se trata solo de cerrar vías por cerrarlas. La idea es fomentar:

El transporte activo, como caminar, andar en bicicleta o patinar.

La convivencia entre vecinos.

La conciencia ambiental.

Un uso más humano del espacio urbano.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Aquí viene uno de los puntos más interesantes: no hay restricciones estrictas ni necesidad de inscripción. Es un evento abierto para todos.

Puedes participar si quieres:

Caminar tranquilamente.

Ir en bicicleta.

Patinar.

Pasear con niños o mascotas.

Simplemente recorrer y observar.

Además, no existe un punto de inicio o llegada obligatorio. Puedes incorporarte en cualquier parte del recorrido y moverte a tu propio ritmo.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL RECORRIDO?

Para que te quede claro, así será la dinámica:

Sin autos en todo el tramo habilitado.

Acceso libre en múltiples puntos.

Permanencia flexible durante todo el horario.

Participación totalmente gratuita.

Este formato hace que la experiencia sea bastante distinta a otros eventos urbanos más estructurados. Aquí no hay presión ni competencia, solo un espacio para moverse con calma y aprovechar una versión más tranquila de Los Ángeles.

UN MODELO QUE VIENE DE LEJOS

Aunque hoy es parte del calendario habitual en California, este concepto no nació en Los Ángeles. Está inspirado en las ciclovías de Bogotá, donde desde hace décadas se cierran calles para uso recreativo.

Desde su primera edición, CicLAvia ha logrado convocar a decenas de miles de personas en cada jornada, consolidándose como uno de los eventos urbanos más representativos de la ciudad.

Ciudadanos de Los Ángeles pueden beneficiarse con esta medida (Foto: CicLAvia)

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